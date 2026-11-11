Mỹ chỉ rõ nguyên nhân thất bại của xe tăng M10 Booker và trực thăng FARA

Các nhà nghiên cứu Mỹ đã đặt câu hỏi về lý do thất bại của chương trình xe tăng hạng nhẹ M10 Booker, vốn thuộc trách nhiệm của Công ty GDLS.

Họ lưu ý trọng tâm được đặt vào tốc độ phát triển, dẫn đến việc bỏ qua các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình thực hiện. Kết quả là dự án tiến triển với độ hoàn thiện công nghệ thấp.

Trước thực tế trên, sản phẩm mới chỉ đáp ứng được một vài yêu cầu của quân đội, đạt được sự phù hợp về khả năng sát thương, khả năng xuyên phá công sự, khả năng cơ động cũng như tích hợp chiến thuật.

Xe tăng hạng nhẹ M10 Booker.

Nhược điểm chính của xe là trọng lượng quá lớn. Xe tăng sử dụng khung gầm bánh xích nhẹ, dẫn đến nhiều vấn đề về khung gầm, bao gồm trật bánh xích, hỏng hộp số và rung lắc thân xe, khiến các giá đỡ tấm chắn bên hông bị mất cân bằng, cửa sập của người lái tự mở và tháp pháo bị kẹt khi xoay.

Tháp pháo cũng gặp phải nhiều thiếu sót. Bộ phận đẩy vỏ đạn không loại bỏ khí thuốc súng đúng cách, khiến luồng khí này xâm nhập vào khoang chiến đấu, gây khó thở, kích ứng mắt và buồn nôn.

Vỏ đạn súng máy cũng bị kẹt giữa tháp pháo và thân xe, khiến phần này bị kẹt và hỏng. Trục trặc trong hệ thống ngắm bắn dẫn đến độ chính xác kém khi cứ hai phát bắn thì có một phát trượt mục tiêu.

Đồng thời theo các tác giả của báo cáo, lý do quyết định dẫn đến việc chấm dứt dự án là do phương tiện nói trên không đáp ứng được các yêu cầu của chiến trường tương lai.

Trực thăng FARA cũng là một dự án thất bại của Mỹ.

Một dự án thất bại khác là trực thăng FARA, vốn đã được phát triển từ năm 2019. Theo các sĩ quan Mỹ, tính khả thi của chương trình ban đầu rất đáng ngờ, vì Quân đội Mỹ đã đặt ra những yêu cầu khắt khe và thiếu sự phối hợp chặt chẽ.

Điển hình như đường kính cánh quạt không được quá 12,2m, tốc độ không dưới 333km/h, trọng lượng cất cánh tối đa 6,35 tấn và chỉ được sử dụng động cơ ITEP tiên tiến.

Các nhà thầu đồng thời là đối thủ cạnh tranh bao gồm Bell và Sikorsky đã buộc phải chờ đợi 2 năm để có được một động cơ mới đạt chuẩn.

Tuy vậy, trong khi quá trình phát triển bị đình trệ, bộ chỉ huy Quân đội Mỹ kết luận rằng máy bay không người lái đã trở thành lựa chọn ưu tiên trong cuộc chiến Ukraine, còn trực thăng có người lái chỉ mang lại hiệu quả chiến đấu hạn chế.