Sáng chế của Trung Quốc làm rung chuyển ngành công nghệ: Tên lửa "bằng gỗ" vừa rẻ, vừa rút ngắn thời gian sản xuất

Công ty vũ trụ thương mại Light Year Explorer của Trung Quốc vừa chế tạo một loại chụp bảo vệ đầu tên lửa có lớp vỏ ngoài bằng gỗ. Đây là nỗ lực phát triển các phương tiện phóng có chi phí thấp và khả năng sản xuất hàng loạt.

Theo doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh Giang Tô, thiết kế sử dụng gỗ ván ép mật độ thấp, được tạo hình thành bề mặt cong nhẵn, kết hợp với khung kim loại bên trong.

Trong bài đăng trên mạng xã hội hôm 2/11, Light Year Explorer cho biết: “Cấu trúc này có hiệu suất tương đương chụp bảo vệ bằng vật liệu composite truyền thống ở những tiêu chí quan trọng như trọng lượng, độ cứng kết cấu, khả năng truyền sóng vô tuyến và giảm tiếng ồn, đồng thời giúp giảm đáng kể chi phí và rút ngắn thời gian sản xuất”.

Chụp bảo vệ có đường kính 4,2 m, được thiết kế phù hợp với các dòng tên lửa thương mại phổ biến. Kích thước này cho phép vận chuyển nhiều vệ tinh trong cùng một chuyến phóng hoặc mang theo một tải trọng lớn, đáp ứng nhu cầu phóng thường xuyên để xây dựng các chòm vệ tinh.

Công ty cho biết sản phẩm sẽ tiếp tục trải qua các cuộc thử nghiệm và quy trình kiểm định trước khi hoàn thiện thiết kế và bàn giao cho khách hàng.

Chụp bảo vệ đầu tên lửa là bộ phận có nhiệm vụ che chắn vệ tinh và các tải trọng khác trong giai đoạn đầu tên lửa bay xuyên qua khí quyển Trái Đất.

Bộ phận này bảo vệ thiết bị trước áp suất khí động học lớn, nhiệt độ cao và tiếng ồn, đồng thời duy trì hình dạng ổn định. Khi tên lửa ra khỏi khí quyển, chụp bảo vệ sẽ tách ra và rơi xuống.

Thông thường, chụp bảo vệ đầu tên lửa được chế tạo từ hợp kim nhôm hoặc vật liệu composite tiên tiến. Tuy nhiên, chi phí sản xuất cao và thời gian chế tạo kéo dài có thể hạn chế tần suất phóng vệ tinh thương mại.

Trong những năm gần đây, các doanh nghiệp vũ trụ thương mại Trung Quốc đã tích cực nghiên cứu công nghệ tiết kiệm chi phí, bao gồm tên lửa tái sử dụng, nhằm hướng tới hoạt động phóng thường xuyên, giá thành thấp và bền vững hơn, qua đó mở rộng khả năng khai thác không gian thương mại quy mô lớn.

Hiện Mỹ vẫn dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ tên lửa tái sử dụng, chủ yếu nhờ SpaceX, doanh nghiệp đã thực hiện thành công hàng trăm lần hạ cánh và tái sử dụng tầng đẩy tên lửa.

Về phía Light Year Explorer, công ty cho biết đang tập trung phát triển các bộ phận kết cấu tên lửa có chi phí sản xuất thấp.

Doanh nghiệp đã chế tạo nhiều bộ phận, bao gồm thùng nhiên liệu bằng thép không gỉ, chụp bảo vệ bằng gỗ và các đoạn thân hình trụ, hình nón có kết cấu gân sóng. Những bộ phận này cộng lại chiếm khoảng 60% trọng lượng của một phương tiện phóng.

Không chỉ Trung Quốc, các nhà khoa học trên thế giới cũng đang thử nghiệm khả năng ứng dụng gỗ trong lĩnh vực vũ trụ.

Gỗ có thể cháy tương đối sạch và gây ô nhiễm thấp, khác với kim loại có thể để lại các hạt vật chất khi quay trở lại khí quyển. Vật liệu này cũng có khả năng bền hơn trong môi trường chân không vũ trụ, nơi không có nước, oxy và côn trùng.

Theo SCMP