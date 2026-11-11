Đúng 3 ngày nữa, hãng hàng không của bầu Hiển chính thức mở đường bay thẳng từ Hà Nội tới thành phố GDP 500 tỷ USD, giá vé giảm 50%

Theo chia sẻ mới nhất trên trang fanpage, Từ ngày 14/11/2026, Vietravel Airlines sẽ chính thức khai thác đường bay thẳng Hà Nội – Thâm Quyến (Trung Quốc), mở thêm kết nối hàng không giữa Việt Nam với một trong những trung tâm kinh tế, công nghệ lớn nhất Trung Quốc. Đáng chú ý, đường bay được đưa vào hoạt động ngay trước thềm Hội nghị Cấp cao APEC diễn ra tại Thâm Quyến.

Theo kế hoạch, đường bay Hà Nội – Thâm Quyến sẽ phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách giữa hai thành phố, đặc biệt là khách du lịch, doanh nhân và những người có nhu cầu công tác, giao thương. Việc có thêm đường bay thẳng được kỳ vọng giúp rút ngắn thời gian di chuyển, đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động kết nối thương mại và du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tính đến nay, đây là hãng hàng không Việt Nam đầu tiên khai thác đường bay thẳng này.

Nhân dịp khai trương tuyến bay mới, Vietravel Airlines triển khai chương trình ưu đãi giảm 50% giá vé chặng Hà Nội – Thâm Quyến. Chương trình áp dụng đến hết ngày 13/11/2026, tạo điều kiện để hành khách tiếp cận đường bay mới với mức chi phí thấp hơn.

Thâm Quyến là thành phố thuộc tỉnh Quảng Đông, nằm ở phía Nam Trung Quốc và giáp Hong Kong. Với GDP năm 2025 vượt 500 tỷ USD, địa phương này hiện là một trong những đầu tàu kinh tế của Trung Quốc, đồng thời được biết đến như trung tâm công nghệ, sản xuất điện tử và đổi mới sáng tạo.

Đây cũng là nơi đặt trụ sở của nhiều tập đoàn công nghệ lớn như Tencent, DJI, ZTE và BYD. Những năm qua, Thâm Quyến phát triển mạnh các ngành công nghiệp công nghệ cao, điện tử, viễn thông và xe điện, thu hút đông đảo doanh nghiệp, nhà đầu tư quốc tế.

Việc Vietravel Airlines mở đường bay tới thành phố này không chỉ bổ sung lựa chọn di chuyển cho khách du lịch mà còn tạo thêm điều kiện kết nối với một thị trường có hoạt động sản xuất, thương mại và công nghệ phát triển mạnh.

Đường bay mới được đưa vào khai thác ngay trước thềm Hội nghị Cấp cao APEC tại Thâm Quyến. Sự kiện này dự kiến thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp và các đoàn đại biểu quốc tế, qua đó làm gia tăng nhu cầu kết nối hàng không với thành phố.

Vietravel Airlines được thành lập vào tháng 4/2020 và thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên vào tháng 1/2021. Ban đầu, hãng thuộc sở hữu của CTCP Du lịch Vietravel. Đến cuối năm 2024, nhóm doanh nghiệp liên quan đến Tập đoàn T&T của doanh nhân Đỗ Quang Hiển tham gia đầu tư và trở thành nhóm cổ đông chi phối tại hãng.

Sau khi thay đổi cơ cấu cổ đông, Vietravel Airlines từng bước triển khai kế hoạch mở rộng quy mô khai thác, bổ sung đội bay và phát triển mạng đường bay trong nước, quốc tế.

Tháng 9/2026, hãng ký thỏa thuận với Airbus về kế hoạch mua 50 máy bay, gồm 20 chiếc A220 và 30 chiếc A321. Các máy bay dự kiến được bàn giao từ năm 2029, phục vụ định hướng phát triển đội bay và mở rộng hoạt động trong dài hạn.

Trước đó, tháng 6/2025, Vietravel Airlines tiếp nhận chiếc Airbus A321 đầu tiên thuộc sở hữu của hãng. Doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu nâng quy mô khai thác lên khoảng 80-90 chuyến bay mỗi ngày vào cuối năm 2026.

Trong bối cảnh nhu cầu đi lại và giao thương giữa Việt Nam với Trung Quốc tiếp tục tạo dư địa cho các hãng hàng không mở rộng mạng bay, tuyến Hà Nội – Thâm Quyến là một trong những bước đi mới của Vietravel Airlines trong chiến lược phát triển thị trường quốc tế.