Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

“Thước đo nỗi sợ hãi” tăng vọt 70% sau cú sốc tại Phố Wall: Đã đến lúc nhà đầu tư đón tin vui?

| | Tài chính quốc tế

“Thước đo nỗi sợ hãi” tăng vọt 70% sau cú sốc tại Phố Wall: Đã đến lúc nhà đầu tư đón tin vui?

Sau phiên bán tháo khiến chỉ số S&P 500 giảm 4,4% và vốn hóa thị trường bốc hơi 3.000 tỷ USD, dữ liệu lịch sử cho thấy chứng khoán Mỹ thường phục hồi mạnh trong những tháng tiếp theo sau các đợt biến động cực đoan.

Nếu đang tìm kiếm một tín hiệu tích cực sau phiên bán tháo gây sốc hôm 5/11, dữ liệu lịch sử có thể mang đến phần nào sự lạc quan trước kỳ nghỉ cuối tuần.

Theo dữ liệu từ Sàn giao dịch quyền chọn Chicago (CBOE), chỉ số biến động VIX - thường được gọi là thước đo nỗi sợ hãi của Phố Wall - đã tăng tới 70% trong phiên 5/11. Kể từ năm 1991, mức tăng lớn như vậy mới chỉ xuất hiện 8 lần.

Đáng chú ý, sau 8 lần biến động cực đoan trước đó, chỉ số S&P 500 ghi nhận mức tăng bình quân như sau:

_ Sau 1 tháng: Tăng 3%, với 7/8 lần ghi nhận tăng điểm.

_ Sau 3 tháng: Tăng 7,1%, với 6/8 lần tăng điểm.

_ Sau 6 tháng: Tăng 10,4%, với cả 8 lần đều tăng điểm.

_ Sau 1 năm: Tăng 14,7%, với 7/8 lần tăng điểm.

Dù mang lại phần nào sự trấn an, những thống kê này khó có thể xóa nhòa cú sốc vừa xảy ra trên thị trường. Nhà đầu tư đang điều chỉnh lại dự đoán rủi ro sau chiến thắng của đảng Dân chủ, giúp đảng này giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ.

Trong phiên 5/11, chỉ số S&P 500 giảm 4,4%, khiến khoảng 3.000 tỷ USD vốn hóa thị trường bị xóa sổ. Tổng giá trị vốn hóa của các doanh nghiệp thuộc chỉ số này giảm từ 68.900 tỷ USD xuống còn 65.900 tỷ USD, đánh dấu mức sụt giảm tính theo giá trị trong một phiên lớn nhất lịch sử S&P 500.

Chỉ số Dow Jones lao dốc 1.830 điểm, ghi nhận phiên giảm mạnh nhất kể từ năm 2020. Trong khi đó, Nasdaq giảm 5,5% dưới sức ép từ các doanh nghiệp bán dẫn và điện toán đám mây lớn như Micron và Sandisk.

Ông Keith Lerner, chiến lược gia trưởng thị trường tại Truist, nhận định: “Chúng ta đang chứng kiến tình trạng người mua gần như đứng ngoài thị trường cổ phiếu công nghệ”.

Theo Yahoo Finance

 

Anh Dũng

Việt Nam hàng ngày

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Huy động gần 150.000 m3 đất đá, 29.500 tấn muối, láng giềng Việt Nam xây nhà máy ở độ cao 4.300 m: Lập kỷ lục thế giới, không có ánh sáng vẫn phát điện

Huy động gần 150.000 m3 đất đá, 29.500 tấn muối, láng giềng Việt Nam xây nhà máy ở độ cao 4.300 m: Lập kỷ lục thế giới, không có ánh sáng vẫn phát điện Nổi bật

Một chỉ số kinh tế Mỹ bất ngờ tăng gấp gần 3 lần dự báo, xác suất Fed tăng lãi suất tháng 12 vọt lên gần 77%

Một chỉ số kinh tế Mỹ bất ngờ tăng gấp gần 3 lần dự báo, xác suất Fed tăng lãi suất tháng 12 vọt lên gần 77% Nổi bật

Bên trong hầm sinh tồn của 1% giới siêu giàu

Bên trong hầm sinh tồn của 1% giới siêu giàu

13:45 , 07/11/2026
Elon Musk nói lời tạm biệt, khai tử "con cưng" từng khiến cả thế giới phát sốt

Elon Musk nói lời tạm biệt, khai tử "con cưng" từng khiến cả thế giới phát sốt

13:35 , 07/11/2026
Hé lộ tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông sau bầu cử Mỹ

Hé lộ tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông sau bầu cử Mỹ

13:11 , 07/11/2026
Dừng xây dựng tuyến đường sắt 115.000 tỷ đồng sau khi Trung Quốc cắt giảm vốn vay, mất 6 năm mới hồi sinh được dự án

Dừng xây dựng tuyến đường sắt 115.000 tỷ đồng sau khi Trung Quốc cắt giảm vốn vay, mất 6 năm mới hồi sinh được dự án

12:30 , 07/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên