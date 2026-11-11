Điện và xăng giảm giá, bữa cơm đã bớt đắt?

Giá thịt, rau chưa giảm

Sau những đợt giảm giá điện, xăng dầu, điều người dân chờ đợi không chỉ là bớt tiền điện, tiền đổ xăng, mà còn là bữa cơm hằng ngày bớt đắt. Song, giá thực phẩm vẫn biến động trái chiều, còn mức giảm hàng hóa tại siêu thị chủ yếu xuất hiện ở từng sản phẩm, chương trình khuyến mại.

Ngày 10/11, khảo sát của PV Tiền Phong cho thấy, giá lợn hơi tại miền Bắc dao động 46.000-48.000 đồng/kg. Tại miền Nam, giá tăng 2.000 đồng/kg ở nhiều địa phương; Đồng Tháp lên 49.000 đồng/kg, TPHCM và Đồng Nai đạt 48.000 đồng/kg.

Tại Hà Nội, chợ đầu mối phía Nam ghi nhận thịt ba chỉ 120.000 đồng/kg, chân giò 110.000 đồng/kg, thịt bò thăn 200.000 đồng/kg. Ở chợ Ngã Tư Sở (Hà Nội), thịt ba chỉ khoảng 150.000 đồng/kg; trứng gà 30.000-40.000 đồng/10 quả; cà chua 25.000-30.000 đồng/kg, cải bắp khoảng 20.000 đồng/kg.

Giá rau xanh hiện vẫn ở mức cao.

Một tiểu thương tại chợ Bông Đỏ (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, chưa giảm giá bán vì giá nhập hàng vẫn cao. Với người bán, chi phí lấy hàng từ đầu mối là căn cứ trực tiếp để điều chỉnh; xăng giảm chưa đồng nghĩa mỗi chuyến hàng đã rẻ hơn.

Trên Co.op Online, thịt xay của một nhà cung cấp niêm yết 113.600 đồng/kg, thịt đùi 145.000 đồng/kg, nạc dăm 182.000 đồng/kg và ba chỉ 209.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá rau hiện vẫn giữ nguyên. Cà chua tại chợ đầu mối phía Nam khoảng 13.000 đồng/kg, trong khi tại một số chợ dân sinh lên tới 25.000–30.000 đồng/kg; cải bắp bán lẻ khoảng 20.000 đồng/kg, rau muống 20.000 đồng/mớ.

Anh Trần Nguyên - chủ một quán cơm trên phố Trần Quốc Vượng, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội - cho biết giá các phần ăn đã tăng khoảng 10% so với đầu năm. Dù một số nguyên liệu có xu hướng giảm, tổng chi phí chưa hạ tương ứng, vì còn tiền thuê mặt bằng, nhân công, điện nước và các khoản vận hành.

Giá điện, xăng dầu giảm, người dân kỳ vọng những bữa ăn hằng ngày sẽ bớt đắt.

Theo anh Nguyên, lợi nhuận của quán thậm chí thấp hơn trước. Không phải nguyên liệu nào cũng giảm, trong khi chi phí nấu nướng vẫn gây áp lực. Nếu các khoản đầu vào cùng hạ và ổn định, quán sẽ xem xét điều chỉnh giá bán.

Theo ghi nhận, tại quán Phở Thìn trên đường Lê Hồng Phong (TP Hà Nội), phở tái lăn truyền thống và phở chín nạm/gầu cùng có giá 80.000 đồng/bát; phở Thìn đặc biệt 95.000 đồng/bát. Các món dùng thêm như quẩy, trứng chần đều có giá 10.000 đồng/phần. Tại một quán bún bò Huế trên đường Dương Đình Nghệ (TP Hà Nội) giá vẫn giữ ở mức 50.000 đồng/bát cỡ vừa và 60.000 đồng/bát lớn.

Đầu vào giảm, giá bán cần minh bạch

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Mười - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội các Nhà bán lẻ Việt Nam - nhận định giảm giá điện giúp siêu thị tiết kiệm chi phí điều hòa, chiếu sáng và bảo quản hàng hóa. Tác động còn lan tới nhà máy, kho lạnh, tạo thêm cơ sở để nhà bán lẻ thương lượng giá nhập hàng.

Phở Thìn trong ngày 10/11 vẫn giữ nguyên giá như những tháng trước.

Tuy nhiên, điện chỉ là một phần trong cơ cấu chi phí. Hàng tồn kho vẫn mang giá thành sản xuất trước đó, trong khi một số doanh nghiệp muốn phục hồi lợi nhuận sau thời gian gánh chi phí để giữ giá. Theo ông Mười, giá bán lẻ thường tăng nhanh khi đầu vào tăng nhưng giảm chậm, do nhà cung cấp còn chờ diễn biến thị trường.

Khoản tiết kiệm từ điện có thể được doanh nghiệp dành cho khuyến mại, bình ổn giá hoặc tái đầu tư. Những nhóm hàng như thực phẩm tươi sống, đông lạnh, đồ uống và thực phẩm chế biến có khả năng hưởng lợi rõ hơn.

Nhiều doanh nghiệp đang triển khai chương trình khuyến mại, cam kết không tăng giá bán hàng hóa.

Ông Võ Trần Ngọc - Giám đốc Kinh doanh Saigon Co.op, - cho rằng việc điều chỉnh giá cần sòng phẳng giữa các bên trong chuỗi cung ứng, từ đơn vị vận chuyển đến nhà bán lẻ. Khi xăng dầu tăng, hàng hóa có thể tăng theo; khi chi phí đầu vào giảm, giá bán cũng cần được điều chỉnh tương ứng.

“Điều quan trọng là các bên phải chia sẻ, đồng hành và minh bạch trong hợp tác”, ông Ngọc nhấn mạnh và nói thêm cần phân tích rõ từng khoản cấu thành giá để xác định tác động thực tế của điện, xăng dầu, tránh nhập nhằng chi phí dẫn đến tăng giá bất hợp lý.