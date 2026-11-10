Mazda CX-3 thế hệ mới sắp ra mắt sẽ là mẫu rẻ nhất của hãng, có cơ hội về Việt Nam, thế chỗ Mazda2 sắp bị khai tử

Mazda2 nhường chỗ cho CX-3 thế hệ mới

Sau hơn một thập kỷ có mặt trên thị trường, Mazda2 chuẩn bị khép lại vòng đời. Thay vì phát triển một mẫu hatchback cỡ nhỏ hoàn toàn mới, hãng xe Nhật Bản quyết định chuyển vai trò sản phẩm nhập môn sang CX-3 thế hệ tiếp theo, một mẫu SUV đô thị cỡ nhỏ.

Mazda2 sẽ bị khai tử trong thời gian tới. Ảnh minh họa: Đại lý

Thông tin này được Mazda công bố trong Báo cáo tích hợp năm 2026 (Integrated Report 2026). Theo ông Ryuichi Umeshita, Giám đốc công nghệ của Mazda, hãng dự kiến giới thiệu CX-3 thế hệ mới vào năm 2027. Xe được sản xuất tại nhà máy ở Thái Lan, sau đó phân phối tại Nhật Bản và các thị trường ASEAN. Do đó, hoàn toàn có thể kỳ vọng CX-3 mới sẽ bán tại Việt Nam.

Đại diện Mazda cho biết mẫu SUV mới sẽ mở rộng giá trị thương hiệu trong vai trò sản phẩm nhập môn thế hệ mới, thay thế vị trí hiện tại của Mazda2.

Trước đó, Mazda đã xác nhận kế hoạch phát triển CX-3 thế hệ mới trong báo cáo tài chính giữa năm công bố hồi tháng 8/2026. Tuy nhiên, những thông tin chi tiết về động cơ và trang bị vẫn chưa được tiết lộ đầy đủ. Theo báo cáo mới nhất, xe sẽ có hệ truyền động hybrid nhẹ (mild-hybrid).

Hình ảnh thiết kế SUV cỡ nhỏ mới của Mazda được hé lộ. Ảnh cắt từ ảnh gốc: Mazda

Thiết kế CX-3 mới lấy cảm hứng từ concept Vision X-Compact

CX-3 thế hệ mới dự kiến áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới nhất của Mazda, lấy cảm hứng từ mẫu concept Vision X-Compact từng xuất hiện tại Japan Mobility Show vào cuối năm 2025.

Trước đây, kiểu dáng hatchback cùng kích thước nhỏ gọn của Vision X-Compact khiến nhiều người cho rằng đây là hình ảnh xem trước của Mazda2 thế hệ mới. Tuy nhiên, Mazda dường như đã lựa chọn hướng phát triển một mẫu crossover thay vì tiếp tục duy trì dòng hatchback cỡ nhỏ.

CX-3 mới sẽ lột xác hoàn toàn về thiết kế. Ảnh dựng đồ họa: AP

Những bản phác thảo chính thức được công bố trước đó cho thấy CX-3 mới có thể kế thừa một số đường nét từ CX-5 thế hệ mới, nhưng được thể hiện theo hướng cơ bắp và thể thao hơn. Xe cũng được kỳ vọng nâng cấp hệ thống thông tin giải trí và các công nghệ hỗ trợ lái.

Tương tự thế hệ hiện tại, CX-3 mới sẽ được sản xuất tại nhà máy AutoAlliance Thailand (AAT). Mazda từng đầu tư 5 tỷ baht (khoảng 150 triệu USD) vào cơ sở này. Ngoài Nhật Bản và Đông Nam Á, mẫu SUV cỡ nhỏ còn hướng tới một số thị trường quốc tế khác. Khả năng phân phối tại châu Âu cũng được đặt ra, trong khi Bắc Mỹ nhiều khả năng vẫn sử dụng CX-30 làm mẫu xe nhập môn.

Mazda2 và CX-3 hiện tại sẽ ra sao?

Trước thông tin mới, một số tài liệu rò rỉ từ Nhật Bản hồi đầu năm cho biết Mazda có kế hoạch dừng sản xuất cả Mazda2 và CX-3 hiện tại trước khi năm 2026 kết thúc.

Hai mẫu xe này có nhiều điểm chung về nền tảng kỹ thuật và đã tồn tại từ năm 2014. Trong hơn một thập kỷ, Mazda chủ yếu duy trì sức cạnh tranh bằng những lần nâng cấp thiết kế và bổ sung công nghệ, thay vì phát triển thế hệ hoàn toàn mới.

CX-3 vẫn đang bán ở Việt Nam. Ảnh: Đại lý

Dù Mazda2 đang đứng trước nguy cơ bị khai tử trên phạm vi toàn cầu, Mazda Australia cho biết vẫn sẽ tiếp tục phân phối mẫu xe này trong thời gian tới, tùy thuộc vào khả năng cung ứng từ nhà máy.

Đáng chú ý, Mazda2 Hybrid – phiên bản thực chất được phát triển dựa trên Toyota Yaris và đổi logo Mazda – hiện chỉ được bán tại châu Âu và Anh, không xuất hiện tại thị trường Australia.

Việc Mazda2 nhường chỗ cho CX-3 phản ánh sự thay đổi trong chiến lược sản phẩm của hãng xe Nhật Bản, khi SUV cỡ nhỏ ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong danh mục sản phẩm. Thay vì duy trì hai dòng xe có định vị gần nhau, Mazda lựa chọn tập trung nguồn lực vào một mẫu crossover có khả năng tiếp cận nhóm khách hàng rộng hơn.