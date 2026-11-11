Airbus phá kỷ lục của Boeing với chuyến bay không dừng hơn 23.000 km

Mẫu máy bay Airbus A350-1000ULR vừa được Guinness công nhận kỷ lục thế giới về quãng đường bay không dừng dài nhất của máy bay thương mại. Trong chuyến thử nghiệm hồi tháng 7, máy bay di chuyển 12.503 hải lý (23.156 km) trong 24 giờ 24 phút.

Thành tích mới vượt kỷ lục do Boeing 777-200LR thiết lập năm 2005, khi bay từ Hong Kong (Trung Quốc) đến London (Anh) với quãng đường khoảng 21.602 km trong 22 giờ 42 phút.

Hành trình của A350-1000ULR thu hút hơn 3,6 triệu lượt theo dõi, trở thành chuyến bay được quan tâm nhiều thứ hai trong lịch sử nền tảng này.

Máy bay Airbus A350-1000ULR. (Ảnh: Qantas)

Chuyến bay kỷ lục nằm trong chương trình thử nghiệm A350-1000ULR phục vụ Project Sunrise, dự án khai thác các đường bay siêu dài của hãng hàng không Australia Qantas.

Ngày 27/7, máy bay cất cánh từ Melbourne, Australia, với mã hiệu AIB35LR. Thay vì bay về phía tây theo tuyến đường ngắn hơn đến Pháp, chiếc A350-1000ULR chọn hành trình vòng qua Thái Bình Dương, hướng tới Los Angeles, Mỹ.

Máy bay sau đó băng qua Bắc Mỹ và Đại Tây Dương, bay qua London trước khi hạ cánh tại Toulouse, Pháp. Tổng cộng, hành trình đi qua ba châu lục và hai đại dương.

Trên khoang có 13 người, gồm các phi công, kỹ sư thử nghiệm của Airbus, đại diện Qantas và FAI. Trong suốt chuyến bay, họ chứng kiến hai lần Mặt Trời mọc và hai lần Mặt Trời lặn.

Để mô phỏng điều kiện vận hành thực tế, Airbus bố trí các mô hình hành khách tạo tải nhiệt tương đương người thật, đồng thời lắp đặt hơn 1.000 cảm biến chuyên dụng nhằm thu thập dữ liệu.

Thiết kế khoang hạng nhất khép kín trên máy bay A350-1000ULR của Qantas. (Ảnh: Qantas)

A350-1000ULR được Airbus phát triển với khả năng bay liên tục tới 22 giờ và tầm bay khai thác dự kiến khoảng 18.520 km. So với A350-1000 tiêu chuẩn, phiên bản này được bổ sung thùng nhiên liệu trung tâm phía sau, tăng sức chứa khoảng 20.000 lít và mở rộng tầm bay thêm 1.852 km. Máy bay sử dụng hai động cơ Rolls-Royce Trent XWB-97.

Qantas đã đặt mua 12 chiếc A350-1000ULR từ năm 2022 để khai thác các đường bay thẳng kết nối Sydney với London và New York. Trong đó, hành trình New York - Sydney dự kiến kéo dài khoảng 18 giờ, rút ngắn hơn ba giờ so với các chuyến bay phải quá cảnh tại Auckland, New Zealand.

Để tăng sự thoải mái trên những hành trình kéo dài gần một ngày, máy bay chỉ bố trí 238 ghế thuộc bốn hạng khoang, thay vì 350 - 410 ghế như A350-1000 thông thường. Khoảng 40% số ghế thuộc hạng cao cấp, trong đó có sáu khoang hạng nhất khép kín.

Máy bay còn có khu vực riêng để hành khách vận động, thư giãn và dùng đồ ăn nhẹ. Hệ thống làm mát mới tại khu vực bếp giúp giảm khoảng 300 kg trọng lượng so với phiên bản tiêu chuẩn.

Airbus dự kiến áp dụng hệ thống mới trên toàn bộ dòng A350 trong tương lai.