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Tàu nước ngoài chở hơn 60.000 tấn than gặp sự cố tại cảng ở Quảng Trị

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Sóng lớn, gió mạnh làm đứt các dây buộc giữa thân tàu Seatrek, quốc tịch Singapore, khi tàu đang neo tại cảng Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch. Trên đất liền, mưa lớn gây sạt lở đường 9C, nước dâng qua các ngầm tràn khiến một số bản ở xã Kim Ngân bị cô lập.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, khoảng 15 giờ ngày 9/11, tàu Seatrek gặp sự cố khi đang neo tại cảng Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch. Gió mạnh, sóng lớn làm đứt hệ thống dây buộc từ giữa thân tàu vào bờ, chỉ còn dây giữ ở mũi và lái.

Bộ đội Biên phòng cử lực lượng hỗ trợ con tàu gặp sự cố.

Tàu có 21 thuyền viên, chở 60.680 tấn than cung cấp cho Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch. Tàu nhập cảnh ngày 22/10, đến 19 giờ ngày 5/11 cập cầu cảng để bốc dỡ hàng.

Đồn Biên phòng Roòn cử 5 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Hòn La và lực lượng tại cảng than gia cố dây buộc tàu. Đến 5 giờ ngày 10/11, việc gia cố đã hoàn tất, tàu vẫn duy trì nổ máy.

Mưa lớn gây chia cắt nhiều địa bàn của tỉnh Quảng Trị.

Cảng vụ Hàng hải Hòn La yêu cầu chủ tàu duy trì neo đậu an toàn trong thời gian chờ gió giảm. Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II được đề nghị theo dõi và chuẩn bị phương án hỗ trợ khi cần.

Theo báo cáo, vùng biển Quảng Trị đã ghi nhận gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9, biển động mạnh.

Sạt lở đường 9C, một số bản ở Kim Ngân bị cô lập

Sáng 10/11, Ban Chỉ huy Quân sự xã Kim Ngân cho biết, mưa lớn kéo dài từ đêm 9/11 khiến đất đá sạt xuống, phủ kín mặt đường 9C tại Km28, phương tiện không thể lưu thông.

Tại ngầm Km25 thuộc bản Khe Giữa, ngầm Km14 thuộc bản Ngân Thủy và ngầm Cụm Còi, nước dâng cao, chảy xiết, khiến một số bản bị cô lập. Ban Chỉ huy Quân sự xã đã cử lực lượng phối hợp đặt biển cảnh báo và túc trực tại các điểm nguy hiểm.

Sạt lở ở đường 9C.

Tại xã Đakrông, sáu ngầm tràn ngập sâu 2–2,5 m. Trong 24 giờ tính đến 4 giờ ngày 10/11, lượng mưa tại Hướng Sơn đo được 402 mm, Vĩnh Ô 364 mm. Cùng thời điểm, mực nước sông Kiến Giang tại Lệ Thủy ở mức 2,44 m, cao hơn báo động 2 là 0,24 m và còn lên chậm. Các địa phương đang rà soát, thống kê thiệt hại.

Theo Hoàng Nam

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