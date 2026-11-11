Thống đốc Fed: Lãi suất có thể tăng thêm 0,5% vào tháng 12

Thống đốc Fed Christopher Waller.

Phát biểu tại một hội nghị ở London (Anh) ngày 10/11, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Christopher Waller cho rằng ngân hàng trung ương nên tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong cuộc họp tháng 12, ngay cả khi lạm phát tháng 10 có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ông Waller phát biểu tại sự kiện do King's Business School và Money Macro & Finance Society tổ chức: “Tôi hy vọng tình hình sẽ cải thiện so với tháng 9. Tuy nhiên, ngay cả khi điều đó xảy ra, tôi vẫn ủng hộ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 12.”

Quan chức Fed đưa ra nhận định trước thời điểm Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10. Theo số liệu chính thức được công bố, CPI lõi tăng 0,3%, vượt dự báo 0,2%.

Ông cho biết, trong trường hợp CPI lõi tăng cao hơn mức 0,3%, thì mức tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm nên được xem xét tại cuộc họp tháng 12. Theo ông, việc không phản ứng đủ mạnh trước tình trạng lạm phát cao và lan rộng có thể làm suy giảm uy tín của Fed trong cuộc chiến kiểm soát giá cả.

Quan điểm của ông Waller trái ngược với cách tiếp cận của Chủ tịch Fed Kevin Warsh, người nhiều lần tránh đưa ra tín hiệu cụ thể về lộ trình lãi suất trong tương lai. Tháng trước, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất tham chiếu trong khoảng 3,75-4%, sau khi tăng 0,25 điểm phần trăm vào tháng 9.

Ông Waller cho biết đã ủng hộ quyết định tạm dừng này, một phần vì các nhà hoạch định chính sách trước đó gần như đã cam kết tiếp tục thắt chặt tiền tệ.

Theo dữ liệu thị trường hợp đồng tương lai tính đến cuối phiên 9/11, nhà đầu tư đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong cuộc họp ngày 8-9/12 lên khoảng 85%. Nếu tăng 0,25 điểm phần trăm, lãi suất sẽ lên mức 4-4,25%. Thị trường cũng nghiêng về khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất ngay trong tháng 3/2027.

Ông Waller cảnh báo nếu những đợt tăng lãi suất được kỳ vọng không diễn ra, thị trường sẽ điều chỉnh dự báo, kéo lãi suất xuống và vô tình khiến điều kiện tiền tệ trở nên nới lỏng hơn.

“Thời điểm chính xác của các đợt tăng không quá quan trọng. Điều quan trọng là những đợt tăng đã được cam kết phải được thực hiện trong khoảng thời gian hợp lý”, ông nhấn mạnh.

Theo ông Waller, kinh tế Mỹ vẫn duy trì nền tảng tương đối vững chắc, trong khi lạm phát mới là vấn đề đáng lo ngại nhất. GDP Mỹ tăng 3,4% theo tốc độ thường niên trong quý III, nhờ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) thúc đẩy chi tiêu doanh nghiệp tăng hai chữ số. Thị trường chứng khoán khởi sắc cũng hỗ trợ tiêu dùng.

Dù dự báo tăng trưởng chậm lại trong quý IV do chi tiêu hộ gia đình hạ nhiệt, ông Waller cho rằng nền kinh tế vẫn có thể duy trì tốc độ mở rộng ổn định.

Thị trường lao động cũng được đánh giá tương đối vững vàng, với tỷ lệ thất nghiệp 4,1%. Tuy nhiên, ông lưu ý tình hình tuyển dụng có thể không thực sự sôi động như con số này phản ánh.

Trái lại, lạm phát vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2%. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát được Fed ưu tiên, tăng 3,7% trong tháng 9 so với cùng kỳ năm trước. PCE lõi tăng 3,1%.

Đáng chú ý, hơn 70% các thành phần trong nhóm dịch vụ thuộc PCE lõi ghi nhận mức tăng giá từ 3% trở lên trong tháng 9. Điều này cho thấy áp lực lạm phát không còn chỉ tập trung ở một số lĩnh vực mà đã lan rộng trong nền kinh tế.

Thống đốc Fed đặc biệt quan tâm liệu giá hàng công nghệ cao phục vụ làn sóng đầu tư AI có tiếp tục tăng mạnh, cũng như mức độ giá năng lượng đắt đỏ đang truyền sang hàng hóa và dịch vụ.

Ông chỉ ra các phân tích gần đây của chuyên gia Fed cho thấy giá sản xuất có thể tiếp tục tăng, trong khi cú sốc năng lượng hiện nay có nguy cơ gây tác động kéo dài hơn so với giai đoạn trước đại dịch.

Ông cảnh báo: “Nếu giá dầu duy trì ở mức cao, áp lực này có thể lớn hơn những gì chúng ta từng nghĩ và kéo dài sang tận năm 2027.”

Ngay cả khi giá dầu gần đây giảm mạnh, ông Waller vẫn chưa yên tâm. Theo ông, việc một phần công suất lọc dầu bị mất có thể khiến giá dầu diesel và các sản phẩm nhiên liệu khác tiếp tục neo cao.

Theo Reuters﻿