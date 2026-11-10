Nga báo tin cực vui cho toàn thế giới

Trong bài viết có tiêu đề "Tác động của kinh tế toàn cầu đối với an ninh quốc tế" đăng trên báo Kommersant ngày 10/11, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết nước này sẽ tiếp tục góp phần ổn định hoạt động của thị trường nhiên liệu và năng lượng toàn cầu, bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy sự phát triển cân bằng, bền vững giữa các quốc gia và khu vực.

Ông Lavrov nhấn mạnh Nga hiện nằm trong nhóm các nước xuất khẩu dầu khí hàng đầu sang châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh. Đáng chú ý, lượng dầu mỏ và tài nguyên khoáng sản Nga cung cấp cho các nước Đông Nam Á đã tăng 40% trong quý I/2026.

Bên cạnh hoạt động xuất khẩu dầu khí, Nga cũng đang mở rộng năng lực trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, triển khai các dự án công nghệ tiên tiến, bao gồm lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ và nhà máy điện hạt nhân nổi.

Ngoại trưởng Nga cũng đề cập đến Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 8 của Diễn đàn các nước xuất khẩu khí đốt và Diễn đàn quốc tế Tuần lễ Năng lượng Nga, được tổ chức tại Moscow trong tháng 10.

Theo ông Lavrov, các cuộc thảo luận về tình hình thị trường dầu khí tại hai sự kiện đã đi đến kết luận rằng ngành năng lượng chỉ có thể phát triển bền vững, mang lại lợi ích cho các quốc gia khi không bị chi phối bởi các yếu tố chính trị.

Theo TASS