Yamaha NMAX E lộ diện: Xe ga điện sức kéo khủng liệu có cửa cạnh tranh tại Việt Nam?

Sau nhiều năm khiến giới mộ điệu phải chờ đợi qua các đợt chạy thử nguyên mẫu E01 trên khắp các cung đường châu Á, Yamaha đã chính thức hiện thực hóa giấc mơ xe điện hóa thương mại bằng việc vén màn NMAX E 2027.

Thuộc dòng xe tay ga đường trường đô thị lừng danh MAX family, mẫu xe thuần điện này sở hữu những thông số kỹ thuật cùng hàm lượng công nghệ đủ sức khiến những người hoài nghi về xe hai bánh chạy pin phải suy nghĩ lại.

Yamaha NMAX E 2027 là mẫu xe tay ga thuần điện thuộc gia đình MAX danh tiếng, có sức mạnh tương đương xe xăng 125 cc và nằm trong lộ trình trung hòa carbon vào năm 2050 của hãng.

Điểm đắt giá nhất trên Yamaha NMAX E nằm ở khối truyền động eAxle nhỏ gọn nhưng sản sinh mô-men xoắn cực đại lên tới 33.3 Nm. Con số này vượt trội hoàn toàn so với mức kéo thường thấy trên các dòng xe tay ga động cơ đốt trong 125 cc hay thậm chí là 150 cc.

Đáng chú ý hơn, sức kéo khổng lồ này đạt được ngay từ ngưỡng tua máy cực thấp chỉ 500 vòng/phút. Đối với giao thông đô thị hàng ngày, điều này đồng nghĩa với khả năng bứt tốc tức thì sau mỗi nhịp dừng đèn đỏ, triệt tiêu hoàn toàn độ trễ ga và giúp chiếc xe leo dốc hầm chung cư một cách nhẹ nhàng mà không hề gầm rú hay rung giật.

Kế thừa kinh nghiệm và dữ liệu thử nghiệm thực tế từ nguyên mẫu xe điện Yamaha E01 từng lăn bánh tại nhiều thị trường châu Á và châu Âu từ năm 2022.

Trái tim của xe là khối pin lithium-ion dung lượng 3.5 kWh, cho phạm vi hoạt động 104 km theo chu trình đo lường chuẩn hóa WMTC hạng 1. Khối pin được bố trí đặt thấp dưới sàn xe, kết hợp cùng hệ khung sườn dạng sống lưng mới giúp tỷ lệ phân bổ trọng lượng trước và sau đạt mức gần như lý tưởng 50:50.

Nhờ đó, xe vẫn duy trì trọn vẹn cảm giác lái đầm chắc, triệt tiêu tình trạng chòng chành khi ôm cua tốc độ cao - vốn là điểm trừ kinh điển của những mẫu xe điện chuyển đổi vội vã.

Động cơ điện eAxle cho công suất 7.5 kW (10 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 33.3 Nm ngay từ 500 vòng/phút, dẫn động dây đai.

Bên cạnh khả năng vận hành, yếu tố an toàn và công nghệ hỗ trợ người lái được Yamaha đầu tư rất bài bản. Xe được trang bị hệ thống phanh đĩa 245 mm ở cả bánh trước và sau, đi kèm hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh và công nghệ phanh tái sinh năng lượng.

Sự kết hợp này không chỉ rút ngắn quãng đường phanh, chống trượt ngã khi phanh gấp trên mặt đường trơn trượt mà còn tận dụng quán tính để nạp ngược lại một phần năng lượng cho pin. Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS cũng xuất hiện, bảo đảm bánh sau không bị mất độ bám khi vặn ga đột ngột.

Sử dụng pin lithium-ion dung lượng 3.5 kWh, tầm vận hành đạt 104 km (chuẩn WMTC hạng 1), tích hợp bộ sạc 800W với thời gian sạc đầy tại nhà khoảng 5.5 giờ, hỗ trợ chuẩn sạc AC Type 2.

