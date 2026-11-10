Đang lan truyền hình ảnh CEO NVIDIA Jensen Huang sấn sổ ôm chầm 1 mỹ nhân ngay trước vụ ngoại tình chấn động

Đời tư của Jensen Huang - CEO "đế chế chip" NVIDIA - đang trở thành tâm điểm chú ý toàn cầu - sau khi ông đăng tâm thư thú nhận ngoại tình với doanh nhân Alice Huang,và gửi lời xin lỗi đến gia đình. “Tôi đã không chung thủy với vợ. Những hành động của tôi đã làm tổn thương bà ấy và các con. Không có lời biện minh nào cho những gì tôi đã làm. Tôi thực sự xin lỗi”, Jensen viết. Jensen Huang cũng nhận hoàn toàn trách nhiệm về những gì đã xảy ra, đồng thời bày tỏ hy vọng có thể từng bước lấy lại niềm tin của vợ con.

Giữa lúc vị tỷ phú đang ngụp lặn trong cơn bão scandal đời tư, cư dân mạng Hàn Quốc đã lập tức "vào cuộc" và đào lại đoạn video quay lại chuyến thăm xứ sở kim chi trước đây của ông. Trong đoạn clip, Jensen Huang từng buông một câu nói đùa mang hàm ý nhạy cảm, thậm chí bị đánh giá là kém tinh tế và tục tĩu ngay trên sân khấu.

Chưa dừng lại ở đó, netizen còn đặc biệt "soi" kỹ sự khác biệt trong thái độ của vị CEO khi tương tác với Chủ tịch Samsung Lee Jae Yong và nữ MC xinh đẹp Shin Ah Young. Cụ thể, khi chào hỏi Chủ tịch Lee Jae Yong, Jensen Huang chỉ trao một cái ôm nhẹ mang tính xã giao rồi nhanh chóng bắt tay. Nhưng ngay khi chuyển sang nữ MC Shin Ah Young, thái độ của ông lại quay xe 180 độ. Vị tỷ phú không chỉ chủ động nhào đến ôm ấp thân mật, áp sát mặt vào nữ MC mà ánh mắt còn dán chặt vào Shin Ah Young. Nhiều cư dân mạng Hàn Quốc bình luận "Lúc ôm Chủ tịch Samsung Lee Jae Yong, ánh mắt ông ấy cứ nhìn về phía Shin Ah Young. Cảm giác như Jensen Huang hoàn toàn bị Shin Ah Young hớp hồn vậy".

Jensen Huang - CEO "đế chế chip" NVIDIA - thừa nhận ngoại tình sau lưng vợ. Ảnh: China Times.

Tương tác gây tranh cãi của Jensen Huang với MC Shin Ah Young. Clip: X.

Theo những hình ảnh được chia sẻ, khi chào hỏi Lee Jae Yong, vị tỷ phú chỉ ôm nhẹ mang tính xã giao rồi bắt tay. Tuy nhiên, đến lượt Shin Ah Young, ông lại có hành động thân mật hơn hẳn, gần như áp sát mặt vào nữ MC khi ôm chào. Ảnh: China Times

Sự đối lập rõ rệt trong cách tương tác của vị tỷ phú nhanh chóng thổi bùng nên một cuộc tranh cãi nảy lửa trên khắp các diễn đàn mạng xã hội Hàn Quốc. Dưới các bài đăng, dư luận lập tức chia thành nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận netizen cho rằng Jensen Huang có hành vi vượt quá giới hạn, sỗ sàng quá mức với phụ nữ. Trong khi đó, không ít ý kiến lại lên tiếng bênh vực, nhận định rằng hành động của Jensen Huang đơn thuần chỉ là phép xã giao cởi mở, thân thiện thường thấy tại các sự kiện quốc tế và công chúng không nên thêu dệt hay suy diễn quá mức.

Dư luận nhanh chóng chia làm hai phe trái ngược: Một bên thẳng thừng chỉ trích hành vi của CEO NVIDIA là sỗ sàng, thiếu chừng mực với phụ nữ ngay trước ống kính. Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến bênh vực cho rằng đó chỉ là cử chỉ xã giao phóng khoáng, cởi mở tại các sự kiện quốc tế và công chúng không nên suy diễn quá đà. Ảnh: X.

Jensen Huang kết hôn với bà Lori năm 1985. Ảnh: shutterstock.

Nguồn: Chian Times, Today Line