Về thấp hơn thế giới, giá bạc sáng ngày 10/11 tại Ancarat, Sacombank, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải là bao nhiêu?

Trên thị trường thế giới, giá bạc giữ quanh mức 53 đô USD/ounce, mất đi một phần lợi nhuận của phiên trước đó. Giá bạc thế giới hiện ở mức trên 44 triệu đồng/kg, cao hơn giá bạc trong nước. Đây là phiên thứ 2 liên tiếp giá bạc trong nước thấp hơn.

Giá giao dịch thực tế tại mỗi thị trường, bên cạnh các yếu tố vĩ mô và tỷ giá, còn chịu tác động trực tiếp từ quan hệ cung – cầu tại chính thị trường đó.

Việc chênh lệch giữa giá vàng, bạc trong nước và thế giới đang thu hẹp là một biểu hiện rõ nét của yếu tố này. Khi thị trường trong nước hạ nhiệt, nhu cầu mua giảm trong khi lượng khách hàng có nhu cầu bán lại gia tăng, các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc sẽ phải điều chỉnh giá mua – bán phù hợp để cân đối cung cầu, duy trì thanh khoản cho thị trường và đảm bảo hoạt động kinh doanh.

Các nhà đầu tư đang chờ đợi báo cáo lạm phát quan trọng của Mỹ, vốn có thể định hình kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Thị trường hiện đang dự báo xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 12 là 84% khi các nhà hoạch định chính sách tiếp tục đối mặt với áp lực lạm phát dai dẳng, tăng từ khoảng 74% một tuần trước đó. Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ các tài sản không sinh lời, khiến kim loại quý trở nên kém hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư.

Trong khi đó, giá bạc tăng gần 3% vào đầu tuần khi giá dầu giảm mạnh trong bối cảnh lạc quan ngày càng tăng về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Mỹ và Iran.

Tổng thống Donald Trump bày tỏ sự tin tưởng rằng cuộc xung đột ở Iran đang tiến gần đến hồi kết sau các cuộc thảo luận với thủ tướng Qatar. Giá dầu thô thấp hơn có thể giúp giảm bớt áp lực lạm phát, có khả năng làm giảm nhu cầu thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa.