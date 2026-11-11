15 căn cứ Mỹ-NATO trong tầm ngắm của tên lửa Iran

Trong bối cảnh leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Iran, tờ báo Hamshahri ở Tehran đã công bố một bản đồ gây chú ý, đánh dấu 15 mục tiêu quân sự tiềm tàng của tên lửa đạn đạo tầm trung nước này, bao gồm các căn cứ của Mỹ và NATO tại 9 nước châu Âu như: Anh, Đức và Ý.

Các địa điểm bao gồm căn cứ không quân RAF Fairford của Anh, căn cứ không quân Đức Ramstein và căn cứ Không quân Ý NAS Sigonella, tất cả đều liên quan đến các hoạt động quân sự của Mỹ và các đồng minh.

Giữa các căng thẳng gia tăng sau các cuộc tấn công của Mỹ vào các mục tiêu của Iran trên đảo Qeshm, đầu bài báo đã gửi đến thông điệp đáng sợ nhưng đầy bí ẩn: “Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra”.

Tuy nhiên, bản đồ của báo không đại diện cho một thông báo chí nh thức của Iran về các cuộc tấn công đã được lên kế hoạch.

Liệu cuộc đối đầu có thể mở rộng ra xa hơn Trung Đông và đặt các cơ sở của Mỹ và NATO ở châu Âu dưới mối đe dọa không? Điều này đang được các chuyên gia quân sự tập trung giải mã.

Tuy nhiên, tờ Wall Street Journal của Mỹ ngày 10/11 đưa tin, do lo sợ một cuộc tấn công từ Iran, Mỹ đã rút các máy bay vận tải cánh quạt nghiêng V-22 Osprey và máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 khỏi một căn cứ không quân khác ở Anh.

Tờ báo này dẫn nguồn tin từ Lầu Năm Góc cho biết, Quân đội Mỹ đã tái điều động các máy bay tiếp nhiên liệu từ căn cứ không quân Mildenhall ở Anh sau khi nhận được thông tin về mối đe dọa từ Iran.

Đây là lần thứ hai máy bay Mỹ được rút khỏi các căn cứ của Anh trong những tuần gần đây. Trước đó, Lầu Năm Góc cũng đã triệu hồi các máy bay ném bom B-1 từ căn cứ RAF Fairford.

Theo các nguồn tin, hai máy bay tiếp nhiên liệu đóng tại Mildenhall đã được chuyển đến Đức vào sáng 9/11. Một số máy bay cùng loại sau đó cũng đã rời căn cứ đến Đức và một số địa điểm triển khai khác.

Truyền thông Mỹ đưa tin, khoảng 10 máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 và 3 máy bay cánh quạt nghiêng CV-22 Osprey đã được đưa đến Đức, Tây Ban Nha, Scotland và căn cứ RAF Lakenheath ở Anh (được Không quân Mỹ vận hành, nằm ở hạt Suffolk, cách thủ đô London khoảng 70-80 dặm về phía Đông Bắc).

15 căn cứ quân sự Mỹ-NATO ở châu Âu có thể nằm trong tầm ngắm của tên lửa Iran.

Người phát ngôn của Không quân Mỹ từ chối tiết lộ chi tiết về việc điều động lại máy bay, đồng thời lưu ý máy bay thường xuyên được di chuyển giữa các căn cứ tùy thuộc vào nhu cầu hoạt động.

Theo tờ Wall Street Journal, bản chất của mối đe dọa đối với căn cứ không quân RAF Mildenhall vẫn đang được thảo luận. Các quan chức Mỹ đang xác định xem đó là mối đe dọa tức thời hay mang tính chất chung chung.

Tuy nhiên, bộ chỉ huy đã nâng mức độ an ninh tại các căn cứ RAF Mildenhall và Lakenheath lên mức cao thứ hai (Charlie), có nghĩa là thông tin tình báo cho thấy khả năng xảy ra một cuộc tấn công khủng bố là rất cao.

Trong khi đó, Thủ tướng Anh Andy Burnham tuyên bố một số hoạt động bí ẩn gần Fairford "rất có thể có liên quan tới Iran".