Hot: VinFast chốt ra mắt 2 xe mới ngay tháng này: Dễ là VF 5, VF 6 với nâng cấp lớn, thay đổi từ ngoài vào trong

VinFast sắp bán VF 5, VF 6 mới?

Tối 10/11, VinFast đăng video nhá hàng hai mẫu xe điện mới và xác nhận sẽ ra mắt vào tháng 11. Hãng chưa nêu tên xe, nhưng thiết kế đèn hậu trong video giống VF 5 và VF 6 thế hệ mới từng bị bắt gặp chạy thử, với nhiều thay đổi từ ngoại thất đến khoang lái. Có thông tin từ đại lý cho rằng cặp đôi này sẽ ra mắt từ ngày mai (12/11).

Dải LED hậu mới nhưng kiểu dáng tổng thể hai mẫu xe giống VF 5 và VF 6 hiện hành. Ảnh cắt từ clip: VinFast

Cả hai mẫu xe đã xuất hiện trên đường thử trong nhiều tháng qua. VF 5 mới từng được bắt gặp tại Ấn Độ và Việt Nam, trong đó có lần lộ diện không che chắn tại Việt Nam hồi tháng 8. Trong khi đó, VF 6 mới chủ yếu xuất hiện với lớp ngụy trang kín thân và biển số tạm.

Chiếc VF 5 mới được bắt gặp trong nhà máy. Ảnh: MXH

VF 5 bản nâng cấp mới có gì?

Theo tài liệu rò rỉ xuất hiện cuối tháng 10, VF 5 mới có kích thước tăng khoảng 20 mm chiều dài, 49 mm chiều rộng và 9 mm chiều cao.

Ngoại thất được làm mới ở cả hai đầu xe. Phía trước, cụm đèn được bố trí tại hai góc, tách khỏi dải trang trí hình chữ V. Phía sau, xe có cụm đèn hậu đặt ở hai bên và đèn phanh trên cao. Tài liệu cũng đề cập hai tùy chọn mâm kích thước 16 inch và 17 inch.

Ngoại thất VF 5 được trau chuốt hơn. Ảnh dựng đồ họa: Bí Mật Xe Biz

Khoang lái có nhiều thay đổi đáng chú ý hơn. Xe được cho là bỏ màn hình hiển thị sau vô-lăng, chuyển thông tin vận hành lên màn hình trung tâm dạng nổi. Vô-lăng chuyển sang thiết kế hai chấu, cần số được đưa ra phía sau vô-lăng, trong khi phanh tay cơ được thay bằng phanh tay điện tử.

Nội thất xe sẽ lột xác hoàn toàn. Ảnh dựng đồ họa: Bí Mật Xe Biz

Về vận hành, tài liệu rò rỉ đề cập động cơ điện có công suất thấp hơn nhưng mô-men xoắn cao hơn. Pin LFP được cho là tiếp tục sử dụng. Những thông số này hiện chưa được VinFast xác nhận.

VF 6 mới được nguỵ trang kín chạy thử. Ảnh: MXH

VF 6 bản nâng cấp mới có gì?

Với VF 6, những hình ảnh chạy thử cho thấy mẫu xe mới vẫn giữ dáng tổng thể quen thuộc nhưng được điều chỉnh nhiều chi tiết.

Phía trước, cụm đèn tại hai góc cản có thiết kế nhỏ và sắc hơn, đi cùng dải đèn xi-nhan LED hình chữ V. Cản trước cũng được làm lại. Ở phía sau, dải LED ngang trên cửa cốp được giữ nguyên, trong khi cụm đèn hai bên chuyển từ thiết kế nằm ngang sang dạng dọc. Tay nắm cửa được chuyển sang kiểu ẩn, tương tự VF 8 thế hệ mới.

Ngoại thất VF 6 mới sẽ tinh chỉnh nhẹ. Ảnh dựng đồ họa: Bí Mật Xe Biz

Khoang lái của VF 6 mới cũng được thay đổi theo hướng đồng bộ với các mẫu xe mới hơn của VinFast. Hình ảnh được cho là trích từ tài liệu đào tạo sản phẩm cho thấy xe có vô-lăng mới, bổ sung màn hình hiển thị phía sau vô-lăng. Khu vực táp-lô, táp-pi cửa và bệ tỳ tay cũng được thiết kế lại. Cụm nút điều khiển số P/R/N/D được chuyển sang bên phải vô-lăng, không còn ở vị trí cũ. Cách sắp xếp này tương tự VF 8 thế hệ mới.

Nội thất VF 6 cũng có nhiều điểm tương đồng VF 5 nhưng hơn ở một màn hình. Ảnh dựng đồ họa: Bí Mật Xe Biz

Thông số vận hành của VF 6 nâng cấp hiện chưa được tiết lộ. Một số thông tin chưa kiểm chứng cho rằng hệ thống treo sau có thể chuyển từ kết cấu đa liên kết sang thanh xoắn. Tuy nhiên, VinFast cũng chưa xác nhận các thông tin này.

VF 5 và VF 6 đóng góp doanh số lớn cho VinFast

VF 5 và VF 6 hiện là hai mẫu SUV điện quan trọng của VinFast ở nhóm xe cỡ nhỏ. Trong năm 2025, VF 5 bàn giao 43.913 xe, trong khi VF 6 đạt 23.291 xe. Ngoài ra, Herio Green - mẫu xe phát triển từ VF 5 dành cho kinh doanh dịch vụ – đạt 12.568 xe trong cùng kỳ, nâng tổng lượng xe trên nền VF 5 lên 56.481 xe.

Sang 9 tháng đầu năm 2026, VinFast bàn giao 30.420 xe VF 5 (gồm cả Herio Green) và 19.026 xe VF 6.