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Bắt giam 3 kẻ sản xuất hơn 5.000 hộp thực phẩm chức năng giả bằng bột mỳ

| | Thị trường

Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hải Phòng vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 nghi phạm sản xuất thực phẩm chức năng giả bằng bột mỳ tại một cơ sở ở phường Nhị Chiểu.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo khoản 3 Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Nguyễn Văn Biển (SN 1988, ở phường Nhị Chiểu, TP Hải Phòng) cùng Nguyễn Minh Hiếu, Lãnh Thị Thu Hương để điều tra về tội danh nêu trên.

Tang vật vụ án.

Trước đó, ngày 27/7, Đội 3 Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hải Phòng) phối hợp Công an phường Nhị Chiểu kiểm tra cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng do Nguyễn Minh Hiếu điều hành.

Thời điểm kiểm tra, cơ sở đang hoạt động sản xuất thực phẩm chức năng gồm viên giảm béo tan mỡ, viên uống tăng cân gia truyền Đông Nam Y, viên bổ huyết điều kinh.

Cơ quan chức năng đã phát hiện, thu giữ trên 5.000 hộp thành phẩm các loại và số lượng lớn vỏ nang, lọ, hộp, tem nhãn chưa sử dụng và nguyên liệu. Toàn bộ tang vật đã được niêm phong và đưa đi giám định theo quy định.

Theo kết quả điều tra, từ khoảng đầu năm 2026, các nghi phạm đã bàn bạc tổ chức sản xuất, thuê địa điểm, tuyển nhân công và thuê Lãnh Thị Thu Hương làm quản lý.

Quy trình chia thành các công đoạn: Đóng bột vào viên nang; đóng lọ, đóng hộp, dán tem nhãn; đóng gói đơn hàng và giao cho đơn vị vận chuyển. Nguyên liệu đóng vào viên nang hoàn toàn là bột mỳ.

Các đối tượng in nhãn ghi các công dụng khác nhau như giảm cân, tăng cân, hỗ trợ dạ dày, bổ huyết điều kinh, rồi bán ra với giá từ 150.000 đến 240.000 đồng/hộp.

Điểm đáng lưu ý là các loại sản phẩm, với các công dụng khác nhau nhưng đều được làm từ cùng một loại nguyên liệu. Thứ phân biệt các sản phẩm chỉ là tem nhãn.

Cơ quan điều tra đã trưng cầu Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an giám định. Kết luận giám định xác định, cả 5 mẫu sản phẩm đều không có thành phần chính như công bố trên nhãn. Kết quả này phù hợp với lời khai của các bị can, lời khai của những người làm thuê và tang vật thu giữ.

Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội, các cá nhân liên quan và các nội dung khác của vụ án. Đồng thời tiếp tục thu thập tài liệu để xác minh số lượng hàng đã tiêu thụ và số tiền các bị can thu lợi.

Cơ quan điều tra đề nghị những ai có thông tin về việc mua bán các sản phẩm này có thể liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hải Phòng để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.

Theo Minh Khang/VTC News

VTC News

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