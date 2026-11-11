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Bộ Công Thương phê duyệt khung giá phát điện mặt trời năm 2026

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Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 2946/QĐ-BCT phê duyệt khung giá phát điện loại hình nhà máy điện mặt trời năm 2026.

Theo quyết định này, khung giá phát điện năm 2026 được áp dụng đối với loại hình nhà máy điện mặt trời quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 Thông tư số 09/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương.

Mức giá tối đa được xác định theo 3 khu vực gồm miền Bắc, miền Trung và miền Nam; đồng thời phân biệt giữa nhà máy điện mặt trời mặt đất và điện mặt trời nổi, có hoặc không sử dụng hệ thống pin lưu trữ năng lượng.

Đối với nhà máy điện mặt trời không sử dụng hệ thống pin lưu trữ năng lượng, mức giá tối đa tại miền Bắc là 1.591,02 đồng/kWh đối với điện mặt trời mặt đất và 1.939,74 đồng/kWh đối với điện mặt trời nổi.

Tại miền Trung, mức giá tương ứng là 1.293,17 đồng/kWh và 1.560,63 đồng/kWh. Trong khi đó, tại miền Nam, giá tối đa đối với điện mặt trời mặt đất là 1.104,32 đồng/kWh và điện mặt trời nổi là 1.340,21 đồng/kWh.

Đối với nhà máy điện mặt trời sử dụng kết hợp hệ thống pin lưu trữ năng lượng, mức giá tối đa được quy định cao hơn so với loại hình không sử dụng hệ thống lưu trữ.

Cụ thể, tại miền Bắc, mức giá tối đa đối với điện mặt trời mặt đất là 1.813,48 đồng/kWh và điện mặt trời nổi là 2.120,31 đồng/kWh.

Tại miền Trung, mức giá tương ứng là 1.469,90 đồng/kWh và 1.703,21 đồng/kWh. Đối với miền Nam, mức giá tương ứng là 1.254,97 đồng/kWh và 1.461,39 đồng/kWh.

Các mức giá nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Như vậy, trong các mức giá được phê duyệt, điện mặt trời nổi kết hợp hệ thống pin lưu trữ năng lượng tại miền Bắc có mức giá tối đa cao nhất là 2.120,31 đồng/kWh. Ngược lại, điện mặt trời mặt đất không sử dụng hệ thống pin lưu trữ tại miền Nam có mức giá tối đa thấp nhất, ở mức 1.104,32 đồng/kWh.

Đáng chú ý, quyết định cũng quy định cụ thể các thông số của hệ thống pin lưu trữ năng lượng được sử dụng để tính toán mức giá tối đa của khung giá phát điện. Theo đó, công suất của hệ thống pin lưu trữ phải đạt tối thiểu 10% công suất của nhà máy điện mặt trời, với thời gian lưu trữ/xả là 2 giờ.

Bên cạnh quy định về mức giá, Bộ Công Thương cũng ban hành danh sách các tỉnh, thành phố thuộc 3 khu vực để áp dụng khung giá phát điện mặt trời.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/11/2026.

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Theo P.V

VTV Online

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