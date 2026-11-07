“Thước đo nỗi sợ hãi” tăng vọt 70% sau cú sốc tại Phố Wall: Đã đến lúc nhà đầu tư đón tin vui?

Nếu đang tìm kiếm một tín hiệu tích cực sau phiên bán tháo gây sốc hôm 5/11, dữ liệu lịch sử có thể mang đến phần nào sự lạc quan trước kỳ nghỉ cuối tuần.

Theo dữ liệu từ Sàn giao dịch quyền chọn Chicago (CBOE), chỉ số biến động VIX - thường được gọi là thước đo nỗi sợ hãi của Phố Wall - đã tăng tới 70% trong phiên 5/11. Kể từ năm 1991, mức tăng lớn như vậy mới chỉ xuất hiện 8 lần.

Đáng chú ý, sau 8 lần biến động cực đoan trước đó, chỉ số S&P 500 ghi nhận mức tăng bình quân như sau:

_ Sau 1 tháng: Tăng 3%, với 7/8 lần ghi nhận tăng điểm.

_ Sau 3 tháng: Tăng 7,1%, với 6/8 lần tăng điểm.

_ Sau 6 tháng: Tăng 10,4%, với cả 8 lần đều tăng điểm.

_ Sau 1 năm: Tăng 14,7%, với 7/8 lần tăng điểm.

Dù mang lại phần nào sự trấn an, những thống kê này khó có thể xóa nhòa cú sốc vừa xảy ra trên thị trường. Nhà đầu tư đang điều chỉnh lại dự đoán rủi ro sau chiến thắng của đảng Dân chủ, giúp đảng này giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ.

Trong phiên 5/11, chỉ số S&P 500 giảm 4,4%, khiến khoảng 3.000 tỷ USD vốn hóa thị trường bị xóa sổ. Tổng giá trị vốn hóa của các doanh nghiệp thuộc chỉ số này giảm từ 68.900 tỷ USD xuống còn 65.900 tỷ USD, đánh dấu mức sụt giảm tính theo giá trị trong một phiên lớn nhất lịch sử S&P 500.

Chỉ số Dow Jones lao dốc 1.830 điểm, ghi nhận phiên giảm mạnh nhất kể từ năm 2020. Trong khi đó, Nasdaq giảm 5,5% dưới sức ép từ các doanh nghiệp bán dẫn và điện toán đám mây lớn như Micron và Sandisk.

Ông Keith Lerner, chiến lược gia trưởng thị trường tại Truist, nhận định: “Chúng ta đang chứng kiến tình trạng người mua gần như đứng ngoài thị trường cổ phiếu công nghệ”.

Theo Yahoo Finance