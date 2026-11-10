Xây cầu vượt biển siêu khủng rồi cho lao thẳng xuống nước: Láng giềng Việt Nam xác lập 10 kỷ lục thế giới

Trung Quốc tiếp tục gây choáng ngợp với một siêu công trình hạ tầng quy mô lớn tại tỉnh Quảng Đông. Đó là tuyến giao thông vượt biển Thâm Quyến - Trung Sơn, dài 24 km, kết hợp giữa cầu vượt biển, đường hầm dưới nước và hai đảo nhân tạo. Đáng chú ý, thay vì xây dựng một cây cầu kéo dài liên tục, các kỹ sư Trung Quốc lựa chọn phương án đưa tuyến đường từ trên cao lao thẳng xuống biển, đi qua một đường hầm dưới nước rồi kết nối trở lại với mặt đất.

Công trình chính thức thông xe vào 15h ngày 30/6/2024, sau 7 năm xây dựng. Khi đi vào hoạt động, tuyến đường giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa Thâm Quyến và Trung Sơn từ khoảng 2 giờ xuống còn 30 phút, tạo ra thay đổi đáng kể đối với mạng lưới giao thông tại khu vực đồng bằng châu thổ Châu Giang.

Siêu công trình kết hợp cầu vượt biển, hầm ngầm và đảo nhân tạo

Khu vực cửa sông Châu Giang, nơi dòng sông đổ ra Biển Đông, là một trong những vùng kinh tế và đô thị đông dân nhất thế giới. Đây là nơi tập trung Hong Kong, Macau cùng 9 thành phố thuộc tỉnh Quảng Đông. Tuy nhiên, các đô thị trong khu vực bị chia cắt bởi những vùng nước rộng lớn, khiến việc kết nối giao thông giữa hai bờ gặp nhiều trở ngại.

Tuyến vượt biển Thâm Quyến - Trung Sơn được xây dựng nhằm giải quyết bài toán này, kết nối hai thành phố nằm ở hai phía đối diện của cửa sông Châu Giang.

Điểm đặc biệt của công trình nằm ở phương án thiết kế. Thay vì chỉ sử dụng cầu vượt biển, toàn tuyến được cấu thành từ nhiều hạng mục kỹ thuật phức tạp. Hai cây cầu nối từ hai bờ vào các đảo nhân tạo, trong khi đoạn giữa là đường hầm chìm dưới nước, kết nối hai đảo với nhau.

Nói cách khác, phương tiện giao thông sẽ di chuyển trên cầu vượt biển, sau đó đi xuống đường hầm dưới đáy biển trước khi tiếp tục đi lên cây cầu ở phía bên kia. Đây cũng là một trong những điểm tạo nên sự khác biệt của siêu dự án này.

Toàn tuyến được thiết kế với 8 làn xe, tốc độ lưu thông tối đa 100 km/h. Nhờ đó, hành trình giữa Thâm Quyến và Trung Sơn được rút ngắn đáng kể, từ khoảng 2 giờ xuống còn 30 phút.

Xác lập 10 kỷ lục thế giới, ứng dụng cả robot tuần tra

Theo Mạng Truyền hình Toàn cầu Trung Quốc (CGTN), tuyến vượt biển Thâm Quyến - Trung Sơn đã xác lập 10 kỷ lục thế giới trong lĩnh vực xây dựng và kỹ thuật cầu đường.

Trong số đó, đáng chú ý có kỷ lục về sàn cầu cao nhất, ở mức 91 m; tốc độ gió kiểm tra sức chịu đựng của cầu treo cao nhất, đạt 83,7 m/s; đường hầm ống chìm hai chiều 8 làn dài nhất thế giới và đường hầm ống chìm bê tông vỏ thép dưới nước rộng nhất, đạt 55,6 m.

Những con số này cho thấy mức độ phức tạp của dự án, đặc biệt khi công trình phải đáp ứng đồng thời yêu cầu về khả năng chịu lực, sức gió, độ bền kết cấu và an toàn vận hành trong môi trường biển.

Không chỉ gây chú ý bởi quy mô xây dựng, tuyến đường còn được trang bị hệ thống giám sát và điều hành giao thông hiện đại. Trong đường hầm, một đội ngũ gồm 14 robot được triển khai để tuần tra liên tục, kiểm tra các đường ống, dây cáp và theo dõi tình trạng vận hành của hệ thống.

Các robot này còn có khả năng phát hiện sự cố giao thông. Khi xảy ra tai nạn, chúng có thể sử dụng loa tích hợp để hướng dẫn phương tiện, đồng thời ghi lại hình ảnh hiện trường và truyền về trung tâm điều khiển từ xa.

Một hệ thống đèn dọc hai bên thành đường hầm cũng được thiết kế để hỗ trợ điều tiết giao thông và sơ tán trong tình huống khẩn cấp. Khi giao thông diễn ra bình thường, đèn hiển thị màu xanh. Nếu phát sinh sự cố, hệ thống chuyển sang màu đỏ để cảnh báo.

Đặc biệt, trong trường hợp cần sơ tán, đèn có thể chuyển màu tuần tự từ vàng sang xanh dọc theo đường hầm, tạo thành tín hiệu dẫn đường để tài xế và hành khách xác định hướng thoát hiểm.

Kỳ vọng tạo cú hích cho kinh tế khu vực

Tuyến vượt biển Thâm Quyến - Trung Sơn không phải dự án giao thông vượt biển duy nhất có quy mô lớn tại khu vực này. Cách đó khoảng 31 km là cầu Hong Kong - Chu Hải - Macau, một công trình từng gây tiếng vang khi trở thành cây cầu vượt biển dài nhất thế giới.

Việc đưa thêm tuyến Thâm Quyến - Trung Sơn vào khai thác được kỳ vọng sẽ tăng cường kết nối giữa các đô thị trong vùng Vịnh Lớn Quảng Đông - Hong Kong - Macau, qua đó thúc đẩy hoạt động thương mại, du lịch và giao lưu dân cư.

Không chỉ rút ngắn thời gian đi lại, công trình còn có thể làm thay đổi lựa chọn sinh sống của người dân trong khu vực. Theo chia sẻ của một cư dân Hong Kong tên Lee, khi thời gian di chuyển đến Trung Sơn chỉ còn khoảng 30 phút, nhiều người về hưu tại Hong Kong có thể cân nhắc chuyển đến thành phố này sinh sống do chi phí sinh hoạt thấp hơn.

Với việc kết hợp cầu vượt biển, đường hầm dưới nước, đảo nhân tạo cùng hệ thống vận hành thông minh, tuyến Thâm Quyến - Trung Sơn là một ví dụ nổi bật về tham vọng phát triển hạ tầng của Trung Quốc. Công trình không chỉ giải quyết bài toán kết nối giao thông mà còn mở ra thêm dư địa phát triển cho một trong những khu vực kinh tế năng động nhất nước này.

Nguồn: Tổng hợp