Xe Trung Quốc ngày càng 'khủng': Khách Việt sẽ thấy gì ở thế hệ xe tiếp theo?

Số liệu trên đến từ phân tích của ông Cui Dongshu, Tổng thư ký Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc (CPCA). Theo đó, thị trường xe Trung Quốc đón 129 mẫu xe hoàn toàn mới trong 10 tháng đầu năm. Con số này nhiều hơn 21 mẫu so với cùng kỳ năm ngoái.

Riêng tháng 10, 17 mẫu xe Trung Quốc mới đã ra mắt. Theo ông Cui, đây là mức khá cao so với cùng kỳ các năm trước. Đáng chú ý, xu hướng “phình to” của xe Trung Quốc thể hiện rõ nhất ở dòng SUV.

Mẫu xe Dongfeng Epicland X9 được trưng bày tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh vào tháng 4 năm 2026. Ảnh: CnEVPost

Xe Trung Quốc mới ra mắt đua nhau chạm mốc 5 mét

SUV hiện là phân khúc có nhiều mẫu mới nhất tại thị trường xe Trung Quốc. Trong nhóm này, tỷ lệ mẫu dài 5-5,5 mét đã tăng gấp hơn ba lần sau 2 năm. Nói cách khác, cứ 10 mẫu SUV mới thì có hơn 5 mẫu dài từ 5 mét trở lên. Như vậy, các hãng xe Trung Quốc đang dịch chuyển sản phẩm sang nhóm cỡ trung và cỡ lớn.

Tương tự, mảng xe năng lượng mới (NEV) cũng ghi nhận sự dịch chuyển này. Năm 2024, chỉ 34% mẫu NEV mới có chiều dài trên 5 mét. Đến năm 2026, tỷ lệ này đã vọt lên 58%. Ngược lại, nhóm NEV dài 4,5-5 mét giảm từ 55% xuống còn 40%. Điều này cho thấy “trọng tâm” của xe Trung Quốc mới đang dời về phía những chiếc xe lớn hơn.

Theo ông Cui, các mẫu SUV và MPV dài 5,1-5,5 mét đang được tung ra dày đặc. Dù vậy, các số liệu trên chỉ phản ánh cơ cấu mẫu xe Trung Quốc mới ra mắt. Tức là, tỷ lệ xe lớn tăng ở nhóm xe mới không đồng nghĩa thị phần bán lẻ tăng theo.

Yangwang Altior là mẫu xe Trung Quốc mới nhất vừa ra mắt. Ảnh: BYD

Vì sao xe Trung Quốc ngày càng to?

Theo ông Cui, cạnh tranh giá khốc liệt đang buộc các hãng xe Trung Quốc mở rộng dải sản phẩm. Trong bối cảnh đó, SUV và MPV cỡ lớn trở thành “sân khấu” quan trọng để trình diễn công nghệ. Đồng thời, đây cũng là phân khúc giúp các hãng duy trì biên lợi nhuận.

Ở chiều ngược lại, các hãng xe Trung Quốc ngày càng ít tung ra NEV cỡ nhỏ. Ông Cui cho rằng nguyên nhân đến từ việc trợ cấp dần bị rút lại và áp lực chi phí.

Bên cạnh đó, việc xe Trung Quốc ngày càng lớn cũng đi kèm tranh luận về trọng lượng. Ông William Li, nhà sáng lập kiêm CEO Nio, vừa tiếp tục cảnh báo xe đang ngày càng nặng. Tại diễn đàn ở Ô Trấn ngày 5/11, ông nói một số mẫu xe liên tục tăng dung lượng pin. Theo ông, điều này khiến tác động của xe lên mặt đường ngày càng lớn.

Về phần mình, ông Cui cho rằng mức sở hữu ô tô ở Trung Quốc còn nhiều dư địa. Ngoài ra, nhu cầu xe cỡ nhỏ theo ông cũng đáng được quan tâm. Cụ thể, ông đề xuất lập tiêu chuẩn cho xe kinh tế và khuyến khích phổ biến xe điện mini.

Trước đó vào tháng 7, ông từng kêu gọi dùng thuế để hạn chế xu hướng “phóng to” xe điện. Theo ông, hệ thống thuế hiện hành chưa có ràng buộc nào về trọng lượng hay công suất của NEV.