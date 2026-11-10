Jesen Huang mất gần 7 tỷ USD trong 1 ngày vì bê bối ngoại tình: Số tiền ấy mua được những gì ở Việt Nam?

Theo thống kê của Forbes, Jensen Huang là tỷ phú mất nhiều tiền nhất thế giới trong phiên giao dịch ngày 9/11. Cổ phiếu Nvidia giảm 4,27% khi chốt phiên, có thời điểm mất gần 7%, khiến vốn hóa doanh nghiệp bốc hơi gần 200 tỷ USD.

Tài sản của vị CEO theo đó giảm khoảng 6,8 tỷ USD chỉ trong một ngày. Quy đổi theo tỷ giá giả định 26.300 đồng/USD, khoản tiền này tương đương gần 179.000 tỷ đồng.

Đợt giảm giá cổ phiếu diễn ra trong bối cảnh Nvidia đối mặt với những thông tin gây chú ý liên quan đến đời tư của CEO Jensen Huang. Truyền thông Mỹ đưa tin công ty đang điều tra khả năng ông trở thành mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài, liên quan đến mối quan hệ với nữ doanh nhân Alice Huang.

Jensen Huang được cho là đã thừa nhận ngoại tình và gửi lời xin lỗi tới gia đình, đồng nghiệp, đối tác và cổ đông. Tuy nhiên, cổ phiếu Nvidia cũng chịu áp lực từ những lo ngại chung về triển vọng đầu tư AI và diễn biến thị trường công nghệ.

Và số tiền ấy thực sự mua được nhiều thứ.

Nguồn: Tổng hợp