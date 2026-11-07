Khu trục hạm Mỹ ‘tắt điện’ suốt 3 ngày

Ngày 6/10/2008, USS Stout (DDG-55) phóng một tên lửa SM-2 Standard đánh chìm tàu DD-987 USS O'Bannon (đã loại biên), trong khuôn khổ cuộc diễn tập đánh chìm "SINKEX 2008".

Theo thông tin từ Viện Nghiên cứu Hải quân Mỹ (USNI News), một tàu khu trục lớp Arleigh Burke đang làm nhiệm vụ tại Địa Trung Hải gần đây đã bị mất điện tới 3 ngày trong chuyến thăm cảng của Italia.

USNI News dẫn lời phát ngôn viên của Hạm đội 6 Lauren Spaziano cho biết, khi tàu USS Stout (DDG-55) đang neo đậu tại vịnh Augusta của Italia để thực hiện chuyến thăm cảng theo lịch trình kể từ ngày 25/10, thì gặp sự cố kỹ thuật, khiến tàu mất điện

Hải quân đã khôi phục nguồn điện cho các hệ thống quan trọng trong vòng 36 giờ và nguồn điện trên toàn bộ tàu được khôi phục trong vòng ba ngày.

Ông Spaziano cho biết: “Trong khi Hải quân Mỹ tiến hành sửa chữa, thủy thủ đoàn vẫn được cung cấp đầy đủ thức ăn, nước uống và chỗ ở thay thế. Để đảm bảo an ninh hoạt động, chúng tôi không bình luận về lịch trình tàu hoặc các hoạt động trong tương lai”.

Theo bản tin theo dõi hạm đội và hải trình của USNI (USNI News Fleet and Marine Tracker), tàu USS Stout sau khi khôi phục được hệ thống điện đã rời cảng Italia ra hoạt động ở Địa Trung Hải với tư cách là một trong 3 tàu khu trục tuần tra độc lập của Hải quân Mỹ.

Được biết, chiếc chiến hạm lớp Arleigh Burke này rời cảng nhà Norfolk, Virginia vào ngày 21/9, vừa qua và dự kiến sẽ được triển khai hoạt động liên tục trong vòng 10-11 tháng ở Địa Trung Hải.

Được biết, sự cố mất điện của tàu USS Stout xảy ra chỉ 3 tháng sau khi một chiến hạm cùng lớp khác là tàu USS Benfold (DDG-65) bị mắc cạn ba ngày ở Biển Đông do mất điện.

Trước đó, USS Benfold cũng đã gặp sự cố về hệ thống điện, dẫn đến mất điện vài ngày trong tháng 7. Sau đó, chiến hạm này đã trở về cảng Everett, Washington vào ngày 16/10 để tiến hành công tác bảo trì.