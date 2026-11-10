BYD bị kiện nhái thiết kế, JLR nghi hãng Trung Quốc tháo tung cả chiếc Defender để sao chép công nghệ

Một phiên tòa dự kiến diễn ra tại The Hague (Hà Lan) trong tuần này sẽ xác định BYD có đối chiếu ngược (reverse-engineer) các yếu tố trong thiết kế của Defender để phát triển mẫu SUV tên BYD Ti 7 hay không. Mẫu xe này đã được bán tại Trung Quốc khoảng 1 năm.

Theo The Times, các nhân viên thi hành lệnh toà án hành động thay mặt JLR đã thu giữ dữ liệu số có thể được dùng làm bằng chứng cho việc BYD vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của JLR. Tờ báo của Anh cho biết phía JLR nghi ngờ BYD đã tháo rời một chiếc Defender để sao chép công nghệ trên xe chứ không chỉ riêng ngoại hình, tuy nhiên các chi tiết hiện còn hạn chế.

Mẫu Defender và BYD Ti 7 có nhiều nét tương đồng nhau.

BYD Ti 7 bán tại Trung Quốc dưới tên Fangchengbao Ti 7, nhiều lần bị so sánh là mẫu xe giống Defender. Thiết kế của Ti 7 khác ở các chi tiết, như không có đèn định vị hình tròn, lưới tản nhiệt cùng màu thân xe và cụm đèn hậu tách rời đặc trưng của Defender.

Tuy vậy, hai xe vẫn bị đặt cạnh nhau ở dáng tổng thể, gồm nắp capo phẳng, nóc xe "lơ lửng", cột sau dựng đứng và đường vai bậc thang. Hiện chưa rõ công nghệ nào đã thu hút sự chú ý của đội ngũ pháp lý của JLR, cũng như mức độ giống nhau về thiết kế sẽ đóng vai trò thế nào trong vụ kiện.

BYD Ti 7 từ góc nhìn phía sau có dáng vuông vức như Defender.

Cuộc khám xét tại trụ sở BYD ở Hà Lan diễn ra trước phiên tòa dự kiến bắt đầu trong tuần này. BYD Ti 7 chưa được bán tại châu Âu nhưng dự kiến mở bán vào đầu năm 2027, bắt đầu từ Anh trước khi mở rộng ra các thị trường châu Âu khác. Xe cũng được kỳ vọng bán tại Úc vào năm sau.

BYD không phải thương hiệu Trung Quốc duy nhất có mẫu xe bị so sánh với Land Rover. Jaecoo, thương hiệu thuộc Chery, đang bán J5 và J7, thường được ví với Range Rover Evoque và Range Rover Sport. Năm 2003, Chery từng bị General Motors kiện vì cho rằng hãng sao chép kiểu dáng Daewoo Matiz khi phát triển Chery QQ; vụ việc được giải quyết ngoài tòa.

Dù có nhiều điểm tương đồng, JLR và Chery vẫn bắt tay lập thương hiệu mới mang tên Freelander, gợi nhớ phong cách thiết kế của Land Rover Freelander đời đầu. Ở thương hiệu này, JLR phụ trách thiết kế, còn Chery dẫn dắt phần phát triển và sản xuất.

Mẫu Freelander 8 do JLR thiết kế và hợp tác với Chery.

Tại Anh, BYD Ti 7 có giá từ 47.995 bảng Anh (khoảng 93.000 đô la Úc, quy đổi khoảng 1,63 tỷ đồng), 7 chỗ, dùng hệ truyền động plug-in hybrid 1.5L tăng áp chạy xăng. Trong khi đó, bản Defender 110 7 chỗ rẻ nhất có giá từ 68.465 bảng Anh (khoảng 132.700 đô la Úc, tương đương khoảng 2,33 tỷ đồng), dùng động cơ dầu 3.0L tăng áp kết hợp mild-hybrid.