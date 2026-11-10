Rộ tin Mỹ - Iran đạt được đột phá ngoại giao quan trọng - giá dầu giảm không phanh

Một loạt thông tin chưa được kiểm chứng về khả năng đạt được bước đột phá ngoại giao giữa Mỹ và Iran đã khơi dậy sự lạc quan mới trên thị trường dầu mỏ vào thứ Hai, sau khi đài Al Arabiya đưa tin rằng một đề xuất hòa giải từ Qatar và Pakistan đã thúc đẩy các cuộc đàm phán nghiêm túc về chương trình hạt nhân của Tehran.

Dẫn lời các nguồn tin giấu tên, Al Arabiya cho biết Washington sẵn sàng cho phép Iran tiếp tục làm giàu uranium ở mức 3,67%, và Tehran được cho là đã đồng ý với giới hạn này. Các nguồn tin cho rằng khả năng đạt được một thỏa thuận sơ bộ đang ngày càng cao, mặc dù cả hai bên đều chưa công khai xác nhận bất kỳ bước đột phá nào như vậy. Ngoài ra, cũng có thông tin cho rằng các bên đang sắp xếp để thảo luận về việc đưa các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) trở lại Iran, dù phạm vi thanh sát và các điều kiện hoạt động vẫn chưa được làm rõ.

Cả Washington và Tehran đều chưa xác nhận thỏa thuận làm giàu uranium nói trên, trong khi một quan chức cấp cao của Qatar được cho là đã bác bỏ một số chi tiết trong đề xuất này. Ngưỡng làm giàu 3,67% – nếu đúng – sẽ là mức giảm đáng kể so với mức 60% mà Iran từng đạt được trước đó, đưa chương trình hạt nhân của nước này trở về giới hạn từng được thiết lập trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Một nhượng bộ lớn như vậy khó có thể tương thích với giọng điệu ngày càng cứng rắn từ cả hai phía, đặt ra câu hỏi liệu những thông tin mới nhất này là bước tiến ngoại giao thực sự hay chỉ là một đợt suy đoán vội vã khác.

Các thông tin này xuất hiện trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao mới với sự tham gia của Qatar và Pakistan đang diễn ra; Thủ tướng Qatar, ông Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, dự kiến gặp Tổng thống Donald Trump để thảo luận về khả năng ngừng bắn và tái khởi động các cuộc đàm phán hạt nhân.

Tuy nhiên, sự lạc quan này hoàn toàn trái ngược với những phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vào cuối tuần qua.

Trong cuộc trao đổi với các phóng viên hôm Chủ nhật, ông Rubio đã bác bỏ khả năng sắp đạt được đột phá, khẳng định rằng các yêu cầu từ phía Tehran "không chỉ không thể chấp nhận được, mà trong một số trường hợp còn vô lý và nực cười".

Ông Rubio thừa nhận rằng Washington vẫn cởi mở với các giải pháp ngoại giao, nhưng cảnh báo rằng cho đến nay, các cuộc đàm phán vẫn chưa mang lại tiến triển đáng kể nào.

Thị trường dầu mỏ đã cho thấy mức độ nhạy cảm của mình đối với các thông tin ngoại giao chưa được kiểm chứng.

Dầu thô Brent chuẩn quốc tế giảm gần 6,4%, về mức 92,2 USD/thùng - mức thấp nhất kể từ đầu tháng 9/2026. Trong khi đó, dầu WTI cũng giảm hơn 5%, về trên 86 USD/thùng.

Thứ Tư tuần trước, giá dầu thô Brent đã sụt giảm gần 9%, xuống dưới mức 95 USD/thùng, trong bối cảnh xuất hiện kỳ vọng rằng việc Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ sẽ đẩy nhanh tiến trình chấm dứt cuộc xung đột liên quan đến Iran. Đà bán tháo càng trở nên mạnh mẽ hơn sau khi đài Al Jadeed đưa tin về những tiến triển đáng kể trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran – thông tin vốn đã bị một quan chức cấp cao của Iran bác bỏ ngay sau đó.

Trong khi đó, các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu tại Trung Đông vẫn tiếp diễn bất chấp những nỗ lực ngoại giao.

Bộ Năng lượng Ả Rập Xê Út xác nhận hôm thứ Hai rằng đường ống dẫn dầu Đông-Tây – một công trình có tầm quan trọng chiến lược – đã trở thành mục tiêu tấn công tại khu vực Medina, gây ra một đám cháy nhỏ.

Tuyến đường ống này đóng vai trò đặc biệt quan trọng vì nó cho phép Ả Rập Xê Út xuất khẩu dầu thô qua Biển Đỏ, từ đó tránh được việc phải đi qua eo biển Hormuz.

Những diễn biến trái chiều này làm nổi bật sự bất ổn đang bao trùm thị trường dầu mỏ: dù các tiến triển ngoại giao có thể giúp khôi phục dòng chảy năng lượng tại Trung Đông trong tương lai, nhưng các cuộc tấn công liên tiếp vào cơ sở hạ tầng thiết yếu cho thấy rằng "phần bù rủi ro địa chính trị" khó có thể biến mất trong một sớm một chiều.