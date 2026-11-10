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Tin cực vui từ eo biển Hormuz

| | Tài chính quốc tế

Hoạt động vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) qua eo biển Hormuz phục hồi mạnh trong tháng 10.

Tin cực vui từ eo biển Hormuz - Ảnh 1.

Theo dữ liệu của S&P Global Energy, 31 tàu chở LNG đã đi qua eo biển Hormuz trong tháng 10. Trong đó, 23 tàu nhận hàng tại Ras Laffan của Qatar và 8 tàu xuất phát từ đảo Das thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Đây là số tàu LNG qua Hormuz cao nhất kể từ tháng 2, thời điểm chiến sự bắt đầu, đồng thời tăng đáng kể so với 23 tàu rời eo biển trong tháng 9.

Eric Yep, chuyên gia phân tích cấp cao tại S&P Global Energy, cho biết hoạt động vận chuyển LNG của UAE qua Hormuz đã trở lại mức trước chiến sự. Trong khi đó, Qatar hiện phục hồi lên hơn 30% số chuyến qua eo biển so với trước xung đột.

Số liệu theo dõi tàu của Kpler cũng cho thấy xu hướng phục hồi rõ rệt. Tổng cộng 42 lô LNG được xếp hàng trong tháng 10, tăng mạnh so với 27 lô của tháng trước.

Đà tăng chủ yếu đến từ Ras Laffan, trung tâm xuất khẩu LNG quan trọng của Qatar. Theo Kpler, cảng này đã xếp 35 lô hàng LNG trong tháng 10, với tổng khối lượng vượt 2,7 triệu tấn. Đây là mức cao nhất kể từ khi chiến sự bắt đầu.

Dù vậy, hoạt động xuất khẩu của Qatar vẫn còn cách khá xa mức trước thời điểm xảy ra xung đột. Riêng tháng 2, nước này từng xuất khẩu gần 6,2 triệu tấn LNG, tức cao hơn gấp đôi khối lượng ghi nhận tại Ras Laffan trong tháng 10.

Các số liệu cho thấy dòng LNG từ vùng Vịnh đang dần được khôi phục nhưng chưa hoàn toàn bình thường, đặc biệt với Qatar. Eo biển Hormuz giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu năng lượng của khu vực. Qatar phải đưa phần lớn LNG từ Ras Laffan qua tuyến đường biển này để tiếp cận các khách hàng quốc tế. Vì vậy, những gián đoạn tại Hormuz có thể tác động trực tiếp tới dòng cung LNG ra thị trường thế giới.

Một điểm đáng chú ý trong quá trình vận chuyển là một số lô LNG từ Qatar được sang mạn giữa các tàu sau khi vượt qua Hormuz. Dữ liệu Kpler cho thấy 2 tàu chở LNG xuất phát từ Ras Laffan đã thực hiện hoạt động chuyển hàng từ tàu sang tàu (STS) ngoài khơi khu neo đậu Sohar của Oman. Tàu SC Prestige chuyển LNG sang BW ENN Crystal Sky. Sau khi nhận hàng, BW ENN Crystal Sky lên đường tới Hàn Quốc.

Trong trường hợp khác, tàu Al Mafyar chuyển LNG sang 2 tàu Shandong Redwood và Ejnan. Hai tàu này sau đó vận chuyển số hàng tới Pakistan.

Hình thức sang mạn cho phép LNG được chuyển từ tàu này sang tàu khác trên biển thay vì phải đưa trực tiếp vào cảng. Trong bối cảnh hoạt động hàng hải tại vùng Vịnh chịu ảnh hưởng của chiến sự, các chuyến chuyển tải ngoài khơi Oman trở thành một phần đáng chú ý trong hành trình đưa LNG tới khách hàng.

Trong khi Qatar tăng mạnh lượng hàng, hoạt động tại đảo Das của UAE tương đối ổn định. Kpler ghi nhận 7 lô LNG được xếp tại đây trong tháng 10, không thay đổi so với tháng 9.

Theo Reuters﻿

Vu Lam

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