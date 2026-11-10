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Mức giảm mới nhất của xe Hyundai tháng 11/2026

| | Thị trường

Mức giảm giá cao nhất vẫn dành cho mẫu Santa Fe - lên đến 220 triệu đồng trong khi một số mẫu xe khác như Creta, Tucson cũng nhận ưu đãi lớn.

Tháng này, xe Hyundai giảm giá bao nhiêu? - Ảnh 1.

Thị trường ô tô bước vào giai đoạn cao điểm mua sắm cuối năm, thời điểm các hãng xe thường tăng cường chương trình ưu đãi nhằm thu hút khách hàng. Trong tháng 11/2026, Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) triển khai chương trình "Cuối năm rộn ràng – Sẵn sàng xe mới", áp dụng cho 8 dòng xe đang phân phối tại thị trường Việt Nam.

Theo công bố của doanh nghiệp, mức ưu đãi cao nhất thuộc về Hyundai Santa Fe, với giá trị hỗ trợ lên đến 220 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe có mức giảm cao nhất trong danh sách các sản phẩm được áp dụng chương trình lần này.

Cụ thể, mức ưu đãi tối đa dành cho từng mẫu xe như sau:

Mẫu xe Mức ưu đãi tối đa (triệu đồng)
Santa Fe 220
Stargazer 117
Accent 89
Tucson 79
Creta 84
Palisade 68
Grand i1050
Venue 28

Đáng chú ý, Hyundai Creta có hai phương án ưu đãi để khách hàng lựa chọn. Phương án thứ nhất là hỗ trợ tiền mặt 79 triệu đồng. Với phương án thứ hai, khách hàng nhận hỗ trợ tiền mặt kết hợp quà tặng nâng cấp cốp điện, đưa tổng giá trị quyền lợi lên đến 84 triệu đồng.

Hyundai Thành Công cho biết tùy từng mẫu xe, chính sách ưu đãi có thể bao gồm hỗ trợ từ hãng và đại lý, quyền lợi Thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim hoặc gói gia hạn bảo hành. Do đó, mức hỗ trợ thực tế và các điều kiện đi kèm có thể khác nhau tùy sản phẩm và đại lý.

Bên cạnh chính sách giảm giá, một điểm đáng chú ý trong chương trình tháng 11 là việc Hyundai Thành Công mở rộng thời gian bảo hành lên đến 10 năm hoặc 200.000 km, tùy điều kiện nào đến trước, đối với các dòng xe và trường hợp đủ điều kiện áp dụng.

Về tài chính, khách hàng được hỗ trợ vay vốn lên đến 90% giá trị xe và ân hạn nợ gốc trong 6 tháng. Hai phương án lãi suất được đưa ra gồm gói vay 6 tháng với lãi suất 8,4%/năm; hoặc gói vay 12 tháng với lãi suất 7,5%/năm trong 6 tháng đầu và 10,9%/năm trong 6 tháng tiếp theo, tùy điều kiện áp dụng.

Các chương trình ưu đãi được triển khai trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam duy trì đà tăng trưởng trong năm 2026. Theo số liệu tổng hợp từ VAMA, Hyundai Thành Công và VinFast, lượng xe tiêu thụ trên thị trường trong 9 tháng đầu năm đã tiến sát mốc 500.000 chiếc.

Riêng tháng 9, tổng lượng xe bán ra đạt 62.590 chiếc, tăng 29% so với tháng trước và tăng 28% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là một trong những tháng có doanh số cao nhất kể từ đầu năm, cho thấy sức mua đã phục hồi sau giai đoạn trầm lắng trong tháng 8.

Trong bối cảnh đó, những tháng cuối năm được xem là giai đoạn quan trọng để các hãng xe tăng tốc doanh số. Ngoài Hyundai, nhiều thương hiệu cũng thường xuyên triển khai các chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ, giảm giá trực tiếp hoặc tặng phụ kiện nhằm gia tăng sức cạnh tranh.


Đức Nam

Việt Nam hàng ngày

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