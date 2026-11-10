Liệu có nhịp phục hồi giá vàng, bạc trong tháng 11?

Giá vàng, bạc hồi phục nhưng chưa thoát áp lực điều chỉnh

Thị trường kim loại quý đang trải qua giai đoạn biến động mạnh sau nhịp giảm sâu trong tháng 10. Theo dữ liệu thị trường ngày 10/11, giá vàng giao ngay quốc tế giao dịch quanh 4.124 USD/ounce, trong khi bạc ở khoảng 53 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vàng miếng SJC ngày 10/11 được niêm yết quanh 137,9-140,9 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 ở mức 137,4-140,4 triệu đồng/lượng. Đối với bạc, bạc miếng Phú Quý 999 có giá mua vào 1,599 triệu đồng/lượng và bán ra 1,648 triệu đồng/lượng. Bạc thỏi loại 1kg được giao dịch ở mức 42,64-43,95 triệu đồng/kg.

Nhìn lại tháng 10, cả hai kim loại quý đều ghi nhận tháng giảm thứ hai liên tiếp, song mức độ điều chỉnh của bạc lớn hơn đáng kể.

Theo báo cáo từ Phú Quý, áp lực giảm giá chủ yếu đến từ việc Fed duy trì lãi suất ở mức cao trong bối cảnh lạm phát Mỹ chưa hạ nhiệt. Ngày 28/10, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất trong vùng 3,75-4,00%. CPI tháng 9 tăng 3,7% so với cùng kỳ, trong khi GDP Mỹ quý III tăng 3,4%, cho thấy nền kinh tế vẫn duy trì sức chống chịu tương đối tốt.

Môi trường lãi suất cao và đồng USD mạnh khiến vàng, bạc kém hấp dẫn hơn so với các tài sản sinh lời. Đặc biệt, bạc chịu áp lực bán mạnh hơn khi tâm lý đầu cơ suy yếu.

Vàng có thêm điểm tựa từ dòng vốn ETF, bạc vẫn đối mặt áp lực bán

Dù giá giảm mạnh, dữ liệu dòng vốn đầu tư cho thấy nhu cầu nắm giữ vàng trên thị trường quốc tế chưa suy yếu đồng loạt.

Trong tháng 10, các quỹ ETF vàng toàn cầu ghi nhận mua ròng khoảng 19,1 tấn, tương đương 2,66 tỷ USD. Tổng lượng vàng do các quỹ nắm giữ tăng lên khoảng 4.275,1 tấn vào cuối tháng.

Đáng chú ý, dòng vốn mua ròng tập trung tại châu Âu và châu Á, trong khi các quỹ tại Bắc Mỹ ghi nhận rút ròng khoảng 4,5 tấn.

Trên thị trường vàng COMEX, các quỹ đầu tư vẫn duy trì vị thế mua ròng hơn 105.000 hợp đồng tính đến ngày 27/10. Tuy nhiên, quy mô vị thế mua ròng đã giảm 12,3% so với cuối tháng 9, cho thấy tâm lý thận trọng đang gia tăng.

Với bạc, tín hiệu từ các quỹ đầu tư kém tích cực hơn. Tính đến ngày 27/10, vị thế mua ròng trên COMEX chỉ còn 3.321 hợp đồng, giảm 56,4% so với cuối tháng 9.

Dòng vốn ETF bạc cũng phân hóa. Trong khi quỹ SLV tăng lượng bạc nắm giữ thêm 332,8 tấn trong tháng 10, hai quỹ ABRN và PSLV lại ghi nhận lượng bạc nắm giữ giảm.

Những dữ liệu này cho thấy vàng vẫn có điểm tựa nhất định từ nhu cầu phân bổ tài sản của các quỹ đầu tư. Ngược lại, bạc đang cần thêm động lực để cải thiện tâm lý thị trường sau đợt bán tháo mạnh.

Tháng 11 có yếu tố mùa vụ hỗ trợ, nhưng Fed vẫn là biến số lớn

Một điểm đáng chú ý trong báo cáo của Phú Quý là thống kê hiệu suất giá kim loại quý trong 20 năm gần đây. Tháng 11 thường có diễn biến tương đối tích cực đối với cả vàng và bạc.

Cụ thể, giá vàng có mức tăng trung bình 0,8% trong tháng 11, cao hơn mức 0,43% của tháng 10. Tuy nhiên, tỷ lệ số năm ghi nhận giá vàng tăng và giảm trong tháng này đều ở mức 50%. Đối với bạc, mức tăng trung bình tháng 11 trong 20 năm gần đây đạt 1,03%. Dù vậy, tỷ lệ tăng giá chỉ đạt 40%, thấp hơn đáng kể so với tỷ lệ giảm 60%.

Như vậy, yếu tố mùa vụ đang tạo ra một điểm tựa nhất định cho khả năng phục hồi của kim loại quý, nhưng chưa đủ để khẳng định thị trường sẽ bước vào một chu kỳ tăng giá mới.

Trong tháng 11, diễn biến của vàng và bạc sẽ tiếp tục phụ thuộc vào các dữ liệu kinh tế Mỹ trước cuộc họp Fed tháng 12. Báo cáo CPI tháng 10 công bố ngày 10/11, biên bản cuộc họp FOMC dự kiến ngày 18/11 và các dữ liệu GDP, PCE lõi dự kiến ngày 25/11 là những thông tin đáng chú ý.

Nếu lạm phát tiếp tục duy trì ở mức cao và thị trường lao động cho thấy khả năng phục hồi, đồng USD cùng lợi suất trái phiếu có thể được hỗ trợ, tạo thêm sức ép lên giá vàng và bạc. Ngược lại, những tín hiệu suy yếu của kinh tế Mỹ có thể củng cố kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ, qua đó hỗ trợ kim loại quý.

Về mặt kỹ thuật, các chuyên gia của Phú Quý đánh giá vàng COMEX kỳ hạn tháng 12 vẫn vận động trong kênh giảm. Vùng 4.070-4.100 USD/ounce là khu vực cần theo dõi trong ngắn hạn. Nếu vượt được vùng này, giá có thể hướng tới ngưỡng kháng cự 4.234 USD/ounce. Ngược lại, các vùng hỗ trợ được xác định quanh 3.985 USD và 3.906 USD/ounce.

Với bạc, xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế. Vùng 49,23 USD/ounce được xem là ngưỡng hỗ trợ quan trọng, trong khi 53,65 USD và 55,295 USD/ounce là những mốc cần vượt qua để củng cố khả năng phục hồi.

Nhìn chung, tháng 11 có thể mở ra cơ hội hồi phục cho thị trường vàng và bạc sau giai đoạn điều chỉnh mạnh. Tuy nhiên, trong khi vàng vẫn nhận được sự hỗ trợ từ dòng vốn ETF, bạc đang đối mặt với nhiều thách thức hơn từ tâm lý đầu cơ. Diễn biến chính sách tiền tệ Mỹ sẽ là yếu tố quyết định liệu nhịp hồi phục này có thể trở thành xu hướng bền vững hay chỉ là một đợt phục hồi kỹ thuật.