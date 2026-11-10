Tổng thống Trump: Ukraine sẽ có hình dạng hơi khác sau thỏa thuận hòa bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong cuộc phỏng vấn với CBS, Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ việc Tổng thống Nga Vladimir Putin là trở ngại chính đối với các cuộc đàm phán, giải thích lý do nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với nhiên liệu diesel của Nga, và bình luận về những hạn chế của hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình 60 Minutes của đài CBS vào ngày 8/11, ông Trump bày tỏ sự tin tưởng rằng một thỏa thuận giữa Nga và Ukraine sẽ sớm đạt được. "Chúng tôi sắp đạt được thỏa thuận rồi", Tổng thống Trump nói.

Ông chủ Nhà Trắng cũng cho rằng sự thù địch cá nhân giữa Tổng thống Putin và ông Zelensky là trở ngại chính cho một giải pháp hòa bình.

Theo ông, giữa Tổng thống Nga và Ukraine có sự thù hận lẫn nhau mạnh mẽ, điều này làm phức tạp các cuộc đàm phán. Người đứng đầu Nhà Trắng từ chối cho biết ông tin tưởng nhà lãnh đạo nào hơn, chỉ nói rằng ông duy trì quan hệ tốt với cả hai.

Ông nhắc lại rằng cuộc xung đột sẽ không xảy ra nếu ông là Tổng thống Mỹ năm 2022. Và theo Trump, cuộc xung đột này sẽ chỉ kết thúc nhờ ông. "Cuộc chiến này sẽ kết thúc chỉ vì tôi", Tổng thống Trump tuyên bố.

Nhà báo Ross Douthat nhận xét thái độ thù địch của ông Zelensky đối với nhà lãnh đạo Nga có thể được giải thích bằng "chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga".

Tổng thống Trump đồng ý với nhận định này, nhưng tuyên bố cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo thể hiện "sự thiếu tôn trọng to lớn đối với Nga".

Khi một nhà báo hỏi liệu Tổng thống Putin có đang đánh lừa Tổng thống Mỹ hay không, ông Trump trả lời: "Tôi không nghĩ vậy".

Nhà báo Dauthat cũng cho rằng nhà lãnh đạo Nga đang cản trở một thỏa thuận hòa bình.

Nhà lãnh đạo Mỹ đáp lại bằng cách tuyên bố không ai theo đuổi chính sách cứng rắn hơn ông đối với Nga, dẫn chứng các hạn chế thương mại, lệnh trừng phạt và việc cung cấp vũ khí chống tăng cho Ukraine.

Trong cuộc thảo luận về viện trợ quân sự của Mỹ, nhà báo lưu ý nó đã giúp bảo vệ nền độc lập của Ukraine. Ông Trump phản bác rằng kết quả này vẫn chưa đạt được.

Khi được hỏi liệu ông có kỳ vọng Ukraine sẽ tiếp tục tự do và độc lập hay không, Tổng thống Mỹ bày tỏ sự tin tưởng một thỏa thuận sẽ đạt được.

Đồng thời, ông Trump thừa nhận do thỏa thuận này, Ukraine "sẽ có hình dạng hơi khác một chút". Ông ấy không nói rõ những thay đổi nào được ngụ ý.

Vì sao Mỹ nới lỏng lệnh trừng phạt đối với nhiên liệu Nga?

Trong cuộc phỏng vấn, Dauthat nhắc nhở ông Trump về quyết định của Mỹ nới lỏng các hạn chế đối với các giao dịch nhiên liệu diesel của Nga, bất chấp những tuyên bố của tổng thống về áp lực trừng phạt cứng rắn đối với Nga.

Ông Trump phủ nhận việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt, nói rằng ông chỉ cho phép Nga cung cấp nhiên liệu thiết yếu cho thị trường toàn cầu và không coi đây là một sự nhượng bộ đáng kể đối với Nga.

Ngày 9/10, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành Giấy phép chung số 135 cho phép bán, giao hàng, dỡ hàng và nhập khẩu nhiên liệu diesel có nguồn gốc từ Nga, bao gồm cả việc giao hàng đến Mỹ.

Vũ khí cho Ukraine và Starlink

Ông Trump cũng tuyên bố Mỹ vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine, nhưng giờ đây chi phí do các nước châu Âu chi trả.

"Không, chính chúng tôi mới là người cung cấp vũ khí", ông phản bác khi một nhà báo nhận xét người châu Âu mới là nhà cung cấp.

Tổng thống nhấn mạnh không giống như người tiền nhiệm Joe Biden, chính quyền hiện tại bán vũ khí cho các nước châu Âu với giá đầy đủ. Ông một lần nữa chỉ trích việc chính quyền trước đây viện trợ không hoàn lại cho Ukraine.

Ông Trump cũng lưu ý quân đội Ukraine đã thể hiện lòng dũng cảm và sử dụng hiệu quả các loại vũ khí của Mỹ mà họ nhận được.

Một phần riêng của cuộc phỏng vấn được dành cho những hạn chế của hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink và phiên bản quân sự của nó Starshield, vốn đã cản trở hoạt động của các đơn vị Ukraine vào tháng 10.

Nhà báo Dauthat hỏi ai thực sự kiểm soát hoạt động của hệ thống này trong khu vực xung đột - Tổng thống Mỹ hay người sáng lập SpaceX, Elon Musk .

"Không phải tôi", ông Trump đáp lại và nhấn mạnh cá nhân ông không phải là người đưa ra quyết định về các biện pháp hạn chế.

Ông khẳng định không biết ai đã ra lệnh giảm tốc độ hệ thống, nhưng sau đó ông Musk đã khôi phục tốc độ về mức trước đó. Tổng thống Trump cũng đặt câu hỏi về tính xác thực của các hạn chế này, lưu ý rằng ông chưa được cung cấp bất kỳ bằng chứng nào.

Các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi

Những tuyên bố của ông Trump được đưa ra trước thềm vòng đàm phán mới giữa đại diện Nga, Ukraine và Mỹ, dự kiến diễn ra từ ngày 10-11/11 tại Abu Dhabi, UAE.

Phía Mỹ sẽ do Đặc phái viên Tổng thống Steve Witkoff và Jared Kushner đại diện. Phái đoàn Nga sẽ do Trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky dẫn đầu.

Các chủ đề chính của cuộc họp bao gồm việc ngừng bắn, đảm bảo an ninh và các vấn đề nhân đạo.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot tuyên bố các đại diện châu Âu cũng dự định tham gia vào các cuộc đàm phán.