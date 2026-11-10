Bắt gặp Volkswagen ID. Era 9x lăn bánh tại Việt Nam: 'Ngập' trang bị, có đánh lái bánh sau, giá dự kiến dưới 3 tỷ

Volkswagen ID. Era 9X mới đây đã bị bắt gặp khi di chuyển trên đường phố Việt Nam mà không có lớp bạt che chắn. Do xe chưa được bàn giao đến tay khách hàng, nhiều khả năng đây là xe phục vụ mục đích lái thử của đại lý hoặc hãng.

Ảnh chụp cho thấy xe mang màu sơn trắng, trang bị bộ mâm đa chấu 21 inch và vẫn được giữ lại hệ thống đánh lái bánh sau khi về tới Việt Nam.

Chiếc Volkswagen ID. Era 9x lăn bánh tại Việt Nam. Ảnh: Facebook.

Trước đó hồi tháng cuối tháng 10, hình ảnh Volkswagen ID. Era 9X được che bạt trên xe cứu hộ đã lan truyền trên mạng xã hội. Volkswagen Việt Nam đã xác nhận kế hoạch phân phối mẫu xe này vào đầu tháng 8/2026. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc, nơi liên doanh SAIC-Volkswagen phát triển mẫu xe này.

Theo đại lý, giá dự kiến của ID. Era 9X là 2,999 tỷ đồng. Mức giá này chưa được hãng xác nhận.

Nếu giữ nguyên giá dự kiến, ID. Era 9X sẽ cạnh tranh trực tiếp với Lynk & Co 900, SUV cỡ lớn có giá niêm yết 3,069 tỷ đồng. Xe cũng là mẫu REEV thứ hai tại Việt Nam sau VinFast VF Wild, tuy nhiên VF Wild thuộc phân khúc thấp hơn nhiều, với giá niêm yết từ 860 triệu đồng.

Volkswagen ID. Era 9x có gì?

Volkswagen ID. Era 9X có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.207 x 1.997 x 1.810 mm, chiều dài cơ sở 3.070 mm. Thiết kế ngoại thất theo hướng tối giản.

Khoang lái 6 chỗ có màn hình trung tâm và màn hình phụ phía trước, cùng kích thước 15,6 inch. Hàng ghế sau có màn hình giải trí 21,4 inch gập xuống từ trần xe. Xe còn có cửa sổ trời toàn cảnh, đèn viền nội thất dài 12,8 m, hệ thống âm thanh 27 loa, điều hòa ba vùng, tủ lạnh trung tâm, ghế có sưởi, làm mát và massage tùy vị trí. Hệ thống Era Connect cho phép ghế trước trượt và gập để mở rộng không gian cho hàng ghế sau.

Một điểm thú vị là hãng xe còn trang bị hai màn hình cảm ứng nhỏ, đặt ở 2 táp-pi cửa của hàng ghế sau để hành khách có thể tuỳ chọn các tiện ích media.

ID. Era 9X dùng hệ truyền động EREV với động cơ xăng 1.5L công suất 141 mã lực chỉ đóng vai trò máy phát điện, còn hai mô-tơ điện dẫn động bốn bánh với tổng công suất 510 mã lực và mô-men xoắn 660 Nm. Xe dùng pin 65,2 kWh, đi được hơn 400 km bằng điện, tổng quãng đường đạt 1.651 km theo chuẩn CLTC. Kiến trúc điện 800V cho phép sạc nhanh DC từ 10% lên 80% trong khoảng 16,5 phút.

Hệ thống hỗ trợ lái gồm cảm biến LiDAR phía trước, 12 camera và 12 cảm biến siêu âm, cùng các tính năng hỗ trợ đi đường hẹp, ghi nhớ quãng đường lùi, đỗ xe tự động. Xe còn có đánh lái bánh sau, giúp xoay trở linh hoạt hơn dù dài hơn 5,2 m.