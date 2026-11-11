8,3 tỷ USD xuất khẩu rau quả 10 tháng đầu năm

Rau quả chế biến tăng trưởng tích cực - Ảnh minh họa

Theo số liệu sơ bộ của Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu rau quả Việt Nam trong 10 tháng đầu năm đạt gần 8,3 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, nhóm rau quả chế biến tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng tích cực.

Riêng quý III, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này đạt 601 triệu USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm ngoái, và chiếm 16,7% tổng giá trị xuất khẩu rau quả. Trong đó, các sản phẩm chế biến từ dừa dẫn đầu với kim ngạch 108 triệu USD, tăng 20% so với cùng kỳ.

Dừa đang dần khẳng định vị thế trong cơ cấu xuất khẩu rau quả Việt Nam, không chỉ ở sản phẩm tươi mà còn ở các mặt hàng chế biến sâu. Đây được xem là hướng đi giúp doanh nghiệp nâng cao giá trị sản phẩm, đa dạng hóa thị trường và giảm phụ thuộc vào xuất khẩu nguyên liệu thô.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh xuất khẩu rau quả Việt Nam hướng tới mục tiêu 10 tỷ USD trong năm nay, những mặt hàng có khả năng chế biến sâu như dừa được kỳ vọng tiếp tục đóng góp vào tăng trưởng chung của toàn ngành. Với lợi thế vùng nguyên liệu tập trung, hệ thống doanh nghiệp chế biến ngày càng phát triển và cơ hội hợp tác với các nhà phân phối quốc tế, ngành dừa Việt Nam đang có thêm điều kiện để mở rộng xuất khẩu.

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường lưu ý, để tận dụng tốt cơ hội thị trường, các doanh nghiệp cần chú trọng kiểm soát chất lượng ngay từ khâu nguyên liệu; tuân thủ nghiêm quy định về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và truy xuất nguồn gốc. Bởi khi các thị trường nhập khẩu ngày càng siết chặt hàng rào kỹ thuật, chất lượng và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn không chỉ quyết định cơ hội xuất khẩu trước mắt mà còn là yếu tố then chốt để rau quả Việt Nam duy trì thị trường và phát triển bền vững.