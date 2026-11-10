Phát hiện nam thanh niên nghỉ hưu ở tuổi 30, thu nhập hàng năm lên tới hơn 800 triệu đồng

Sau khi chi hơn 2 triệu nhân dân tệ (7,6 tỷ VNĐ) mua các căn hộ cũ và nghỉ hưu ở tuổi 30 nhờ thu nhập cho thuê, quyết định chuyển từ bất động sản sang đầu tư cổ tức của một chủ nhà trẻ tuổi đang thu hút sự chú ý tại Trung Quốc.

Fan Junjie, quê ở tỉnh Cát Lâm, đông bắc Trung Quốc, chuyển đến thành phố Trường Sa để làm việc. Tại đây, anh từng phải làm việc tới 18 giờ mỗi ngày trong lĩnh vực bán hàng cho các dịch vụ y tế trực tuyến.

Vốn quen với mặt bằng giá bất động sản cao tại các thành phố lớn, Fan nhận thấy những căn hộ cũ ở khu vực trung tâm Trường Sa là món hời. Một số căn có giá chỉ khoảng 300.000 nhân dân tệ (1,15 tỷ VNĐ), đã bao gồm chi phí cải tạo.

Từ năm 2023, Fan bắt đầu mua bất động sản với tốc độ nhanh, thâu tóm 14 căn hộ thuộc loại "laopoxiao" – những căn nhà chật hẹp, xây dựng từ nhiều thập kỷ trước với cơ sở vật chất lỗi thời – với tổng chi phí hơn 2 triệu nhân dân tệ trong 2 năm. Hiện 11 căn đã được cho thuê, mang lại doanh thu ước tính 210.000 nhân dân tệ (805 triệu VNĐ) mỗi năm.

Anh tập trung mua nhà gần Bệnh viện Xiangya, đồng thời tiêu chuẩn hóa quy trình cải tạo và dự trữ sẵn đồ thay thế để giảm thời gian, chi phí bảo trì.

Căn hộ rẻ nhất có giá 150.000 nhân dân tệ (575 triệu VNĐ), mang lại tiền thuê 1.700 nhân dân tệ (6,5 triệu VNĐ) mỗi tháng. Căn đắt nhất có tổng chi phí gần 310.000 nhân dân tệ (1,18 tỷ VNĐ), bao gồm thuế, phí môi giới và cải tạo, với giá cho thuê 2.200 nhân dân tệ (8,4 triệu VNĐ) mỗi tháng.

Ở tuổi 30, Fan đạt được mục tiêu độc lập tài chính và nghỉ hưu sớm, thường được gọi là FIRE (Financial Independence, Retire Early).

Tuy nhiên, thực tế quản lý bất động sản cho thuê không thụ động như anh từng kỳ vọng.

Phí môi giới, thuế, chi phí sửa chữa và việc xử lý các vấn đề phát sinh với người thuê dần làm giảm sức hấp dẫn của mô hình này. Trong khi đó, giá bất động sản đi xuống khiến nguồn vốn đầu tư của anh đối mặt với nguy cơ mất giá.

Ngày 26/10, Fan thông báo trên mạng xã hội rằng sẽ không mua thêm bất động sản, đồng thời nhận định: "Giai đoạn thuận lợi nhất đã qua".

Thay vào đó, anh dự định chuyển dòng tiền sang các quỹ cổ tức và cổ phiếu có tỷ suất cổ tức cao, qua đó thay thế thu nhập cho thuê nhà bằng khoản chi trả từ các khoản đầu tư tài chính.

Fan cho rằng tiền thuê nhà và cổ tức về cơ bản không khác nhau nhiều: cả hai đều tạo ra dòng tiền từ những tài sản có khả năng sinh lời. Tuy nhiên, cả hai hình thức đều tiềm ẩn rủi ro về giá trị vốn đầu tư.

Theo anh, điểm khác biệt quan trọng nhất nằm ở tính thanh khoản. Nhà đầu tư có thể bán chứng chỉ quỹ cổ tức trong vài ngày, trong khi việc cho thuê một căn hộ có thể mất vài tuần, tính từ lúc đăng tin đến khi nhận được khoản tiền thuê đầu tiên.

Câu chuyện của Fan thu hút hơn 200 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, phản ánh xu hướng ngày càng rõ nét trong giới đầu tư trẻ tại nước này: chuyển sang các khoản đầu tư cổ tức để tích lũy tài sản cho tuổi nghỉ hưu và tăng mức độ độc lập tài chính.

Theo dữ liệu của Ant Fortune, nhóm người sinh sau năm 1995 chiếm gần 40% số người sử dụng các quỹ chỉ số cổ tức trong nửa đầu năm nay, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước.

"Khi khoản cổ tức nhận được vượt tiền lương, tôi có thể nghỉ việc và sống thoải mái hơn", một người dùng mạng xã hội viết, cho rằng nguồn thu này giúp họ có thêm sự bảo đảm trước môi trường làm việc độc hại.

Dù vậy, một số nhà phân tích cảnh báo không nên xem cổ tức là nguồn thu nhập được bảo đảm. Khả năng chi trả cổ tức của doanh nghiệp phụ thuộc vào kết quả kinh doanh, trong khi giá cổ phiếu giảm có thể làm hao hụt vốn đầu tư.

Fan cũng phân bổ tài sản vào nhiều kênh khác nhau.

Anh giữ khoản tiền dự phòng trong Yu'ebao, sản phẩm quỹ thị trường tiền tệ của Alipay. Số tiền dự kiến sử dụng trong vòng 1-3 năm tới được phân bổ vào các quỹ trái phiếu rủi ro thấp và sản phẩm quản lý tài sản của ngân hàng.

Hiện sống và đi du lịch tại Lào, Fan lưu ý chiến lược của mình không phù hợp với tất cả mọi người. Các quyết định đầu tư cần được điều chỉnh theo hoàn cảnh và khả năng tài chính của từng cá nhân.

Theo SCMP