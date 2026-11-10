Láng giềng Việt Nam huy động hơn 40 máy bay vận tải hạng nặng, UAV quân sự, thủy phi cơ, cùng hơn 1.600 người, thực hiện nhiệm vụ quan trọng

Ngày 9/11, lực lượng cứu hỏa Trung Quốc triển khai máy bay không người lái (UAV) quân sự, máy bay vận tải hạng nặng và thủy phi cơ trong một cuộc diễn tập quy mô lớn ở miền Tây Nam nước này, nhằm đưa các công nghệ mới vào hoạt động ứng phó khẩn cấp.

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), cuộc diễn tập có sự tham gia của hơn 1.600 người và hơn 40 máy bay, mô phỏng tình huống cháy rừng quy mô lớn tại khu vực núi cao thuộc thành phố Trùng Khánh.

Trong số các phương tiện tham gia có Wing Loong II và Twin-Tailed Scorpion. Đây là 2 dòng UAV được Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) sử dụng trong các nhiệm vụ giám sát và trinh sát.

Cả hai có khả năng bay liên tục hơn 25 giờ, đạt độ cao tối đa 8.000 m. Chúng được trang bị camera ảnh nhiệt hồng ngoại độ phân giải cao, radar khẩu độ tổng hợp (SAR) và thiết bị đo khoảng cách bằng laser.

Trong nhiệm vụ chữa cháy, các UAV này có thể hoạt động trên cao, sử dụng cảm biến để phát hiện các đám cháy ẩn dưới lớp khói dày, đồng thời truyền dữ liệu theo thời gian thực và hình ảnh độ phân giải cao về trung tâm chỉ huy.

Máy bay vận tải hạng nặng Il-76 do Liên Xô thiết kế, vốn được Không quân PLA sử dụng trong thời gian dài, cũng góp mặt trong cuộc diễn tập. Ngoài ra, lần đầu tiên một phiên bản máy bay chở khách khu vực C909 được cải tiến cho nhiệm vụ chữa cháy xuất hiện trước công chúng.

Wing Loong II do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) phát triển. Đây là dòng UAV tầm trung, có thời gian hoạt động dài, được thiết kế cho nhiệm vụ trinh sát và tấn công chính xác.

Một số biến thể của dòng máy bay này cũng được sử dụng trong các hoạt động cứu trợ thiên tai. Nhờ khả năng duy trì hoạt động lâu trên khu vực bị ảnh hưởng, UAV có thể giám sát tình hình và hỗ trợ liên lạc khi hạ tầng thông tin bị hư hại. Thiết bị từng được triển khai sau trận lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng tại khu vực biên giới Trung Quốc – Nepal hồi tháng 8.

Mẫu UAV còn lại trong cuộc diễn tập hôm thứ Hai là Twin-Tailed Scorpion, còn gọi là TB-001. Đây cũng là dòng UAV có thời gian bay dài, có khả năng trinh sát và tấn công.

Nhà phát triển Sichuan Tengden từng chế tạo một biến thể ba động cơ chuyên phục vụ nhiệm vụ gieo mây, phun chất xúc tác tạo mưa nhằm giảm hạn hán và hỗ trợ chữa cháy. Mẫu UAV này đã thực hiện nhiệm vụ gieo mây và quan trắc thời tiết trong đợt cháy rừng tại huyện Nhã Giang, tỉnh Tứ Xuyên, năm 2024.

Trong khi đó, Il-76 là máy bay vận tải hạng nặng 4 động cơ, được sử dụng cho các nhiệm vụ hậu cần, vận chuyển binh sĩ và cứu trợ nhân đạo.

Cuộc diễn tập cũng bao gồm hoạt động kiểm soát không phận dành cho các phương tiện tham gia chữa cháy. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, radar được sử dụng để phát hiện UAV xâm nhập trái phép, sau đó các hệ thống chống UAV triển khai biện pháp vô hiệu hóa chúng.

Lực lượng cứu hỏa cũng thử nghiệm máy bay lưỡng cư AG600 Kunlong mới của AVIC. Các máy bay cánh cố định khác tham gia diễn tập gồm MA60, dòng máy bay chở khách khu vực sử dụng động cơ tua-bin cánh quạt. Phiên bản chữa cháy của MA60 có thể mang theo tối đa 6 tấn nước.

Theo CCTV, cuộc diễn tập tập trung thử nghiệm các chiến thuật chữa cháy mới tại những khu vực núi non hẻo lánh ở Tây Nam Trung Quốc. Trọng tâm là khả năng phối hợp giữa lực lượng mặt đất và trên không, giữa máy bay có người lái và UAV, cũng như giữa máy bay cánh cố định và trực thăng.

Cuộc diễn tập nhằm nâng cao khả năng ứng phó của lực lượng cứu hỏa trong bối cảnh cháy rừng có nguy cơ gia tăng do các đợt nắng nóng cực đoan. Những khu vực có địa hình núi đá vôi phức tạp như Trùng Khánh cũng đang thiếu năng lực chữa cháy chuyên dụng.

Đây đồng thời là phép thử về khả năng phối hợp giữa quân đội và các cơ quan dân sự, cũng như việc tích hợp những công nghệ mới vào hoạt động ứng phó khẩn cấp.

Động thái diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tìm cách củng cố năng lực ứng phó thiên tai sau nhiều vụ cháy rừng nghiêm trọng trong những năm gần đây. Theo CCTV, cuộc diễn tập kiểm tra khả năng triển khai các loại máy bay ở những thời điểm, khu vực, độ cao và khoảng cách khác nhau trong quá trình chữa cháy.

Tháng 8/2022, các đám cháy rừng lan rộng tại Trùng Khánh trong bối cảnh khu vực hứng chịu nắng nóng cực đoan và hạn hán kéo dài, với nhiệt độ lên tới 45 độ C.

Các đám cháy đe dọa khu dân cư và những vùng rừng núi, buộc Trung Quốc triển khai chiến dịch ứng phó quy mô lớn với sự tham gia của lực lượng cứu hỏa, quân đội, trực thăng và hàng nghìn tình nguyện viên.

Theo SCMP