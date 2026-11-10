FBI vào cuộc, Tổng thống Donald Trump hỏi thẳng Jensen Huang: “Ông có biết người phụ nữ đó là gián điệp không?”

Theo Reuters, ngày 9/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng: "Tôi đã hỏi rằng 'ông có biết người phụ nữ đó là gián điệp không?'. Jensen bảo rằng 'tôi hoàn toàn không biết cô ta là gián điệp'. Tôi thực sự tin ông ấy".

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói thêm rằng FBI đang điều tra sự việc, đồng thời cho biết ông cảm thấy kinh ngạc trước các cáo buộc liên quan tới CEO Nvidia Jensen Huang.

"Chúng tôi sẽ xem xét việc này, tôi biết FBI đang điều tra nó ở một khía cạnh khác. Tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ ổn thôi", Tổng thống Trump nói.

Người đứng đầu nước Mỹ cho biết ông hy vọng "sẽ không có vấn đề gì" đối với ông Jensen Huang.

"Ông ấy đang phải chịu đựng rất nhiều, nhất là vì gia đình, vì người vợ mà ông ấy yêu thương. Chắc chắn ông ấy đang rất khổ tâm", Tổng thống Trump nói.

Tỷ phú Jensen Huang và Alice Huang tại một quán bar ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) vào năm 2024. Ảnh: NetThunder

Phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra sau loạt bài điều tra của tờ New York Times. Trong đó, tiết lộ các quan chức Mỹ đã kết luận người phụ nữ có tên là Alice Huang được cơ quan tình báo chủ chốt của Trung Quốc tuyển dụng.

Đáng chú ý, các bài viết cũng cho biết Tổng thống Trump cùng một số quan chức cấp cao khác từng được cảnh báo về mối quan hệ này.

Vào tháng 10/2026, tờ New York Times đưa tin Tổng thống Trump đã được báo cáo về vấn đề này khoảng một năm trước, dựa trên hoạt động giám sát điện tử cho thấy cộng đồng tình báo Mỹ tin rằng bà Alice Huang là người hoạt động cho chính phủ Trung Quốc.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump khi đó đã quyết định không có hành động gì đối với thông tin này.

Trước khi tới Trung Quốc, Tổng thống Trump chưa biết về cáo buộc liên quan Jensen Huang

Ông Jensen Huang xuất hiện trong chuyến thăm Trung Quốc cùng Tổng thống Trump ngày 13/5. Ảnh: AFP

Đặc biệt, trong cuộc trao đổi với truyền thông tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết, ông chưa biết về những cáo buộc này khi CEO Nvidia Jensen Huang tháp tùng ông trong chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng 5.

Tổng thống Trump nói nhưng không nêu cụ thể về thời điểm được thông báo: "Lúc đó tôi chưa nghe nói về việc này, nhưng nhiều người đã nghe về nó rồi".

Ngoài chuyến thăm tới Trung Quốc cùng Tổng thống Mỹ, ông Jensen Huang cũng đã tham dự nhiều sự kiện tại Nhà Trắng, bao gồm các hoạt động đón tiếp trong chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 9/2026.

Đáng chú ý, theo New York Times, vào tuần tới, Tổng thống Donald Trump dự kiến tới Thâm Quyến, Trung Quốc, tham dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), nơi ông dự kiến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump cho biết không có ý định đề cập đến vấn đề nữ doanh nhân bị nghi là điệp viên Trung Quốc trong cuộc gặp.

“Tôi chắc chắn Chủ tịch Tập sẽ hỏi tôi về chuyện này. Tôi chỉ biết Jensen Huang rất rõ. Tôi nghĩ ông ấy là một người rất đáng kính. Ý tôi là ông ấy là một người tuyệt vời. Ông ấy đã xây dựng nên một công ty lớn của Mỹ và tôi cho rằng ông ấy là người rất đáng kính. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng ông ấy sẽ ổn thôi”.

Tổng thống Trump tại phòng họp báo Nhà Trắng ngày 9/11. Ảnh: AP

Ngày 8/11, CEO Nvidia Jensen Huang gây chấn động khi thừa nhận đã ngoại tình. Lời thừa nhận ngoại tình của ông Jensen Huang đã khiến mạng xã hội quan tâm, khi nhiều người dùng bày tỏ sự bất ngờ trước những tiết lộ về đời tư của tỷ phú công nghệ nổi tiếng thế giới.

Dù ông Jensen Huang không nêu tên người phụ nữ liên quan, nhưng giới chức Mỹ đã xác định “tình nhân” là bà Alice Huang (cựu lãnh đạo công ty Megaspeed có trụ sở tại Singapore), người mà họ nghi ngờ đang làm gián điệp cho Trung Quốc.

Ông Jensen Huang thừa nhận ngoại tình, nhưng nhấn mạnh cam kết bảo vệ Nvidia và hỗ trợ an ninh quốc gia của nước Mỹ

Nvidia hiện là nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới, khi đóng vai trò quan trọng trong làn sóng bùng nổ trung tâm dữ liệu đang thúc đẩy kinh tế Mỹ.

Cùng ngày 8/11, Nvidia cho biết sẽ mở cuộc điều tra nội bộ đối với ông Jensen Huang sau khi vị CEO thông báo với HĐQT về mối quan hệ này.