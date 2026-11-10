Mixue đóng hàng loạt cửa hàng

Tập đoàn Mixue, chuỗi trà sữa và đồ uống Trung Quốc sở hữu mạng lưới cửa hàng lớn hơn cả Starbucks và McDonald's trên toàn cầu, đang xuất hiện những dấu hiệu chững lại sau nhiều năm mở rộng thần tốc. Làn sóng đóng cửa cửa hàng tại Hồng Kông và Đông Nam Á, cùng kết quả kinh doanh suy giảm, đang đặt ra câu hỏi về tính bền vững của mô hình kinh doanh giá rẻ, sản lượng lớn từng làm nên thành công của doanh nghiệp.

Những dấu hiệu rạn nứt trong đà tăng trưởng của Mixue ngày càng rõ nét. Việc nhiều cửa hàng lần lượt đóng cửa từ Hồng Kông đến các thị trường Đông Nam Á khiến giới đầu tư nghi ngờ khả năng duy trì tốc độ mở rộng nhanh chóng của chuỗi đồ uống này.

Thị trường chứng khoán cũng phản ánh tâm lý thận trọng đó. Sau khi tăng mạnh trong giai đoạn đầu niêm yết tại Hong Kong, cổ phiếu Mixue đã liên tục đi xuống, cho thấy những lo ngại ngày càng lớn về triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp.

Mixue chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông vào tháng 3/2025 với giá chào bán 202,50 HKD/cổ phiếu, tương đương khoảng 26 USD. Cổ phiếu nhanh chóng tăng mạnh, đạt đỉnh 618,50 HKD vào tháng 6 cùng năm. Tuy nhiên, đà tăng này không kéo dài. Tính đến ngày 9/11/2026, cổ phiếu Mixue đã giảm khoảng 57% kể từ đầu năm, rơi xuống dưới mức giá IPO.

Đóng cửa hàng loạt tại Hồng Kông và Đông Nam Á

Những khó khăn của Mixue thể hiện rõ tại Hồng Kông. Đầu tháng 10, cửa hàng đầu tiên của thương hiệu này tại đây bất ngờ đóng cửa, thu hút sự chú ý của dư luận địa phương.

Gần 3 năm trước, cửa hàng từng khai trương tại Mong Kok, một trong những khu vực mua sắm và giải trí nhộn nhịp nhất Hồng Kông. Tuy nhiên, địa điểm này đã ngừng hoạt động mà không có thông báo trước. Biển hiệu được tháo dỡ, thiết bị bên trong cũng được chuyển đi, khiến sự việc trở thành chủ đề bàn luận tại thành phố.

Việc đóng cửa cho thấy những thách thức trong việc duy trì mô hình kinh doanh giá siêu rẻ của Mixue tại một trong những thị trường có chi phí mặt bằng bán lẻ đắt đỏ nhất thế giới.

Theo ước tính của truyền thông địa phương, tiền thuê mặt bằng cửa hàng này vào khoảng 200.000 HKD mỗi tháng. Với mức giá 9 HKD cho một cốc nước chanh tươi đặc trưng, cửa hàng phải bán hơn 22.000 cốc mỗi tháng mới đủ trang trải riêng tiền thuê, chưa tính nguyên liệu, nhân công và các chi phí vận hành khác.

Ở thời kỳ cao điểm, Mixue từng vận hành khoảng 10 cửa hàng tại Hồng Kông. Theo các báo cáo, địa điểm tại Mong Kok là cửa hàng thứ sáu của chuỗi phải đóng cửa tại thành phố trong năm nay.

Lợi thế cạnh tranh cốt lõi của Mixue nằm ở chiến lược giá thấp hơn đáng kể so với nhiều đối thủ. Ngoài nước chanh tươi giá 9 HKD, thương hiệu này còn thu hút khách hàng nhờ sản phẩm kem tươi chỉ 5 HKD.

Chiến lược bán số lượng lớn các sản phẩm giá rẻ đã giúp Mixue mở rộng nhanh chóng tại Trung Quốc và nhiều thị trường quốc tế. Tuy nhiên, mô hình này đang gặp khó tại Hồng Kông, nơi giá thuê mặt bằng và chi phí vận hành cao khiến biên lợi nhuận bị thu hẹp, đồng thời làm giảm khả năng chịu đựng những sai sót trong kinh doanh.

Khó khăn không chỉ xuất hiện tại Hồng Kông. Hoạt động mở rộng quốc tế của Mixue tập trung chủ yếu vào Đông Nam Á, đặc biệt là Indonesia và Việt Nam. Dù vậy, quy mô mạng lưới cửa hàng ở nước ngoài đang có xu hướng thu hẹp.

Tính đến cuối tháng 6/2026, Mixue có 4.378 cửa hàng bên ngoài Trung Quốc, giảm 11% so với mức 4.895 cửa hàng vào cuối năm 2024. Công ty lý giải sự sụt giảm này xuất phát từ quá trình rà soát và nâng cao chất lượng hoạt động của các cửa hàng hiện hữu.

Doanh thu tăng chậm hơn tốc độ mở rộng cửa hàng

Kết quả kinh doanh cũng cho thấy áp lực ngày càng lớn đối với Mixue. Trong nửa đầu năm 2026, lợi nhuận ròng của công ty giảm 15% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 2,29 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 344 triệu USD. Nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí tiếp thị và nhân sự gia tăng.

Đáng chú ý hơn, tốc độ mở rộng mạng lưới cửa hàng tại Trung Quốc đại lục đang vượt xa mức tăng trưởng doanh thu. Đây là thị trường chủ lực, đóng góp phần lớn hoạt động kinh doanh của Mixue.

Đến cuối tháng 6, số lượng cửa hàng của hãng tại Trung Quốc đại lục tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 59.609 địa điểm. Tuy nhiên, doanh thu tại thị trường này trong nửa đầu năm chỉ tăng 2%. Khoảng cách lớn giữa tốc độ tăng số lượng cửa hàng và doanh thu cho thấy việc liên tục mở rộng mạng lưới không còn tạo ra mức tăng trưởng tương xứng như trước.

Tình hình của Mixue càng đáng chú ý khi đặt cạnh các đối thủ trong ngành đồ uống Trung Quốc. Trong nửa đầu năm 2026, Goodme, thương hiệu nổi tiếng với các sản phẩm trà trái cây, ghi nhận doanh thu tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, Auntea Jenny, chuỗi đồ uống được biết đến với các sản phẩm trà sữa từ ngũ cốc, đạt mức tăng trưởng 42%.

Theo Kenny Ng, chiến lược gia tại Everbright Securities International, đà suy giảm của Mixue chủ yếu xuất phát từ tốc độ tăng trưởng chậm của thị trường tiêu dùng nội địa trong năm nay, cùng với tình trạng bão hòa sau giai đoạn mở rộng cửa hàng mạnh mẽ trước đó.

Mô hình kinh doanh dựa trên biên lợi nhuận thấp và sản lượng lớn từng là động lực giúp Mixue phát triển thần tốc, nhưng hiện đang cho thấy những giới hạn. Áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt trong ngành đồ uống cũng khiến doanh nghiệp khó duy trì lợi thế như trước.

Mixue bắt đầu hoạt động vào năm 1997 dưới hình thức một cửa hàng bán đá bào tại Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Gần 30 năm sau, thương hiệu này đã vươn lên trở thành một trong những chuỗi đồ uống lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, những diễn biến gần đây cho thấy câu chuyện tăng trưởng từng gây ấn tượng của Mixue đang bước vào giai đoạn thử thách mới.

Theo Nikkei Asia