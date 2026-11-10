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Nga vừa chạm tay vào bí mật "chưa từng biết đến" tại Bắc Cực

| | Tài chính quốc tế

Phát hiện này có thể mang lại lợi thế chiến lược cho Nga tại Bắc Cực.

Các nhà khoa học Nga vừa phát hiện ra một dòng hải lưu bề mặt chưa từng được biết đến trước đây ở Bắc Cực, mang theo dòng nước ấm, mặn từ Đại Tây Dương từ Biển Barents qua phía bắc Biển Kara đến sườn lục địa của Bắc Băng Dương.

Các nhà nghiên cứu tin rằng phát hiện này có thể giúp điều chỉnh các tuyến đường vận chuyển hiện có, và các tàu phá băng có thể bắt đầu di chuyển dọc theo dòng hải lưu này trong tương lai, theo Viện Hải dương học P. P. Shirshov thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga thông tin.

Nga vừa có phát hiện đột phá "chưa từng biết đến" tại Bắc Cực - Ảnh 1.

Ảnh minh họa do AI thực hiện.

Các nhà khoa học đã mô tả đặc điểm của dòng hải lưu mang nước Đại Tây Dương chảy qua phía bắc biển Kara về phía sườn lục địa của Bắc Băng Dương.

Theo Alexander Osadchiev, Phó Giám đốc Nghiên cứu và Đổi mới tại Viện Hải dương học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, dòng hải lưu này cuối cùng có thể trở thành một điểm mốc quan trọng cho tuyến đường mùa đông của các tàu phá băng từ Biển Barents đến Biển Laptev qua Rãnh St. Anna.

Tuyến đường đề xuất nằm xa hơn về phía Bắc so với tuyến đường thông thường qua eo biển Vilkitsky (eo biển quan trọng nằm ở Bắc Băng Dương, thuộc nước Nga), nhưng nếu băng tiếp tục tan, việc vận chuyển hàng hải có thể sẽ dễ dàng hơn.

Hiện tại, cuộc thảo luận tập trung vào khả năng ứng dụng trong tương lai của các kết quả nghiên cứu, chứ chưa phải là một tuyến đường phá băng cụ thể. Tính khả thi thực tiễn của tuyến đường như vậy cần được đánh giá dựa trên điều kiện vận chuyển và điều kiện băng giá.

Nghiên cứu này có sự tham gia của các chuyên gia từ Viện Hải dương học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, Viện Vật lý và Công nghệ Moscow, Viện Nghiên cứu Bắc Cực và Nam Cực, Viện Sinh học biển Moscow thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, Đại học Quốc gia Moscow và Trung tâm Nghiên cứu biển thuộc Đại học Quốc gia Moscow.

Tham khảo: FT

Nga báo tin cực vui cho toàn thế giới

Theo Trang Ly

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