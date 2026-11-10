Nga báo tin bất ngờ về 300 tỷ USD tài sản bị đóng băng: 'Đã lấy lại một phần đáng kể'

Phát biểu trước Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) ngày 9/11, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina cho biết xử lý tài sản bị phong tỏa vẫn là một trong những vấn đề được cơ quan quản lý đặc biệt quan tâm.

“Chúng tôi đã thành công trong việc hoàn trả một phần đáng kể tài sản cho các nhà đầu tư bằng nhiều biện pháp khác nhau, chẳng hạn như trái phiếu thay thế. Chúng tôi đang liên tục xử lý vấn đề này và sẽ tiếp tục thực hiện”, bà Nabiullina nói, theo TASS.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga không công bố quy mô tài sản đã được hoàn trả, cũng như chi tiết về những giải pháp Moscow đang áp dụng. Bà giải thích đây là vấn đề nhạy cảm nên các biện pháp cụ thể không thể được tiết lộ.

Vấn đề bắt đầu sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát năm 2022 và phương Tây áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow. Tháng 6/2022, Liên minh châu Âu (EU) đưa Tổng công ty Lưu ký Thanh toán Quốc gia Nga (NSD) vào danh sách trừng phạt. Đây là một mắt xích quan trọng trong cơ sở hạ tầng tài chính của Nga, chịu trách nhiệm lưu ký và thanh toán nhiều loại chứng khoán.

Sau quyết định của EU, các tổ chức lưu ký quốc tế Euroclear và Clearstream ngừng giao dịch với NSD. Động thái này khiến nhiều tài sản của nhà đầu tư Nga bị mắc kẹt trong hệ thống tài chính nước ngoài. Họ không thể tiếp cận một số chứng khoán quốc tế, đồng thời gặp khó khăn trong việc nhận cổ tức cũng như các khoản thanh toán đến hạn.

Theo Ngân hàng Trung ương Nga, đến tháng 2/2026, tiền thanh toán từ một số chứng khoán nước ngoài vẫn nằm trong tài khoản của các tổ chức lưu ký Nga tại nước ngoài. Các khoản tiền chưa thể được chuyển cho khách hàng do những hạn chế liên quan đến lệnh trừng phạt.

Moscow từ đó tìm kiếm nhiều cơ chế khác nhau nhằm khôi phục quyền tiếp cận tài sản cho nhà đầu tư. Một trong những giải pháp đáng chú ý là trái phiếu thay thế.

Theo cơ chế này, các doanh nghiệp Nga phát hành trái phiếu trên thị trường trong nước nhằm thay thế một số trái phiếu quốc tế đang bị mắc kẹt trong hệ thống lưu ký nước ngoài. Giải pháp giúp doanh nghiệp có thể tiếp tục thực hiện nghĩa vụ với những nhà đầu tư đủ điều kiện trong bối cảnh các kênh thanh toán quốc tế truyền thống bị hạn chế.

Trái phiếu thay thế trở thành một trong những công cụ được Nga sử dụng để giảm tác động từ việc chứng khoán và các khoản thanh toán bị đóng băng ở nước ngoài.

Theo bà Nabiullina, đây chỉ là một trong nhiều biện pháp được triển khai. Ngân hàng Trung ương Nga đang tiếp tục xử lý vấn đề, song không công khai thêm những phương án khác.

Bên cạnh việc tìm cách đưa tài sản trở lại tay nhà đầu tư, người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Nga cũng nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ quyền lợi của cổ đông thiểu số.

Bà cho rằng đây là vấn đề đặc biệt quan trọng với thị trường vốn Nga bởi nhà đầu tư cá nhân chiếm tỷ trọng lớn. Vì vậy, chính sách phát triển thị trường cần đi kèm các cơ chế bảo đảm an toàn cho khoản đầu tư của nhóm này.

Theo TASS﻿