Về mặt tiện nghi phục vụ đời sống đô thị, NMAX E sở hữu màn hình màu TFT kích thước 5 inch kết nối điện thoại thông minh, cho phép hiển thị bản đồ dẫn đường trực quan qua ứng dụng chuyên dụng. Xe cung cấp 3 chế độ lái gồm Thể thao (Sport), Đường trường (Touring) và Tiết kiệm (Eco).

Đặc biệt, tính năng số lùi điện tử là một điểm cộng đắt giá, giúp người lái dễ dàng xoay trở một chiếc maxi-scooter bề thế trong các bãi đỗ xe chật hẹp mà không tốn sức đẩy lùi. Cốp chứa đồ dưới yên vẫn vừa vặn cho một mũ bảo hiểm cả đầu, cùng cổng sạc USB Type-C tiện lợi ở hộc đồ phía trước.

Tuy nhiên, đặt giả thuyết nếu Yamaha NMAX E được nhập khẩu hoặc phân phối chính hãng tại Việt Nam, con đường chinh phục người tiêu dùng chắc chắn sẽ không trải đầy hoa hồng. Thị trường trong nước vốn có tâm lý chuộng các công nghệ hiện đại và thiết kế thể thao, song người mua lại cực kỳ thực dụng khi tính toán đến bài toán kinh tế và sự tiện lợi dài lâu.

Khung sườn mới phân bổ trọng lượng 50:50, phanh đĩa đôi 245 mm tích hợp phanh ABS, phanh tái tạo năng lượng và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS.

Thách thức lớn nhất đối với NMAX E nằm ở bài toán hạ tầng trạm sạc. Tại châu Âu, Yamaha triển khai hệ sinh thái sạc công cộng YOU Charge nhằm hỗ trợ người dùng, nhưng tại Việt Nam, mạng lưới sạc chuyên dụng của các thương hiệu xe máy Nhật Bản gần như vẫn là con số không tròn trĩnh.

Việc phụ thuộc hoàn toàn vào bộ sạc 800W cắm điện dân dụng với thời gian sạc 5.5 tiếng sẽ tạo ra rào cản cực lớn đối với bộ phận đông đảo khách hàng sống tại các khu căn hộ chung cư cao tầng - nơi việc tiếp cận nguồn điện cá nhân dưới tầng hầm vẫn là bài toán nan giải.

Bên cạnh đó là sự cạnh tranh khốc liệt từ các hãng xe điện nội địa. Điển hình như các mẫu xe cao cấp của VinFast hiện đã xây dựng được mạng lưới trạm sạc phủ rộng khắp các tỉnh thành cùng mức giá tiếp cận dễ thở hơn rất nhiều.

Chưa kể, nếu xét trong cùng tầm vóc maxi-scooter, các dòng xe xăng truyền thống như Honda Air Blade 160 hay Vario vẫn đang ăn sâu vào thói quen tiêu dùng nhờ sự tiện lợi tuyệt đối về khả năng đổ xăng nhanh chóng.

Màn hình màu TFT 5 inch hiển thị chỉ đường qua ứng dụng điện thoại, 3 chế độ lái, tính năng hỗ trợ lùi xe, khóa thông minh Smart Key, cổng USB Type-C và cốp chứa mũ bảo hiểm cả đầu.

Thêm vào đó, rào cản về giá bán sẽ là đòn cân não cuối cùng. Nếu nhập khẩu nguyên chiếc từ thị trường phương Tây, giá thành của một mẫu xe tay ga điện cao cấp như NMAX E khó lòng ở mức bình dân, rất có thể sẽ tiệm cận phân khúc xe tay ga hạng sang.

Điều này đồng nghĩa với việc NMAX E khi về nước nhiều khả năng sẽ chỉ phục vụ cho một nhóm khách hàng hẹp - những người đam mê trải nghiệm công nghệ xanh mới lạ và tìm kiếm một phương tiện dạo phố thứ hai, thay vì trở thành một mẫu xe điện quốc dân có thể định hình lại toàn bộ cục diện thị trường xe hai bánh Việt Nam.



