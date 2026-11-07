Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người nước ngoài đầu tiên sắp đặt chân lên trạm vũ trụ Trung Quốc

| | Tài chính quốc tế

Sứ mệnh có người lái Thần Châu-23 rời bệ phóng tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở Tửu Tuyền, tây bắc Trung Quốc, ngày 24/5. (Ảnh AP)

Sứ mệnh có người lái Thần Châu-23 rời bệ phóng tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở Tửu Tuyền, tây bắc Trung Quốc, ngày 24/5. (Ảnh AP)

Một phi hành gia Pakistan sẽ tham gia phi hành đoàn tàu vũ trụ Thần Châu 24, trong sứ mệnh đưa người nước ngoài đầu tiên lên trạm vũ trụ của Trung Quốc, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin ngày 7/11.

Theo Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc, phi hành gia Pakistan sẽ thực hiện chuyến bay ngắn trên quỹ đạo, sau đó trở về Trái đất bằng tàu vũ trụ Thần Châu 23, Tân Hoa Xã đưa tin. Thời điểm phóng tàu chưa được công bố.

Theo bản tin, sứ mệnh này sẽ đánh dấu chuyến bay chung đầu tiên có sự tham gia của các phi hành gia Trung Quốc và nước ngoài trong lịch sử chương trình vũ trụ có người lái của nước này.

Đầu năm nay, Tân Hoa Xã đưa tin 2 ứng viên phi hành gia Pakistan là Muhammad Zeeshan Ali và Khurram Daud đã bắt đầu chương trình huấn luyện cùng các đồng nghiệp Trung Quốc. Theo kế hoạch, 1 trong 2 người sẽ được lựa chọn làm chuyên gia tải trọng cho sứ mệnh bay vào không gian ngắn hạn.

Chương trình huấn luyện tập trung phát triển các kỹ năng vận hành thực tế, đồng thời bao gồm cả chương trình đào tạo tiếng Trung chuyên sâu.

Chuyến bay sắp tới là một phần trong thỏa thuận được Trung Quốc và Pakistan ký kết vào tháng 2/2025.

Trung Quốc đang chuẩn bị cho sứ mệnh đưa người lên Mặt trăng lần đầu tiên vào năm 2030. Mỹ được xem là đối thủ cạnh tranh hàng đầu của Trung Quốc trong lĩnh vực không gian.
Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đặt mục tiêu đưa các phi hành gia đáp xuống Mặt trăng vào năm 2028.

Trạm vũ trụ quốc tế bị rò rỉ, NASA lo ngại ‘sự cố thảm khốc’

Theo Bình Giang

Tiền phong

Từ Khóa:
phi hành gia

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
“Thước đo nỗi sợ hãi” tăng vọt 70% sau cú sốc tại Phố Wall: Đã đến lúc nhà đầu tư đón tin vui?

“Thước đo nỗi sợ hãi” tăng vọt 70% sau cú sốc tại Phố Wall: Đã đến lúc nhà đầu tư đón tin vui? Nổi bật

Sáng chế của Trung Quốc làm rung chuyển ngành công nghệ: Tên lửa "bằng gỗ" vừa rẻ, vừa rút ngắn thời gian sản xuất

Sáng chế của Trung Quốc làm rung chuyển ngành công nghệ: Tên lửa "bằng gỗ" vừa rẻ, vừa rút ngắn thời gian sản xuất Nổi bật

Vụ phóng tàu Artemis II tạo lỗ hổng trong khí quyển, làm sai lệch định vị GPS

Vụ phóng tàu Artemis II tạo lỗ hổng trong khí quyển, làm sai lệch định vị GPS

17:42 , 07/11/2026
Phía sau màn ‘đốt’ gần nửa tỷ USD của tỷ phú Elon Musk trong mùa bầu cử giữa kỳ Mỹ

Phía sau màn ‘đốt’ gần nửa tỷ USD của tỷ phú Elon Musk trong mùa bầu cử giữa kỳ Mỹ

17:11 , 07/11/2026
Người Mỹ khốn khổ vì hàng triệu con "kiến điên" xuất hiện

Người Mỹ khốn khổ vì hàng triệu con "kiến điên" xuất hiện

16:33 , 07/11/2026
Mỹ treo thưởng 20 triệu USD cho thông tin về chương trình hạt nhân của Iran

Mỹ treo thưởng 20 triệu USD cho thông tin về chương trình hạt nhân của Iran

16:19 , 07/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên