Thương hiệu mỹ phẩm Thái Lan chi tiền thâu tóm startup công nghệ sinh học, toan tính gì phía sau?

Từ thương vụ M&A đến đầu tư nghiên cứu

Tháng 11/2025, Dr.PONG công bố mua lại NABSOLUTE, startup công nghệ sinh học xuất thân từ Khoa Dược, Đại học Chulalongkorn (Thái Lan). Doanh nghiệp này phát triển công nghệ Hy-N, một hệ thống dẫn truyền hoạt chất có ứng dụng trong dược mỹ phẩm, dược phẩm và vaccine.

Trong ngành mỹ phẩm, doanh nghiệp có thể lựa chọn tự phát triển công thức, hợp tác với các đơn vị nghiên cứu hoặc thuê đối tác gia công sản phẩm. Việc mua lại một startup sở hữu công nghệ riêng là hướng tiếp cận khác, cho phép doanh nghiệp tiếp nhận đội ngũ nghiên cứu và nền tảng kỹ thuật đã được phát triển trước đó.

Với Dr.PONG, thương vụ này diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đang mở rộng hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), thay vì chỉ dựa vào các sản phẩm hiện có để tăng trưởng.

Trung tâm nghiên cứu của Dr.PONG tại Thái Lan.

Mở rộng năng lực nghiên cứu qua nhiều hướng

Theo Thairath Money, Dr.PONG ghi nhận doanh thu hơn 2.400 triệu Baht trong năm 2024. Quy mô kinh doanh này tạo cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào hoạt động nghiên cứu, phát triển sản phẩm.

Một trong những đầu mối nghiên cứu của hãng là Dr.PONG Skin Research Lab (SRL), đặt tại Thailand Science Park. Sau thương vụ NABSOLUTE, nhà đồng sáng lập startup cũng tham gia Dr.PONG với vai trò Giám đốc Khoa học (CSO), góp phần kết nối đội ngũ nghiên cứu và công nghệ giữa hai bên.

Tháng 2/2026, SRL tiếp tục ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Lubrizol, tập đoàn hóa chất và nguyên liệu đặc chủng của Mỹ. Theo thông tin công bố, hai bên hướng tới hợp tác phát triển các giải pháp chăm sóc da và thúc đẩy đổi mới sản phẩm.

Như vậy, hoạt động R&D của Dr.PONG đang được triển khai theo nhiều hướng: phát triển năng lực nghiên cứu nội bộ, tiếp nhận công nghệ từ startup và hợp tác với doanh nghiệp cung cấp nguyên liệu quốc tế. Tuy nhiên, hiệu quả của mô hình này vẫn cần được nhìn nhận qua khả năng đưa các kết quả nghiên cứu vào sản phẩm thương mại và duy trì sức cạnh tranh trên thị trường.

Bài toán đưa công nghệ từ phòng thí nghiệm ra thị trường

Tháng 4/2026, Dr.PONG giới thiệu dòng serum ứng dụng công nghệ ActiveIN, được phát triển từ nền tảng nghiên cứu của Dr.PONG và NABSOLUTE. Đây là bước đưa công nghệ dẫn truyền hoạt chất vào sản phẩm dành cho người tiêu dùng.

Trong lĩnh vực dược mỹ phẩm, bên cạnh việc lựa chọn thành phần, khả năng duy trì độ ổn định và đưa hoạt chất đến vị trí cần tác động trên da cũng là những vấn đề được các nhà nghiên cứu quan tâm. Dù vậy, hiệu quả thực tế của một công nghệ cần được đánh giá thông qua các thử nghiệm phù hợp, không chỉ dựa trên thông tin giới thiệu sản phẩm.

Theo số liệu ghi nhận được, dòng ActiveIN ghi nhận hơn 2 triệu lượt bán và trên 700.000 đánh giá trên Shopee Thái Lan. Riêng serum trị mụn có khoảng 74.000 lượt bán trên TikTok Shop, với điểm đánh giá 4,9/5. Những con số này phản ánh mức độ tiếp cận người mua của sản phẩm trên các nền tảng thương mại điện tử, dù chưa đủ để kết luận về hiệu quả của công nghệ được ứng dụng.

Mở rộng hoạt động tại thị trường Việt Nam

Tại Việt Nam, Dr.PONG cũng đang phát triển hoạt động kinh doanh thông qua cả kênh trực tuyến và bán lẻ trực tiếp. Trước khi giới thiệu các sản phẩm ứng dụng ActiveIN, thương hiệu đã có một số mặt hàng ghi nhận lượng tiêu thụ đáng chú ý như gel chấm mụn Dr.PONG với hơn 300.000 lượt bán và sản phẩm triệt sắc Beautilab với hơn 400.000 đơn hàng, theo số liệu trên Shop mall của thương hiệu tại Shopee và Tiktok.

Khách hàng trải nghiệm sản phẩm của Dr.PONG tại một TTTM ở TP.HCM.

Bên cạnh các sàn thương mại điện tử, Dr.PONG Việt Nam đang mở rộng điểm bán thông qua mô hình pop-up store tại một số trung tâm thương mại ở TP.HCM như Takashimaya, Vincom Center Đồng Khởi và Aeon Mall Tân Phú.

Việc phát triển thêm điểm bán trực tiếp cho thấy doanh nghiệp không chỉ dựa vào thương mại điện tử để tiếp cận khách hàng tại Việt Nam. Đây cũng là bước mở rộng kênh phân phối trong bối cảnh các thương hiệu mỹ phẩm cạnh tranh ngày càng đa dạng về sản phẩm, giá bán và trải nghiệm mua sắm.

Với Dr.PONG, thương vụ NABSOLUTE là một phần trong quá trình mở rộng năng lực nghiên cứu, song bài toán dài hạn vẫn nằm ở khả năng chuyển hóa khoản đầu tư công nghệ thành sản phẩm có sức cạnh tranh, đồng thời duy trì tăng trưởng tại các thị trường ngoài Thái Lan.