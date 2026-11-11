Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Airbus phá kỷ lục của Boeing với chuyến bay không dừng hơn 23.000 km

| | Tài chính quốc tế

Máy bay Airbus A350-1000ULR vừa thiết lập kỷ lục Guinness mới với quãng đường bay không dừng 23.156 km, vượt Boeing 777-200LR sau 21 năm.

Mẫu máy bay Airbus A350-1000ULR vừa được Guinness công nhận kỷ lục thế giới về quãng đường bay không dừng dài nhất của máy bay thương mại. Trong chuyến thử nghiệm hồi tháng 7, máy bay di chuyển 12.503 hải lý (23.156 km) trong 24 giờ 24 phút.

Thành tích mới vượt kỷ lục do Boeing 777-200LR thiết lập năm 2005, khi bay từ Hong Kong (Trung Quốc) đến London (Anh) với quãng đường khoảng 21.602 km trong 22 giờ 42 phút.

Hành trình của A350-1000ULR thu hút hơn 3,6 triệu lượt theo dõi, trở thành chuyến bay được quan tâm nhiều thứ hai trong lịch sử nền tảng này.

Airbus phá kỷ lục của Boeing với chuyến bay không dừng hơn 23.000 km- Ảnh 1.

Máy bay Airbus A350-1000ULR. (Ảnh: Qantas)

Chuyến bay kỷ lục nằm trong chương trình thử nghiệm A350-1000ULR phục vụ Project Sunrise, dự án khai thác các đường bay siêu dài của hãng hàng không Australia Qantas.

Ngày 27/7, máy bay cất cánh từ Melbourne, Australia, với mã hiệu AIB35LR. Thay vì bay về phía tây theo tuyến đường ngắn hơn đến Pháp, chiếc A350-1000ULR chọn hành trình vòng qua Thái Bình Dương, hướng tới Los Angeles, Mỹ.

Máy bay sau đó băng qua Bắc Mỹ và Đại Tây Dương, bay qua London trước khi hạ cánh tại Toulouse, Pháp. Tổng cộng, hành trình đi qua ba châu lục và hai đại dương.

Trên khoang có 13 người, gồm các phi công, kỹ sư thử nghiệm của Airbus, đại diện Qantas và FAI. Trong suốt chuyến bay, họ chứng kiến hai lần Mặt Trời mọc và hai lần Mặt Trời lặn.

Để mô phỏng điều kiện vận hành thực tế, Airbus bố trí các mô hình hành khách tạo tải nhiệt tương đương người thật, đồng thời lắp đặt hơn 1.000 cảm biến chuyên dụng nhằm thu thập dữ liệu.

Airbus phá kỷ lục của Boeing với chuyến bay không dừng hơn 23.000 km- Ảnh 2.

Thiết kế khoang hạng nhất khép kín trên máy bay A350-1000ULR của Qantas. (Ảnh: Qantas)

A350-1000ULR được Airbus phát triển với khả năng bay liên tục tới 22 giờ và tầm bay khai thác dự kiến khoảng 18.520 km. So với A350-1000 tiêu chuẩn, phiên bản này được bổ sung thùng nhiên liệu trung tâm phía sau, tăng sức chứa khoảng 20.000 lít và mở rộng tầm bay thêm 1.852 km. Máy bay sử dụng hai động cơ Rolls-Royce Trent XWB-97.

Qantas đã đặt mua 12 chiếc A350-1000ULR từ năm 2022 để khai thác các đường bay thẳng kết nối Sydney với London và New York. Trong đó, hành trình New York - Sydney dự kiến kéo dài khoảng 18 giờ, rút ngắn hơn ba giờ so với các chuyến bay phải quá cảnh tại Auckland, New Zealand.

Để tăng sự thoải mái trên những hành trình kéo dài gần một ngày, máy bay chỉ bố trí 238 ghế thuộc bốn hạng khoang, thay vì 350 - 410 ghế như A350-1000 thông thường. Khoảng 40% số ghế thuộc hạng cao cấp, trong đó có sáu khoang hạng nhất khép kín.

Máy bay còn có khu vực riêng để hành khách vận động, thư giãn và dùng đồ ăn nhẹ. Hệ thống làm mát mới tại khu vực bếp giúp giảm khoảng 300 kg trọng lượng so với phiên bản tiêu chuẩn.

Airbus dự kiến áp dụng hệ thống mới trên toàn bộ dòng A350 trong tương lai.

Cắt cánh máy bay Boeing 777 thật thả xuống biển để tìm xác MH370, các nhà khoa học thu về kết quả

Theo Hoa Vũ/VTCnews

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nga tham vọng thay thế USD bằng Nhân dân tệ: 'Canh bạc' bất ngờ đảo chiều

Nga tham vọng thay thế USD bằng Nhân dân tệ: 'Canh bạc' bất ngờ đảo chiều Nổi bật

Phát hiện máy bay Trung Quốc liên tục di chuyển với tốc độ 2.100 km/h trên độ cao 20.000 mét, thực hiện nhiệm vụ đặc biệt

Phát hiện máy bay Trung Quốc liên tục di chuyển với tốc độ 2.100 km/h trên độ cao 20.000 mét, thực hiện nhiệm vụ đặc biệt Nổi bật

15 căn cứ Mỹ-NATO trong tầm ngắm của tên lửa Iran

15 căn cứ Mỹ-NATO trong tầm ngắm của tên lửa Iran

18:42 , 11/11/2026
Đỉnh thế giới lại xáo trộn: Nvidia rơi khỏi top 2, công ty Bill Gates sáng lập bất ngờ vượt lên

Đỉnh thế giới lại xáo trộn: Nvidia rơi khỏi top 2, công ty Bill Gates sáng lập bất ngờ vượt lên

16:51 , 11/11/2026
Từng nhập 7 tỷ mét khối/năm, một quốc gia thân thiết bất ngờ tuyên bố khí đốt Nga không hề rẻ, đang tìm nguồn thay thế

Từng nhập 7 tỷ mét khối/năm, một quốc gia thân thiết bất ngờ tuyên bố khí đốt Nga không hề rẻ, đang tìm nguồn thay thế

16:28 , 11/11/2026
Campuchia tìm đến đối tác Trung Quốc đứng sau Kênh đào Funan Techo: Hé lộ bước đi mới của Phnom Penh

Campuchia tìm đến đối tác Trung Quốc đứng sau Kênh đào Funan Techo: Hé lộ bước đi mới của Phnom Penh

16:12 , 11/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên