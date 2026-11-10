Lạm phát Mỹ bất ngờ tăng mạnh hơn dự báo, thị trường dự đoán Fed gần như chắc chắn tăng lãi suất tháng 12

Chỉ số CPI lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng biến động, tăng 0,3%, vượt dự báo 0,2%. Trước đó, CPI toàn phần tháng 9 tăng 0,6%, trong khi CPI lõi tăng 0,3%.

BLS không công bố tỷ lệ lạm phát chung so với cùng kỳ năm trước do đợt đóng cửa chính phủ Mỹ năm 2025 khiến cơ quan này không thu thập đủ dữ liệu tháng 10/2025 để so sánh.

Đáng chú ý, số liệu lạm phát mới nhất khiến thị trường định giá hoàn toàn có khả năng Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 8–9/12. Theo công cụ FedWatch của CME Group, 13,6% khả năng Fed tăng lãi suất mạnh hơn ở mức 0,5 điểm phần trăm.

Trước đó, tại cuộc họp tháng 10, Fed đã bỏ phiếu với tỷ lệ 10-2 để giữ nguyên lãi suất chuẩn trong khoảng 3,75% - 4%, đồng thời chờ thêm dữ liệu kinh tế trước khi đưa ra quyết định tiếp theo.

Chuyên gia chiến lược đầu tư trái phiếu Karen Manna của Federated Hermes nhận định đây là báo cáo mà thị trường không muốn đón nhận nhất. Theo bà, lạm phát cao hơn dự kiến làm dấy lên nghi ngờ về hiệu quả của các biện pháp kiểm soát giá cả, đồng thời củng cố nguy cơ lãi suất phải tiếp tục tăng và duy trì ở mức cao lâu hơn.

Áp lực giá cả trong tháng 10 xuất hiện ở nhiều nhóm hàng hóa và dịch vụ. Chỉ số giá năng lượng tăng 0,7%, trong đó giá xăng tăng 1%, dù giá khí đốt tự nhiên giảm 0,8%.

Giá thực phẩm tăng 0,5%, với giá đồ ăn nhẹ tăng 1%, thịt bò tăng 0,9%. Chi phí dịch vụ vận tải tăng 0,8%, trong khi giá vé máy bay tăng 0,4%.

Đặc biệt, chi phí nhà ở tăng 0,3%, đóng góp hơn 30% vào mức tăng CPI chung. Giá ô tô mới tăng 0,2%, trái ngược với mức giảm 1,2% của ô tô và xe tải đã qua sử dụng.

Ngay sau khi báo cáo được công bố, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ giảm nhẹ, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc tăng mạnh, phản ánh kỳ vọng Fed sẽ phải duy trì lập trường thắt chặt tiền tệ để đưa lạm phát về mục tiêu 2%.

Theo CNBC