Lần đầu tiên, bạc trong nước thấp hơn giá thế giới

Giá bạc trong nước vừa ghi nhận diễn biến đáng chú ý khi giá bán ra lần đầu tiên thấp hơn giá bạc thế giới sau khi quy đổi. Khoảng cách giữa hai mức giá hiện không lớn, song đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với diễn biến thường thấy trên thị trường bạc trong nước.

Theo cập nhật sáng ngày 9/11, giá bạc miếng, bạc thỏi Phú Quý 999 được niêm yết ở mức 42,799 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và 44,133 triệu đồng/kg ở chiều bán ra. So với 7 ngày trước, giá bạc tại thương hiệu này tăng khoảng 0,7%, hồi phục sau giai đoạn sụt giảm mạnh.

Trong khi đó, giá bạc thế giới đã vượt mốc 53,35 USD/ounce trong phiên giao dịch ngày thứ Hai. Với mức giá này, quy đổi theo tỷ giá tương ứng, giá bạc thế giới đạt khoảng 44,218 triệu đồng/kg.

Như vậy, giá bạc thế giới quy đổi hiện cao hơn khoảng 85.000 đồng/kg so với giá bán ra của Phú Quý. Nói cách khác, giá bạc trong nước không còn duy trì mức chênh lệch cao hơn thị trường quốc tế như thường thấy, thậm chí đã xuất hiện tình trạng giá bán ra trong nước thấp hơn giá bạc thế giới quy đổi.

Giá bạc thế giới chưa bao gồm thuế, phí nhập khẩu và premium từ nhà cung cấp. Trong khi đó, bạc nhập khẩu về Việt Nam gồm các chi phí sau: Thuế GTGT hàng nhập khẩu 10%; Thuế nhập khẩu 1%; Phí premium nhà cung cấp; Phí vận chuyển, bảo hiểm... Nếu trừ đi các khoản thuế phí này, giá bạc trong nước thấp hơn nhiều so với giá bạc thế giới.﻿

Diễn biến này càng đáng chú ý khi giá bạc thế giới đang tiếp tục đi lên, nối dài đà tăng từ tuần trước. Áp lực giảm giá dầu đã góp phần làm dịu lo ngại về lạm phát, qua đó hỗ trợ thị trường kim loại quý. Tuy nhiên, kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn đang hạn chế đà tăng của bạc.

Giá dầu tiếp tục đi xuống sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông rất khó có khả năng cho phép các cuộc tấn công bổ sung nhằm vào Iran nếu các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân và việc mở lại eo biển Hormuz đạt được tiến triển đáng kể.

Ở chiều ngược lại, triển vọng lãi suất của Mỹ vẫn là yếu tố khiến giới đầu tư thận trọng. Số liệu công bố hôm thứ Sáu cho thấy tăng trưởng việc làm tại Mỹ tăng tốc trong tháng 10, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,1%. Những tín hiệu này cho thấy thị trường lao động vẫn duy trì sức chống chịu, đồng thời củng cố khả năng Fed có thể tăng lãi suất trong tháng 12.

Thị trường hiện định giá xác suất Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trước khi kết thúc năm ở mức khoảng 81%, tăng từ mức 71% trước khi báo cáo việc làm được công bố.

Lãi suất cao thường làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ các tài sản không sinh lãi như bạc, qua đó tạo sức ép lên giá kim loại quý. Vì vậy, giới đầu tư đang hướng sự chú ý tới các dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ dự kiến công bố trong tuần này để tìm thêm tín hiệu về hướng đi chính sách tiền tệ của Fed.

Trong ngắn hạn, diễn biến của bạc sẽ tiếp tục chịu tác động đồng thời từ kỳ vọng lãi suất, giá dầu và những thay đổi trong môi trường kinh tế toàn cầu.