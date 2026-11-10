Dow Jones tăng hơn 1.100 điểm, giá dầu sụt 5%

Trong phiên giao dịch ngày 9/11 (theo giờ Mỹ), chỉ số Dow Jones tăng 1.104,02 điểm, tương đương 2,15%, lên 52.389,75 điểm.

Chỉ số S&P 500 tăng khoảng 2,35%, chốt phiên ở 7.549,94 điểm, đánh dấu mức tăng phần trăm trong một ngày mạnh nhất kể từ ngày 8/4. Chỉ số Nasdaq Composite tăng thêm 673,71 điểm, tương đương 2,74%, lên 25.253,14 điểm.

Nhịp hồi phục diễn ra ngay sau tuần giảm điểm mạnh nhất của S&P 500 kể từ tháng 4/2025, theo các báo cáo thị trường.

Yếu tố kéo thị trường đi lên là giá dầu. Dầu Brent giảm hơn 5% sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông khó có khả năng ra lệnh tấn công mới nhằm vào Iran. Giá dầu Brent hiện đã rời xa vùng trên 112 USD/thùng hồi đầu tháng, khi bất định xung quanh cuộc xung đột với Iran gia tăng.

Giá dầu giảm giúp xoa dịu lo ngại lạm phát. Tại thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng nhẹ từ 4,86% cuối tuần trước lên 4,87%, thấp hơn nhiều so với đỉnh trên 5,30% đạt được hồi tháng trước.

Nhóm cổ phiếu bán dẫn dẫn dắt đà tăng của khối công nghệ. Các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) bán dẫn tăng khoảng 7% trong phiên.

Tuy nhiên, thị trường không đồng nhất. Cổ phiếu Nvidia giảm 4,3%, chốt phiên ở mức thấp nhất trong 7 tháng, sau khi tập đoàn này thông báo hội đồng quản trị mở cuộc điều tra liên quan đến Giám đốc điều hành Jensen Huang.

Theo phân tích của các chuyên gia, đợt bán tháo của tuần trước gắn với lo ngại rằng chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ có thể làm chậm việc xây dựng các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI).

Sự chú ý của giới đầu tư lúc này chuyển sang báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 của Mỹ, dự kiến công bố trong ngày 10/11. Đây được xem là sự kiện chính đối với cả thị trường cổ phiếu lẫn trái phiếu.

Sau một tuần biến động mạnh, diễn biến của giá dầu, tình hình Iran và số liệu lạm phát sẽ tiếp tục là những yếu tố được thị trường theo dõi sát sao.

Theo Investopedia