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Một tập đoàn có 7 cơ sở lưu trú ở Việt Nam công bố hợp nhất hơn 4.000 khách sạn toàn cầu

| | Thị trường

BWH Hotels công bố kế hoạch hợp nhất hơn 4.000 khách sạn thuộc 18 thương hiệu tại hơn 100 quốc gia dưới thương hiệu chủ đạo WorldHotels.

BWH Hotels, tập đoàn khách sạn toàn cầu, vừa công bố chương trình chuyển đổi chiến lược nhằm kết nối hơn 4.000 khách sạn thuộc 18 thương hiệu tại hơn 100 quốc gia dưới một thương hiệu chủ đạo là WorldHotels. Kế hoạch này cũng bao gồm việc hợp nhất các chương trình khách hàng thân thiết và nâng cấp nền tảng số nhằm tăng khả năng kết nối giữa du khách với hệ thống khách sạn trên toàn cầu.

Theo BWH Hotels, việc hợp nhất được xây dựng dựa trên nghiên cứu người tiêu dùng và phản hồi từ khách lưu trú, nhằm giúp du khách dễ dàng tìm kiếm, đánh giá và đặt phòng trong hệ thống. Dù được kết nối dưới nền tảng chung, các khách sạn vẫn giữ nguyên tên gọi, biển hiệu và bản sắc riêng.

Tại Việt Nam, WorldHotels hiện có 7 khách sạn đang hoạt động ở nhiều phân khúc. Một số cái tên tiêu biểu gồm WorldHotels Long Beach Resort Phu Quoc, Best Western Premier Imperial Dalat, Best Western Premier Marvella Nha Trang và Costamingo Phan Thiet, BW Premier Collection.

Một tập đoàn có 7 cơ sở lưu trú ở Việt Nam công bố hợp nhất hơn 4.000 khách sạn toàn cầu - Ảnh 1.

WorldHotels Long Beach Resort Phu Quoc.

Tập đoàn cho biết sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới tại châu Á, với mục tiêu đưa vào hoạt động thêm 200 khách sạn trong vòng 5 năm tới. Danh mục mở rộng trên nhiều phân khúc, từ khách sạn sang trọng, boutique, cao cấp đến lưu trú dài hạn và phổ thông.

Một trong những nội dung trọng tâm của kế hoạch chuyển đổi là chương trình khách hàng thân thiết WorldHotels Rewards, được hợp nhất từ Best Western Rewards và WorldHotels Rewards. Chương trình mới dự kiến ra mắt ngày 5/1/2027, kết nối khoảng 70 triệu thành viên hiện hữu.

WorldHotels Rewards sẽ có 3 hạng thành viên, đồng thời duy trì một số quyền lợi như đối sánh hạng thành viên, giá phòng ưu đãi dành riêng cho thành viên và điểm thưởng không hết hạn. Thành viên cũng được giữ nguyên giá trị điểm hiện có, có thêm cơ hội tích lũy điểm tại danh mục khách sạn rộng hơn và trải nghiệm đổi thưởng đơn giản hơn.

Một tập đoàn có 7 cơ sở lưu trú ở Việt Nam công bố hợp nhất hơn 4.000 khách sạn toàn cầu - Ảnh 2.

Một căn phòng thuộc Best Western Premier Imperial Dalat.

Bên cạnh đó, BWH Hotels cũng đầu tư nâng cấp hạ tầng số, bao gồm website mới và ứng dụng di động được thiết kế lại. Nền tảng khám phá khách sạn được phát triển dựa trên hơn 10.000 giờ thu thập thông tin và kinh nghiệm từ đội ngũ khách sạn trên toàn thế giới, giúp du khách tìm hiểu về cơ sở lưu trú, khu vực lân cận và các trải nghiệm tại điểm đến.

Trong khuôn khổ chuyển đổi, các khách sạn thuộc phân khúc cao cấp và sang trọng sẽ được kết nối dưới WorldHotels Collection. Danh mục này gồm 6 nhóm: WorldHotels Luxury, WorldHotels Elite, WorldHotels Distinctive, WorldHotels Crafted, WorldHotels Backdrop và WorldHotels Residences.

Theo BWH Hotels, mô hình mới hướng đến việc kết hợp lợi thế của mạng lưới phân phối toàn cầu với sự độc lập và bản sắc riêng của từng khách sạn, qua đó mở rộng cơ hội tiếp cận khách hàng và nâng cao khả năng cạnh tranh cho các đơn vị vận hành lưu trú.

Đức Nam

Việt Nam hàng ngày

Từ Khóa:
WorldHotels

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