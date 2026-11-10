Phát hiện bộ hài cốt trong một bồn hoa trong lúc công nhân sửa chữa mái nhà

Một vụ án mạng gây rúng động đã được làm sáng tỏ tại Lô Châu, Tứ Xuyên, Trung Quốc khi các công nhân trong lúc sửa chữa mái nhà bị rò rỉ nước tại một trung tâm bán buôn may mặc vào năm 2025 đã vô tình phát hiện một bộ hài cốt bên dưới bồn hoa.

Bộ hài cốt nằm ở đáy bồn hoa hẹp dài khoảng 1,5 mét và rộng 1 mét, bên trên phủ một lớp đất dày, mặc bộ trang phục trùng khớp với trang phục của một nữ thương nhân họ Ngô mất tích từ năm 1997. Kết quả kiểm tra DNA sau đó đã xác nhận nạn nhân chính là bà Ngô, người bị mất tích đột ngột vào ngày 1 tháng 2 năm 1997 ở tuổi 35 khi đang kinh doanh áo len tại trung tâm thương mại này.

Công nhân phát hiện hài cốt trong bồn hoa khi đang sửa chữa đường ống nước

Qua điều tra từ các nhân viên làm việc cho nạn nhân vào thời điểm đó, cảnh sát biết được rằng vào ngày mất tích, bà Ngô có nói đi lên tầng trên gặp một nữ thương nhân họ Trần để đòi khoản nợ 40.000 Nhân dân tệ rồi không trở về nữa.

Lực lượng chức năng đã tiến hành truy vết và phát hiện người phụ nữ họ Trần này đang sống tại Thượng Hải dưới một tên gọi khác, đồng thời diện mạo cũng đã thay đổi rất nhiều do phẫu thuật thẩm mỹ. Vào ngày 26 tháng 9 năm 2025, ban chuyên án đã tiến hành bắt giữ nghi phạm họ Trần cùng người chồng cũ họ Dương tại Thượng Hải.

Những di hài được tìm thấy trong luống hoa trùng khớp với quần áo của nữ doanh nhân mất tích họ Ngô

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm họ Trần từng khai nhận do không có khả năng trả khoản nợ 40.000 Nhân dân tệ nên đã cùng chồng cũ lấy lý do trả tiền để hẹn bà Ngô lên gian hàng ở tầng 4, sau đó ra tay siết cổ nạn nhân đến chết, lấy đi toàn bộ trang sức vàng bạc rồi đem thi thể lên giấu trong bồn hoa trên mái nhà ngay trong đêm.

Tuy nhiên, khi vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm vào ngày 10 tháng 7 năm 2026 với các cáo buộc cố ý sát nhân và giả mạo giấy tờ nhân thân, nghi phạm họ Trần đã bất ngờ lật lại lời khai tại tòa, trong khi người chồng cũ thừa nhận hành vi phạm tội. Con trai của nạn nhân cho biết anh đã mang di ảnh của mẹ đến phiên tòa đầu tiên và dự định sẽ tiếp tục mang di ảnh của bà đến tham dự phiên tuyên án diễn ra vào sáng ngày 10 tháng 11 để người mẹ đã mất có thể trực tiếp nghe thấy bản án dành cho kẻ thủ ác.

Nguồn: ETtoday