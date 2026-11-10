Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cánh tay robot tự sạc ô tô điện, tài xế không cần xuống xe

| | Thị trường

TPO - BYD vừa trình diễn hệ thống sạc nhanh bằng cánh tay robot tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), cho phép xe điện tự động kết nối với trạm sạc mà không cần người lái thao tác trực tiếp.

Tại UAE vào cuối tuần qua, BYD gây chú ý khi công bố lập kỷ lục tốc độ 500 km/h với mẫu Yangwang U9 Xtreme bên cạnh việc trình làng sedan hạng sang Yangwang Altior.

Về mảng công nghệ sạc, hãng giới thiệu cánh tay robot dùng cho tác vụ sạc tự động. Cụ thể, cánh tay robot sử dụng công nghệ nhận diện hình ảnh kết hợp cơ chế điều khiển phản hồi lực để xác định vị trí cổng sạc, mở nắp bảo vệ, đưa đầu sạc vào đúng vị trí và tự động rút ra khi quá trình nạp điện hoàn tất.

Hãng cho biết hệ thống hỗ trợ nhiều tiêu chuẩn đầu sạc khác nhau đang được sử dụng tại các thị trường quốc tế.

Cánh tay robot tự mở nắp, cắm sạc cho ô tô điện. Video: CarNewsChina

BYD cũng giới thiệu tính năng đỗ xe và sạc tự động chỉ bằng một thao tác. Với công nghệ này, xe tương thích có thể tự di chuyển vào vị trí sạc, sau đó cánh tay robot sẽ kết nối đầu sạc mà không cần sự can thiệp của người lái.

Nhà sản xuất Trung Quốc đã nghiên cứu các robot sạc tự động trong nhiều năm. Những hệ thống trước đây tập trung vào phương tiện dẫn đường tự động (AGV), trước khi được mở rộng sang lĩnh vực xe du lịch.

BYD không phải hãng xe Trung Quốc đầu tiên trình diễn công nghệ sạc xe điện tự động. Tháng 1/2025, Huawei từng giới thiệu cánh tay robot sạc điện cùng mẫu sedan hạng sang Maextro S800.

Trong màn trình diễn, chiếc S800 tự xác định vị trí trạm sạc, di chuyển và đỗ cạnh thiết bị. Cánh tay robot được tích hợp trên bộ sạc siêu nhanh công suất 600kW của Huawei sau đó tự động kết nối với xe. Khi quá trình sạc hoàn tất, hệ thống cũng tự rút đầu sạc mà không cần người điều khiển.

Cánh tay robot tự sạc ô tô điện, tài xế không cần xuống xe- Ảnh 1.

Trở lại với BYD ở UAE, hãng cũng trình diễn trạm sạc có công suất đầu ra ước tính đạt 1.000kW. Trạm sạc được tích hợp các tấm pin năng lượng mặt trời, hệ thống lưu trữ điện bằng pin và thiết bị sạc công suất cao.

Động thái diễn ra trong bối cảnh BYD đang mở rộng công nghệ sạc nhanh ra ngoài Trung Quốc. Tháng 3/2026, hãng giới thiệu pin Blade thế hệ thứ hai cùng hệ thống sạc hỗ trợ công suất lên tới 1.500kW trên mỗi đầu sạc. Theo BYD, trong điều kiện phù hợp, pin có thể được sạc từ 10% lên 70% trong 5 phút và đạt 97% sau 9 phút.

Trước đó, BYD công bố kế hoạch xây dựng 20.000 trạm sạc nhanh trên khắp Trung Quốc vào cuối năm 2026, đồng thời bắt đầu mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế trong cùng năm. Tuy nhiên, hãng chưa tiết lộ thời điểm thương mại hóa hệ thống sạc robot vừa trình diễn tại UAE cũng như mức giá của thiết bị.

Tại châu Âu, BYD dự kiến triển khai 100 trạm sạc nhanh vào cuối năm 2026. Hãng xe có trụ sở tại Thâm Quyến đặt mục tiêu nâng số lượng lên 3.000 trạm vào cuối năm 2027.

Theo Lê Tuấn

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát hiện Trung Quốc đưa 'quái vật' công nghệ nặng 900 tấn đến Việt Nam, phục vụ đại dự án đường sắt 147.000 tỷ đồng

Phát hiện Trung Quốc đưa 'quái vật' công nghệ nặng 900 tấn đến Việt Nam, phục vụ đại dự án đường sắt 147.000 tỷ đồng Nổi bật

Rộ tin Mỹ - Iran đạt được đột phá ngoại giao quan trọng - giá dầu giảm không phanh

Rộ tin Mỹ - Iran đạt được đột phá ngoại giao quan trọng - giá dầu giảm không phanh Nổi bật

Yêu cầu thông quan nông sản tươi trong ngày, cấm gây phiền hà

Yêu cầu thông quan nông sản tươi trong ngày, cấm gây phiền hà

20:30 , 10/11/2026
Vì sao Hà Nội cấm trồng loài cây được công nhận di sản, cổ thụ hơn 350 tuổi là "chứng nhân lịch sử" xứ Trầm Hương?

Vì sao Hà Nội cấm trồng loài cây được công nhận di sản, cổ thụ hơn 350 tuổi là "chứng nhân lịch sử" xứ Trầm Hương?

19:41 , 10/11/2026
Mixue đóng hàng loạt cửa hàng

Mixue đóng hàng loạt cửa hàng

19:20 , 10/11/2026
Phát hiện tàu Nga dài hơn 173 mét, di chuyển liên tục 365 ngày không cần tiếp nhiên liệu, thực hiện nhiệm vụ cực quan trọng

Phát hiện tàu Nga dài hơn 173 mét, di chuyển liên tục 365 ngày không cần tiếp nhiên liệu, thực hiện nhiệm vụ cực quan trọng

19:03 , 10/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên