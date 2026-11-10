Đắt hơn sầu riêng, Trung Quốc lo gặp khó với loại trái cây đặc biệt: Nguồn cung tăng mạnh khiến giá lao dốc 40%, Việt Nam cũng đang trồng

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Sản lượng việt quất tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái nhờ mở rộng diện tích trồng và cải thiện kỹ thuật canh tác. Tuy nhiên, nguồn cung tăng trong khi sức mua yếu, cộng với vấn đề chất lượng trái cây, đã đẩy giá việt quất tại nguồn giảm tới 40%.

Theo thông tin từ thị trường việt quất Trung Quốc, sản lượng tại tỉnh Vân Nam đang tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước nhờ mở rộng diện tích canh tác các giống chín sớm và hoàn thiện kỹ thuật sản xuất. Tuy nhiên, diễn biến nguồn cung và nhu cầu không đồng đều đang tạo áp lực lên giá bán tại vùng trồng.

Ông Chu Lương (Zhou Liang), đại diện Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Nông nghiệp Nhị Tinh Vân Nam, đơn vị phụ trách thu hoạch và tiêu thụ việt quất tại vùng sản xuất Hồng Hà, cho biết nguồn hàng đưa ra thị trường hiện chủ yếu là các giống chín sớm, trong đó L25 là một trong những giống phổ biến.

Theo ông, nguồn cung giống L25 hiện khá dồi dào nhưng chất lượng và hương vị chưa đạt kỳ vọng do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết. Điều này khiến tốc độ tiêu thụ chậm lại, kéo giá thu mua tại vườn đi xuống.

Đáng chú ý, giá việt quất tại nguồn từng duy trì ổn định vào đầu vụ nhưng sau đó chịu áp lực khi nhu cầu thị trường suy yếu. Trong khi lượng hàng đưa ra thị trường ngày càng tăng, sức tiêu thụ không theo kịp, khiến giá thu mua giảm tới 40% trong những ngày gần đây. Giống L25 là loại ghi nhận mức giảm mạnh nhất.

Diễn biến này phản ánh tình trạng cung vượt cầu cục bộ tại một số phân khúc, đặc biệt đối với các giống việt quất chín sớm có chất lượng không đồng đều.

Chất lượng trái cây trở thành yếu tố phân hóa thị trường

Bên cạnh áp lực về sản lượng, chất lượng cũng là vấn đề đáng chú ý trong mùa vụ năm nay. Theo ông Chu Lương, nguồn cung việt quất đạt chất lượng cao tại vùng sản xuất hiện khá hạn chế. Một số lô hàng xuất hiện hiện tượng "hóa gỗ", tức mô quả bị cứng lại, ảnh hưởng đến cấu trúc, hương vị và chất lượng thương phẩm.

Tình trạng này được ghi nhận phổ biến hơn ở giống L25. Một số kênh phân phối và hệ thống siêu thị đã thông báo không tiếp nhận những lô hàng có dấu hiệu hóa gỗ.

Để hạn chế rủi ro, doanh nghiệp phải tăng cường kiểm soát chất lượng ngay từ khâu thu mua. Các lô hàng được lấy mẫu ngẫu nhiên, bổ đôi quả để kiểm tra cấu trúc bên trong trước khi đưa vào phân loại và phân phối.

Trong khi đó, cơ cấu nguồn cung trên thị trường cũng có sự thay đổi. Nếu cùng kỳ năm ngoái, việt quất nhập khẩu chiếm thị phần lớn hơn, thì năm nay sản phẩm trồng tại Vân Nam đang chiếm ưu thế nhờ nguồn cung tăng và giá bán cạnh tranh hơn.

Chất lượng việt quất nhập khẩu năm nay cũng được đánh giá thấp hơn so với các mùa vụ trước, trong khi giá bán giảm đáng kể. Tuy nhiên, nhìn chung, thị trường vẫn trong trạng thái trầm lắng khi cả sức mua lẫn điều kiện tiêu thụ đều suy yếu.

Xuất khẩu khởi sắc, sản lượng dự kiến tăng mạnh từ tháng 12

Trái ngược với diễn biến tiêu thụ trong nước, hoạt động xuất khẩu việt quất từ Vân Nam đang ghi nhận kết quả tích cực, với khối lượng hàng xuất khẩu tăng đáng kể.

Theo ông Chu Lương, nhu cầu từ thị trường nước ngoài, đặc biệt là Nga, đang ở mức cao. Sản lượng suy giảm và chất lượng trái cây thấp hơn thông thường tại một số vùng cung ứng như Nam Mỹ và Ma-rốc đã góp phần làm nguồn cung trên thị trường quốc tế trở nên khan hiếm.

Trong bối cảnh đó, việt quất Vân Nam có thêm cơ hội tiếp cận người mua nước ngoài khi bước vào mùa thu hoạch với sản lượng lớn hơn năm trước.

Giống L32 hiện là một trong những loại được sử dụng chủ yếu cho xuất khẩu. Giống này có lớp vỏ dày, kết cấu quả chắc, phù hợp với quá trình vận chuyển đường dài và phân phối tại các thị trường quốc tế.

Nhu cầu xuất khẩu tăng cũng là một trong những yếu tố giúp duy trì giá thu mua tại nguồn trong giai đoạn đầu mùa vụ. Nhiều cơ sở sản xuất đã chuyển hướng tập trung hơn vào các đơn hàng xuất khẩu. Tuy nhiên, nguồn cung tăng nhanh cũng khiến mức độ cạnh tranh lớn hơn, tạo áp lực lên giá xuất khẩu và biên lợi nhuận của doanh nghiệp so với những kỳ trước.

Về triển vọng nguồn cung, ông Chu cho biết mùa thu hoạch các giống việt quất chủ lực tại Vân Nam mới bắt đầu. Lượng hàng hiện tại chưa quá lớn nhưng dự kiến sẽ tăng đáng kể từ tháng 12.

