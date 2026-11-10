Cổ phiếu Nvidia đối mặt nguy cơ giảm sâu sau bê bối tình ái của CEO Jensen Huang

Bê bối CEO Jensen Huang làm gia tăng nguy cơ bán tháo cổ phiếu Nvidia

Ngày 8/11, CEO Nvidia Jensen Huang thừa nhận đã không chung thủy với vợ trong thông điệp gửi nhân viên và nhận hoàn toàn trách nhiệm về hành vi của mình. Vụ việc thu hút sự chú ý khi truyền thông quốc tế đưa tin ông có mối quan hệ với một nữ doanh nhân Trung Quốc bị nghi ngờ liên quan đến hoạt động tình báo nước ngoài.

Theo Reuters, hội đồng quản trị Nvidia đã mở cuộc điều tra độc lập nhằm xác minh liệu Jensen Huang có trở thành mục tiêu của một hoạt động tình báo hay không. Công ty khẳng định hiện chưa có cơ sở để tin rằng bí mật doanh nghiệp hoặc thông tin an ninh quốc gia đã bị xâm phạm, đồng thời cho biết Jensen Huang vẫn tiếp tục đảm nhiệm vị trí CEO.

Thông tin này làm gia tăng lo ngại về rủi ro quản trị tại Nvidia, đặc biệt khi Jensen Huang được xem là nhân vật có vai trò then chốt trong chiến lược phát triển và vị thế dẫn đầu thị trường chip AI của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, vụ việc được công bố vào Chủ nhật, ngày 8/11, khi thị trường chứng khoán Mỹ chưa mở cửa. Dù vậy, các sản phẩm giao dịch ngoài giờ đã sớm phản ánh tâm lý tiêu cực.

Cụ thể, theo biểu đồ rNVDA/USDT trên Bitget ghi nhận ngày 9/11, giá rNVDA ở mức 178,65 USDT, giảm 4,68% trong 24 giờ. Trong cùng khoảng thời gian, tài sản này ghi nhận mức cao nhất 24 giờ là 183,80 USDT và mức thấp nhất là 175,26 USDT, với khối lượng giao dịch 24 giờ đạt 24,86K rNVDA và giá trị giao dịch đạt 4,49 triệu USDT.

Biểu đồ giá rNVDA/USDT trên Bitget ghi nhận ngày 09/11/2026, giảm 4,68% trong 24 giờ xuống còn 178,65 USDT. Nguồn: Bitget.

Diễn biến này cho thấy nhà đầu tư đang phản ứng thận trọng trước bê bối liên quan đến Jensen Huang. Đồng thời, việc giá của tài sản liên kết với Nvidia suy yếu ngay trong giai đoạn ngoài giờ cũng phản ánh áp lực ngắn hạn mà NVDA có thể phải đối mặt khi thị trường Mỹ mở cửa trở lại.

Ngày 10/11 Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng bảo vệ CEO Nvidia Jensen Huang giữa bê bối ngoại tình và nghi vấn liên quan đến tình báo Trung Quốc. Đáng chú ý, ông Trump xác nhận FBI đang xem xét vụ việc, nhưng cho biết ông tin Jensen Huang không biết người phụ nữ có liên quan bị nghi là gián điệp.

NVDA vốn đã chịu áp lực điều chỉnh từ làn sóng bán tháo cổ phiếu AI

Trước khi bê bối được công bố, Nvidia đã trải qua giai đoạn điều chỉnh mạnh. Cổ phiếu giảm 9,26% trong phiên 5/11, trước khi phục hồi 2,78% và đóng cửa ở mức 186,64 USD trong phiên 06/11.

Đà suy yếu chủ yếu diễn ra trong bối cảnh nhóm cổ phiếu công nghệ Mỹ chịu áp lực từ những lo ngại về định giá cao và tính bền vững của làn sóng đầu tư AI. Bên cạnh đó, các hạn chế xuất khẩu chip tiên tiến của Mỹ sang Trung Quốc tiếp tục tạo ra bất ổn đối với triển vọng kinh doanh Nvidia.

Nvidia đã mở cuộc điều tra sau khi CEO thừa nhận ngoại tình.

Việc xuất hiện thêm rủi ro liên quan đến ban lãnh đạo có thể khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên giao dịch chính thức tiếp theo. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng dài hạn vẫn phụ thuộc vào kết quả điều tra, phản ứng của hội đồng quản trị và triển vọng tăng trưởng thực tế của Nvidia.

Giao dịch ngoài giờ thu hút chú ý, thị trường phản ứng mạnh trước phiên mở cửa

Diễn biến tại Nvidia cho thấy vai trò ngày càng đáng chú ý của các sản phẩm giao dịch ngoài giờ, đặc biệt khi những thông tin có khả năng tác động đến giá cổ phiếu xuất hiện trong lúc thị trường chứng khoán truyền thống đóng cửa.

Tại Mỹ, phiên giao dịch chính thức của Nasdaq diễn ra từ 09:30 đến 16:00 giờ New York, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Tuy nhiên, tin tức và tâm lý nhà đầu tư không bị giới hạn trong khung giờ này. Trong một bài viết trên Crowdfund Insider hồi tháng 8/2026, Gracy Chen, CEO Bitget, từng chỉ ra sự khác biệt giữa dòng chảy thông tin liên tục và thời gian giao dịch cố định của Phố Wall. Theo bà, đây là một trong những yếu tố thúc đẩy nhu cầu tiếp cận thị trường 24/7.

Nvidia là một ví dụ điển hình. Thông tin liên quan đến CEO Jensen Huang xuất hiện ngày 08/11, khi Nasdaq đóng cửa. Trong khi đó, dữ liệu Bitget ngày 09/11 ghi nhận rNVDA giảm 4,68% trong 24 giờ, xuống 178,65 USDT. Diễn biến này cho thấy các sản phẩm giao dịch liên tục có thể phản ánh sự thay đổi trong tâm lý thị trường trước khi cổ phiếu cơ sở bước vào phiên giao dịch chính thức.

Dù vậy, như Gracy Chen từng lưu ý, giao dịch 24/7 không đồng nghĩa với thanh khoản luôn được đảm bảo. Giá rNVDA có thể chênh lệch so với cổ phiếu NVDA trên Nasdaq, đặc biệt khi thị trường cơ sở đóng cửa. Nhà đầu tư vì thế vẫn cần cân nhắc chênh lệch giá, thanh khoản và rủi ro đặc thù của tài sản token hóa.

Trong ngắn hạn, Nvidia có thể tiếp tục đối mặt với biến động khi thị trường Mỹ phản ứng với những thông tin mới liên quan đến Jensen Huang. Kết quả cuộc điều tra và sự ổn định của ban lãnh đạo sẽ là những yếu tố quan trọng định hình tâm lý nhà đầu tư trong các phiên tiếp im theo.