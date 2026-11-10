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Giá vàng rơi 30% từ đỉnh, hàng xóm Việt Nam gom hàng chục tấn mỗi tháng, mua ròng liên tiếp 24 tháng

| | Tài chính quốc tế

Giá vàng giảm gần 30% so với mức đỉnh lịch sử đang thúc đẩy nhu cầu mua vàng tại Trung Quốc.

Tại chợ trang sức Tianya, một trong những trung tâm kinh doanh vàng lớn ở Bắc Kinh, nhân viên bán hàng Zhang Fan cho biết lượng khách đến mua vàng đã tăng trong vài tuần gần đây.

Theo cô Zhang, ngoài những khách hàng mua vàng phục vụ đám cưới, nhiều người quyết định xuống tiền vì cho rằng mức giá hiện tại đã trở nên hấp dẫn. Trang sức vàng cũng ngày càng được người trẻ ưa chuộng nhờ thiết kế hiện đại, vừa có thể sử dụng vừa được xem là một khoản đầu tư.

Ngày 9/11, giá vàng giao ngay trên Sàn Giao dịch Vàng Thượng Hải ở mức khoảng 880 nhân dân tệ/gram, tương đương 4.101 USD/ounce, thấp hơn gần 30% so với mức đỉnh lịch sử thiết lập cuối tháng 1.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), nhu cầu mua trang sức vàng tại Trung Quốc trong quý III đã tăng 30% so với quý trước nhờ giá điều chỉnh. Tuy nhiên, lượng tiêu thụ vẫn giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy người tiêu dùng chưa hoàn toàn lấy lại sự hào hứng với kim loại quý này.

Không chỉ thị trường trang sức, nhu cầu đầu tư vàng tại Trung Quốc cũng gia tăng. Các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng của nước này hút ròng 784 triệu USD trong tháng 10, dẫn đầu khu vực và đứng thứ hai thế giới, chỉ sau Anh.

Trung Quốc cũng nằm trong số ít thị trường ghi nhận nhu cầu mua vàng miếng và tiền vàng tăng so với cùng kỳ trong quý III.

WGC nhận định thị trường chứng khoán trong nước suy yếu cùng lợi suất trái phiếu chính phủ giảm đã khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn. Lợi suất trái phiếu chính phủ Trung Quốc kỳ hạn 10 năm giảm xuống khoảng 1,58% vào ngày 9/11, thấp hơn khoảng 0,1 điểm phần trăm so với một tháng trước.

Đáng chú ý, PBoC đã mua thêm 830.000 ounce vàng trong tháng 10, theo số liệu chính thức công bố cuối tuần qua. Đây là tháng thứ 24 liên tiếp ngân hàng trung ương Trung Quốc tăng dự trữ vàng, trong bối cảnh nước này tiếp tục đa dạng hóa tài sản dự trữ.

WGC cho rằng hoạt động mua vàng liên tục của PBoC sẽ củng cố niềm tin của nhà đầu tư, đồng thời dự báo nhu cầu đầu tư vàng tại Trung Quốc tiếp tục duy trì ở mức cao trong những tháng cuối năm.

Tuy nhiên, triển vọng giá vàng toàn cầu vẫn đối mặt với áp lực từ chính sách tiền tệ Mỹ. Tuần trước, Goldman Sachs hạ dự báo giá vàng cuối năm từ 4.650 USD xuống còn 4.150 USD/ounce, do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chuyển sang lập trường cứng rắn hơn và được dự báo sẽ tăng lãi suất trong tháng 12.

Kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao lâu hơn cũng khiến nhu cầu đầu tư vàng tại Mỹ suy yếu. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện vẫn trên 4,8%, dù đã hạ nhiệt so với đỉnh tháng 10.

Tại Trung Quốc, tâm lý chờ đợi vẫn hiện hữu. Một nhân viên bán hàng tại chợ Tianya cho biết nhiều khách hàng đang trì hoãn mua vàng với hy vọng giá tiếp tục giảm.

"Khi giá tăng, ai cũng đổ xô đi mua", người này nói, đồng thời cho biết lượng khách từng rất đông khi giá vàng dao động quanh 1.000 nhân dân tệ/gram. Hiện tại, không ít người vẫn đang chờ giá chạm đáy.

Theo SCMP

 

Anh Dũng

Việt Nam hàng ngày

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