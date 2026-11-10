Pháp nổi giận, tố Iran đứng sau đòn tấn công mạng chưa từng có: Paris triệu tập Đại sứ, dọa đáp trả

Pháp cáo buộc Iran đứng sau chiến dịch tấn công mạng nhằm vào hệ thống điều khiển thiết bị làm lạnh tại hơn 700 cơ sở kinh doanh thực phẩm trên cả nước hồi tháng 10.

Paris cho biết vụ việc gây cháy tại một số địa điểm, làm hư hỏng lượng lớn thực phẩm với thiệt hại ước tính lên tới hàng chục triệu euro, đồng thời tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả.

Theo tuyên bố ngày 9/11 của Bộ Ngoại giao Pháp, chiến dịch tấn công diễn ra trong đêm 11 rạng sáng 12/10, nhắm vào các bộ điều khiển hệ thống làm lạnh được lắp đặt tại hơn 700 địa điểm thuộc ngành phân phối thực phẩm.

Vụ việc gây thiệt hại vật chất đáng kể, phát sinh các đám cháy và khiến thực phẩm bị hư hỏng, với tổng thiệt hại ước tính lên tới hàng chục triệu euro.

Reuters dẫn báo cáo chung của các cơ quan tình báo và an ninh mạng Pháp cho biết, khoảng 700 cơ sở thương mại bị ảnh hưởng, chủ yếu là siêu thị, ngoài ra còn có cửa hàng thịt, lò mổ và nhà máy chế biến thực phẩm. Ít nhất 15 vụ cháy được ghi nhận sau khi tin tặc can thiệp vào hệ thống làm lạnh.

Theo cơ quan công tố Paris, tin tặc đã giành quyền điều khiển thiết bị từ xa thông qua giao diện web, kích hoạt chu trình xả đá bất thường và kéo dài không xác định thời hạn, đồng thời vô hiệu hóa các cảnh báo an toàn khi nhiệt độ vượt ngưỡng. Một số thiết bị làm lạnh vì thế bị tăng nhiệt, khiến thực phẩm tươi sống và đông lạnh phải loại bỏ.

Pháp quy trách nhiệm cho đơn vị tấn công mạng Shahid Kaveh, được xác định có liên hệ với Trung tâm Điện tử và Không gian mạng thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Báo cáo của phía Pháp cho biết kết luận này dựa trên việc đối chiếu hạ tầng kỹ thuật số được sử dụng trong vụ tấn công, phương thức xâm nhập với các chiến dịch trước đó của nhóm và dấu vết tiếng Ba Tư trong hệ thống.

Bộ Ngoại giao Pháp gọi đây là chiến dịch tấn công mạng có quy mô và mức độ quyết liệt chưa từng có tại nước này, đồng thời cho rằng đây là vụ tấn công mạng quy mô lớn đầu tiên nhằm mục đích phá hoại trên lãnh thổ Pháp.

Paris thông báo sẽ triệu tập Đại sứ Iran để phản đối vụ việc, đồng thời đề xuất các đối tác Liên minh châu Âu (EU) áp đặt thêm biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân và tổ chức Iran bị xác định liên quan.

Pháp cũng tuyên bố bảo lưu quyền áp dụng các biện pháp bổ sung, công khai hoặc không công khai, nếu thấy cần thiết và tương xứng.

Reuters cho biết Phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc chưa phản hồi yêu cầu bình luận về cáo buộc của Pháp.