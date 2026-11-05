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Hyundai Tucson Hybrid chốt giá 1,089 tỷ đồng: Cao hơn dự kiến 90 triệu, cạnh tranh Sportage HEV và CR-V e:HEV

| | Thị trường

Mức giá chính thức của Tucson Hybid cao hơn con số dự kiến 999 triệu đồng được đưa ra trước đó.

Giá xe Tucson Hybrid vượt mức dự kiến

Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) công bố giá bán lẻ khuyến nghị của Tucson Hybrid. Theo đó, mẫu SUV cỡ C này có một phiên bản duy nhất, giá 1,089 tỷ đồng. Xe được bảo hành 5 năm/100.000 km, hệ thống pin được bảo hành 8 năm/160.000 km.

Tucson Hybrid hiện là phiên bản có giá cao nhất của dòng xe. Mức giá này cao hơn 100 triệu đồng so với hai bản N-Line và Dầu Đặc biệt. Phiên bản thấp nhất Xăng Tiêu chuẩn có giá 769 triệu đồng.

Hyundai Tucson Hybrid chốt giá 1,089 tỷ đồng: Cao hơn dự kiến 90 triệu, cạnh tranh Sportage HEV và CR-V e:HEV - Ảnh 1.

Hyundai Tucson Hybrid chốt giá 1,089 tỷ đồng. Ảnh: HTV

Trước đó, vào tháng 7/2026, đại diện hãng cho biết giá bản hybrid không vượt quá 999 triệu đồng. So với dự kiến ban đầu, giá chính thức của Tucson Hybrid cao hơn 90 triệu đồng.

Ở nhóm SUV cỡ C hybrid, Tucson Hybrid cạnh tranh với Kia Sportage HEV và Honda CR-V e:HEV. Kia Sportage HEV có giá từ 999 triệu đồng đến 1,099 tỷ đồng. Như vậy, Tucson Hybrid cao hơn bản Sportage HEV thấp nhất 90 triệu đồng và thấp hơn bản Sportage HEV cao nhất 10 triệu đồng. Trong khi đó, Honda CR-V e:HEV có giá từ 1,17 tỷ đồng đến 1,25 tỷ đồng. Theo đó, giá Tucson Hybrid thấp hơn CR-V e:HEV từ 81 đến 161 triệu đồng.

Hyundai Tucson Hybrid chốt giá 1,089 tỷ đồng: Cao hơn dự kiến 90 triệu, cạnh tranh Sportage HEV và CR-V e:HEV - Ảnh 2.

Khối động cơ hybrid trên Tucson Hybrid. Ảnh: HTV

Tucson Hybrid có gì đáng quan tâm?

Về thiết kế, Tucson Hybrid gần như không khác biệt so với các bản động cơ đốt trong. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.640 x 1.865 x 1.700 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.755 mm và khoảng sáng gầm 181 mm.

Hệ truyền động của Tucson Hybrid gồm động cơ xăng Smartstream G1.6 T-GDi và mô-tơ điện. Tổng công suất đạt 235 mã lực, mô-men xoắn cực đại 367 Nm. Đây là hệ thống hybrid song song, cho phép hai nguồn động lực hoạt động riêng lẻ hoặc kết hợp. Bên cạnh đó, mô-tơ điện được tích hợp trong hộp số tự động 6 cấp. Thay cho biến mô thủy lực, xe sử dụng hệ thống điều khiển chuyển số ASC.

Hyundai Tucson Hybrid chốt giá 1,089 tỷ đồng: Cao hơn dự kiến 90 triệu, cạnh tranh Sportage HEV và CR-V e:HEV - Ảnh 3.

Hyundai Tucson Hybrid có mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp là 4,6 l/100 km. Ảnh: HTV

Xe dùng pin Li-ion Polymer dung lượng 1,49 kWh, đặt dưới hàng ghế thứ hai. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, xe tiêu thụ 4,6 l/100 km trên đường hỗn hợp.

Về trang bị, Tucson Hybrid có màn hình 12,3 inch, 8 loa Bose và điều hòa tự động 2 vùng. Ngoài ra, xe có hệ thống hỗ trợ lái e-Motion và phanh tái sinh 4 cấp độ. Bên cạnh đó, xe được trang bị gói an toàn Hyundai SmartSense. Gói này gồm hỗ trợ phòng tránh va chạm trước, giữ làn và điều khiển hành trình thích ứng.

Hyundai Tucson Hybrid rục rịch 'đổ bộ' thị trường Việt

Theo Vĩnh Phúc

Đời sống & Pháp luật

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