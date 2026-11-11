Từng nhập 7 tỷ mét khối/năm, một quốc gia thân thiết bất ngờ tuyên bố khí đốt Nga không hề rẻ, đang tìm nguồn thay thế

Ngày 11/11, Thủ tướng Hungary Peter Magyar cho biết nước này đang tìm cách đa dạng hóa nguồn nhập khẩu khí đốt nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định với mức giá cạnh tranh nhất.

Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình ATV, ông Magyar bác bỏ quan điểm của chính phủ tiền nhiệm do cựu Thủ tướng Viktor Orban lãnh đạo rằng khí đốt Nga có giá rẻ.

"Trái với những tuyên bố của chính phủ trước, khí đốt từ Nga thực tế không hề rẻ", ông Magyar nói.

Theo Thủ tướng Hungary, giá khí đốt Nga được xác định dựa trên diễn biến thị trường, gắn với giá tại trung tâm giao dịch khí đốt TTF ở Hà Lan. Bên cạnh đó, chi phí vận chuyển quá cảnh cũng chiếm tỷ trọng đáng kể trong giá khí đốt nhập khẩu.

Ông Magyar nhấn mạnh việc mở rộng nguồn cung sẽ giúp Hungary có vị thế tốt hơn khi đàm phán giá và phí vận chuyển. Nếu chỉ phụ thuộc vào một hoặc hai nguồn cung, nước này sẽ gặp bất lợi. Ngược lại, việc có tới tám nhà cung cấp đáng tin cậy sẽ tạo thêm dư địa thương lượng.

Chính phủ Hungary cùng tập đoàn năng lượng nhà nước MVM đang xây dựng cơ cấu nhập khẩu nhằm bảo đảm nguồn cung với chi phí thấp nhất có thể. Ông Magyar cũng dự kiến gặp các lãnh đạo châu Âu để thúc đẩy kế hoạch này.

Hiện Hungary vẫn phụ thuộc lớn vào năng lượng Nga, chủ yếu nhập dầu qua đường ống Druzhba và khí đốt qua tuyến TurkStream, kết nối qua Bulgaria và Serbia.

Theo ước tính của chính phủ tiền nhiệm, Hungary đã nhập hơn 8,5 triệu tấn dầu và trên 7 tỷ m³ khí đốt từ Nga trong năm 2025.

Dù đặt mục tiêu đa dạng hóa nguồn cung, chính phủ mới thừa nhận Hungary hiện chưa thể ngừng sử dụng dầu khí Nga và sẽ tiếp tục hợp tác với Moscow trong lĩnh vực năng lượng.

Theo TASS