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Một nước NATO tuyên bố không có ý định ngừng mua khí đốt Nga dù giá tăng cao

| | Tài chính quốc tế

Một nước NATO tuyên bố không có ý định ngừng mua khí đốt Nga dù giá tăng cao

Thị phần khí đốt của Nga trong nhập khẩu của quốc gia thành viên NATO này giảm gần 1 nửa trong năm ngoái.

Theo cổng thông tin Turkiye Today, Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Alparslan Bayraktar cho biết, giá cao là nguyên nhân khiến nước này giảm mua khí đốt tự nhiên của Nga, nhưng Ankara không có kế hoạch ngừng nhập khẩu năng lượng từ Moscow.

"Vấn đề không phải là chính trị, mà là giá cả. Nga có giá rất cao", ông Bayraktar nói. "Do giá khí đốt quá cao, chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm kiếm giải pháp thay thế: hoặc là các đường ống dẫn khí thay thế, khí đốt rẻ hơn và cạnh tranh hơn, hoặc là tìm nhiên liệu thay thế".

Tuy nhiên, ông cho biết Thổ Nhĩ Kỳ không có ý định từ bỏ việc mua khí đốt của Nga, đồng thời nhấn mạnh xu hướng thay thế bằng các nguồn thay thế rẻ hơn "có thể tiếp tục diễn ra mỗi năm".

Theo tính toán của hãng thông tấn Tass (Nga) dựa trên dữ liệu từ sàn giao dịch EPIAS của Thổ Nhĩ Kỳ, lượng tiêu thụ khí đốt của Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt mức cao kỷ lục vào năm 2025. Nhu cầu khí đốt năm ngoái đạt gần 64 tỷ mét khối, tăng 13% so với năm 2024.

Theo tính toán dựa trên dữ liệu từ Cơ quan Quản lý Thị trường Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ (EPDK), Nga đã tăng nguồn cung cấp khí đốt qua đường ống cho Thổ Nhĩ Kỳ trong năm 2025 thêm 0,4% lên 21,16 tỷ mét khối so với năm trước. Nếu tính cả các lô hàng khí tự nhiên hóa lỏng (không diễn ra trong năm 2025), tổng lượng khí đốt Nga cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ – quốc gia thuộc NATO – đã giảm 2% trong năm ngoái.

Theo Turkiye Today, tỷ lệ khí đốt của Nga trong nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ năm 2024 đạt 64%, và đến năm 2025 đã giảm xuống còn 37%. Tỷ lệ nguồn cung từ Azerbaijan năm 2025 tăng lên 22%, và nguồn cung từ Mỹ tăng lên 16%.


Y Vân

Việt Nam hàng ngày

Từ Khóa:
khí đốt

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